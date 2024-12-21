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Французский луковый суп: классический рецепт ароматного блюда

Французский луковый суп: классический рецепт ароматного блюда

Французский луковый суп / Фото: Credits

Французский луковый суп – блюдо, удачно сочетающее простоту приготовления с изысканностью вкуса. Карамелизованный лук, ароматный говяжий бульон и сырная корочка создают совершенную гармонию вкуса.

Если вы хотите почувствовать вкус французской кухни у себя дома, попробуйте приготовить этот рецепт, которым  поделились на странице carmelak_.

Ингредиенты

Лук
1,3 кг
Сливочное масло 3 ст. л
3 ст. л
Говяжий бульон
4 стакана
Белое сухое вино
1 стакан
Лавровый лист
2 шт.
Тимьян
Соль
Перец
Приправа умами
Багет
1 шт.
Швейцарский сыр
Сыр Пармезан
чесночное масло

Приготовление

  1. Мелко нарежьте лук.
  2. В большой кастрюле растопите масло и добавьте лук.
  3. Обжаривайте на среднем огне, постоянно помешивайте, пока лук не станет золотисто-коричневым.
  4. Чтобы избежать прилипания, время от времени добавляйте немного говяжьего бульона.
  5. Когда лук станет в совершенстве карамелизированным, добавьте специи: лавровый лист, чабрец, соль, перец, а также приправу умами.
  6. Влейте оставшийся говяжий бульон и белое сухое вино.
  7. Тушите на слабом огне около 10 минут, чтобы все вкусы слились.
  8. Нарежьте ломтиками багет и слегка обжарьте.
  9. По желанию можете смазать кусочки чесночным маслом, это придаст дополнительный аромат.
  10. Предварительно подготовьте сыр: натрите пармезан и нарежьте швейцарский сыр слайсами.
  11. Разлейте горячий суп в специальные порционные формочки. Положите сверху кусочек багета, обильно посыпьте пармезаном и положите кусочек швейцарского сыра.
  12. Формы с супом поставьте в духовой шкаф под гриль. Запекайте, пока сыр не расплавится и не станет золотисто-хрустящим.

Ваша кухня наполнится невероятным ароматом, который мгновенно перенесет вас в уютное французское кафе.

Лук – основа этого блюда. Карамелизация раскрывает его природную сладость, а вино и бульон придают богатству вкуса. Сырная корочка – это фирменный штрих, без которого французский луковый суп немыслим.

Этот суп – не просто еда, а способ провести время с удовольствием, смаковать каждый момент его приготовления. Попробуйте и вы поймете, почему французский луковый суп так любят во всему мире.

Bon appétit!

Мы также писали о том, как приготовить морковный суп с имбирем.

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