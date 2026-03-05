- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 212
- Время на прочтение
- 2 мин
Форшмак, или тартар из тюльки по-одесски — рецепт вкусной украинской закуски за 20 минут
Соленая тюлька, зеленое яблоко, сливочное масло и немного лимонного сока — звучит просто, но на вкус как настоящий одесский деликатес.
На странице ЇDAKИ ASMR COOKING рассказали о рецепте форшмака или тартара из тюльки — закуски, которая сочетает морской характер и домашний уют.
Форшмак — блюдо с богатой историей, его корни ведут к еврейской и восточноевропейской кухне, но именно Одесса превратила эту закуску в гастрономический символ юга Украины.
Классически форшмак готовят из сельди, однако вариация с тюлькой — мелкой черноморской рыбой — придает блюду более нежную текстуру и деликатный вкус. Это тот случай, когда локальный продукт звучит по-новому и современно
Ингредиенты
- тюлька
- 500 г
- лук
- 1 шт.
- зелёное яблоко
- 1 шт.
- варёные яйца
- 2 шт.
- сливочное масло
- 70 г
- сок лимона
-
- молотый перец
-
Приготовление
Очистите тюльку от костей и внутренностей. Если рыба соленая, дополнительно промывать не нужно, но можно слегка обсушить бумажным полотенцем.
Измельчите лук, зеленое яблоко и вареные яйца. Яблоко лучше выбирать с выразительной кислинкой, ведь оно освежает вкус.
Добавьте мягкое сливочное масло, несколько капель лимонного сока и молотый перец.
Нарежьте все ингредиенты ножом до желаемого размера, в зависимости от того, хотите ли вы классический форшмак или более структурный как «тартар».
Подача
Форшмак идеально сочетается с ржаными гренками, на подсушенном черном хлебе, как намазка для канапе и в мини-тарталетках для праздничного стола. Можно также добавить немного зеленого лука или свежего укропа для аромата.
Советы
Если хотите более мягкий вкус, дайте закуске настояться в холодильнике 30-40 мин.
Для большей кремовости можно добавить ложку густой сметаны.
Если любите пикантность, попробуйте добавить щепотку горчицы.
Форшмак по-одесски из тюльки — это доказательство того, что вкусно не значит сложно. Несколько доступных ингредиентов превращаются в изящную закуску с характером Черного моря. Попробуйте и, возможно, эта одесская классика станет вашим новым любимым рецептом.