Форшмак, или тартар из тюльки по-одесски — рецепт вкусной украинской закуски за 20 минут

Соленая тюлька, зеленое яблоко, сливочное масло и немного лимонного сока — звучит просто, но на вкус как настоящий одесский деликатес.

Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
210 ккал
Форшмак или тартар из тюльки по-одесски

Форшмак или тартар из тюльки по-одесски / © Credits

На странице ЇDAKИ ASMR COOKING рассказали о рецепте форшмака или тартара из тюльки — закуски, которая сочетает морской характер и домашний уют.

Форшмак — блюдо с богатой историей, его корни ведут к еврейской и восточноевропейской кухне, но именно Одесса превратила эту закуску в гастрономический символ юга Украины.

Классически форшмак готовят из сельди, однако вариация с тюлькой — мелкой черноморской рыбой — придает блюду более нежную текстуру и деликатный вкус. Это тот случай, когда локальный продукт звучит по-новому и современно

Ингредиенты

тюлька
500 г
лук
1 шт.
зелёное яблоко
1 шт.
варёные яйца
2 шт.
сливочное масло
70 г
сок лимона
молотый перец

Приготовление

  1. Очистите тюльку от костей и внутренностей. Если рыба соленая, дополнительно промывать не нужно, но можно слегка обсушить бумажным полотенцем.

  2. Измельчите лук, зеленое яблоко и вареные яйца. Яблоко лучше выбирать с выразительной кислинкой, ведь оно освежает вкус.

  3. Добавьте мягкое сливочное масло, несколько капель лимонного сока и молотый перец.

  4. Нарежьте все ингредиенты ножом до желаемого размера, в зависимости от того, хотите ли вы классический форшмак или более структурный как «тартар».

Подача

Форшмак идеально сочетается с ржаными гренками, на подсушенном черном хлебе, как намазка для канапе и в мини-тарталетках для праздничного стола. Можно также добавить немного зеленого лука или свежего укропа для аромата.

Советы

  • Если хотите более мягкий вкус, дайте закуске настояться в холодильнике 30-40 мин.

  • Для большей кремовости можно добавить ложку густой сметаны.

  • Если любите пикантность, попробуйте добавить щепотку горчицы.

Форшмак по-одесски из тюльки — это доказательство того, что вкусно не значит сложно. Несколько доступных ингредиентов превращаются в изящную закуску с характером Черного моря. Попробуйте и, возможно, эта одесская классика станет вашим новым любимым рецептом.

