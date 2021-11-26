Форшмак: рецепт самой известной закуски еврейской кухни

Если рестораны, специализирующиеся на блюдах еврейской кухни, распространены не так широко, как итальянские, французские или китайские, это не значит, что еврейская кухня менее вкусная.

Кто хоть раз попробовал куриную шейку или рыбу фиш, не забудет их вкус никогда. Название же традиционного десерта цимес уже давно стало нарицательным, обозначающим нечто очень вкусное.

Сегодня мы делимся рецептом, пожалуй, самой известной закуски еврейской кухни. Форшмак – блюдо из рубленой сельди. По большому счету, это очень нежный паштет, который будет прекрасным дополнением к куску бородинского или свежеиспеченного домашнего белого хлеба.

Ингредиенты:

0,5 кг слабосоленой сельди

2 ломтика батона

1 луковица

1 зеленое яблоко

4 яйца

100 г сливочного масла

черный молотый перец

Приготовление

С батона срезать корки и замочить мякиш на 10-15 минут в небольшом количестве воды.

Сельдь очистить от кожи, выпотрошить, отрезать голову, удалить все кости и нарезать филе кусками. Очищенную луковицу и яблоко, а также сваренные вкрутую яйца тоже нарезать небольшими кусочками.

Подготовленные сельдь, лук, яблоко и яйца провернуть через мясорубку с мелкой решеткой или перебить блендером. Затем добавить отжатый батон и еще раз провернуть через мясорубку.

Селедочную массу слегка поперчить, ввести размягченное сливочное масло и тщательно выбить венчиком или блендером до однородного состояния.

На заметку

Если сельдь очень соленая, вымочите ее в молоке или остывшем чае.

Чтобы смягчить остроту лука, его можно предварительно замариновать или обдать кипятком.

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