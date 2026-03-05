Форшмак или тартар из тюльки по-одесски / © Credits

На странице ЇDAKИ ASMR COOKING рассказали о рецепте форшмака или тартара из тюльки — закуски, которая сочетает морской характер и домашний уют.

Форшмак — блюдо с богатой историей, его корни ведут к еврейской и восточноевропейской кухне, но именно Одесса превратила эту закуску в гастрономический символ юга Украины.

Классически форшмак готовят из сельди, однако вариация с тюлькой — мелкой черноморской рыбой — придает блюду более нежную текстуру и деликатный вкус. Это тот случай, когда локальный продукт звучит по-новому и современно

Ингредиенты тюлька 500 г лук 1 шт. зелёное яблоко 1 шт. варёные яйца 2 шт. сливочное масло 70 г сок лимона молотый перец

Приготовление

Очистите тюльку от костей и внутренностей. Если рыба соленая, дополнительно промывать не нужно, но можно слегка обсушить бумажным полотенцем. Измельчите лук, зеленое яблоко и вареные яйца. Яблоко лучше выбирать с выразительной кислинкой, ведь оно освежает вкус. Добавьте мягкое сливочное масло, несколько капель лимонного сока и молотый перец. Нарежьте все ингредиенты ножом до желаемого размера, в зависимости от того, хотите ли вы классический форшмак или более структурный как «тартар».

Подача

Форшмак идеально сочетается с ржаными гренками, на подсушенном черном хлебе, как намазка для канапе и в мини-тарталетках для праздничного стола. Можно также добавить немного зеленого лука или свежего укропа для аромата.

Советы

Если хотите более мягкий вкус, дайте закуске настояться в холодильнике 30-40 мин.

Для большей кремовости можно добавить ложку густой сметаны.

Если любите пикантность, попробуйте добавить щепотку горчицы.

Форшмак по-одесски из тюльки — это доказательство того, что вкусно не значит сложно. Несколько доступных ингредиентов превращаются в изящную закуску с характером Черного моря. Попробуйте и, возможно, эта одесская классика станет вашим новым любимым рецептом.