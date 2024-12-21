Французский луковый суп: классический рецепт ароматного блюда

Французский луковый суп – блюдо, удачно сочетающее простоту приготовления с изысканностью вкуса. Карамелизованный лук, ароматный говяжий бульон и сырная корочка создают совершенную гармонию вкуса.
Если вы хотите почувствовать вкус французской кухни у себя дома, попробуйте приготовить этот рецепт, которым поделились на странице carmelak_.
Ингредиенты
- Лук
- 1,3 кг
- Сливочное масло 3 ст. л
- 3 ст. л
- Говяжий бульон
- 4 стакана
- Белое сухое вино
- 1 стакан
- Лавровый лист
- 2 шт.
- Тимьян
- Соль
- Перец
- Приправа умами
- Багет
- 1 шт.
- Швейцарский сыр
- Сыр Пармезан
- чесночное масло
Приготовление
- Мелко нарежьте лук.
- В большой кастрюле растопите масло и добавьте лук.
- Обжаривайте на среднем огне, постоянно помешивайте, пока лук не станет золотисто-коричневым.
- Чтобы избежать прилипания, время от времени добавляйте немного говяжьего бульона.
- Когда лук станет в совершенстве карамелизированным, добавьте специи: лавровый лист, чабрец, соль, перец, а также приправу умами.
- Влейте оставшийся говяжий бульон и белое сухое вино.
- Тушите на слабом огне около 10 минут, чтобы все вкусы слились.
- Нарежьте ломтиками багет и слегка обжарьте.
- По желанию можете смазать кусочки чесночным маслом, это придаст дополнительный аромат.
- Предварительно подготовьте сыр: натрите пармезан и нарежьте швейцарский сыр слайсами.
- Разлейте горячий суп в специальные порционные формочки. Положите сверху кусочек багета, обильно посыпьте пармезаном и положите кусочек швейцарского сыра.
- Формы с супом поставьте в духовой шкаф под гриль. Запекайте, пока сыр не расплавится и не станет золотисто-хрустящим.
Ваша кухня наполнится невероятным ароматом, который мгновенно перенесет вас в уютное французское кафе.
Лук – основа этого блюда. Карамелизация раскрывает его природную сладость, а вино и бульон придают богатству вкуса. Сырная корочка – это фирменный штрих, без которого французский луковый суп немыслим.
Этот суп – не просто еда, а способ провести время с удовольствием, смаковать каждый момент его приготовления. Попробуйте и вы поймете, почему французский луковый суп так любят во всему мире.
Bon appétit!
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