Французский луковый дип: рецепт оригинального соуса для закусок

Попробуйте приготовить эту версию французского лукового дипа, который готовится из очень пикантного карамелизированного лука.

В этом рецепте требуется нарезанный соломкой лук — то есть длинные тонкие спички — но не пугайтесь этого поварского термина. Это простая техника. Когда вы нарезаете лук соломкой, вы делаете надрезы от полюса до полюса (то есть от корневого и стеблевого концов), нарезая параллельно волокнам лука.

Ингредиенты оливковое масло 3 ст. л. лук 2 шт. соль свежемолотый черный перец сметана 2 ст. майонез 2 ст. л. зеленый лук для украшения

1. В большой сковороде разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте лук и приправьте 1½ чайной ложки соли. Готовьте, часто помешивая, пока лук не начнет размягчаться и уменьшаться в размерах, 8–10 минут. Уменьшите огонь до средне-низкого и продолжайте готовить, периодически помешивая, пока лук не станет глубоко карамелизированным, 25–30 минут. (Если вы заметили, что лук начинает подгорать или приобретает слишком яркий цвет, вы можете деглазировать сковороду несколькими столовыми ложками воды, помешивая, чтобы размягчить поджаренные кусочки на сковороде.) Отставьте лук в сторону, чтобы он остыл.

2. В большой миске смешайте сметану, майонез и охлажденный лук до однородной массы. Переложите на сервировочное блюдо и украсьте нарезанным свежим зеленым луком и свежемолотым черным перцем. Подавайте с картофельными чипсами для макания.

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