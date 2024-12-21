Французский луковый суп: классический рецепт ароматного блюда

Если вы хотите почувствовать вкус французской кухни у себя дома, попробуйте приготовить этот рецепт, которым поделились на странице carmelak_.

Ингредиенты Лук 1,3 кг Сливочное масло 3 ст. л 3 ст. л Говяжий бульон 4 стакана Белое сухое вино 1 стакан Лавровый лист 2 шт. Тимьян Соль Перец Приправа умами Багет 1 шт. Швейцарский сыр Сыр Пармезан чесночное масло

Приготовление

Мелко нарежьте лук. В большой кастрюле растопите масло и добавьте лук. Обжаривайте на среднем огне, постоянно помешивайте, пока лук не станет золотисто-коричневым. Чтобы избежать прилипания, время от времени добавляйте немного говяжьего бульона. Когда лук станет в совершенстве карамелизированным, добавьте специи: лавровый лист, чабрец, соль, перец, а также приправу умами. Влейте оставшийся говяжий бульон и белое сухое вино. Тушите на слабом огне около 10 минут, чтобы все вкусы слились. Нарежьте ломтиками багет и слегка обжарьте. По желанию можете смазать кусочки чесночным маслом, это придаст дополнительный аромат. Предварительно подготовьте сыр: натрите пармезан и нарежьте швейцарский сыр слайсами. Разлейте горячий суп в специальные порционные формочки. Положите сверху кусочек багета, обильно посыпьте пармезаном и положите кусочек швейцарского сыра. Формы с супом поставьте в духовой шкаф под гриль. Запекайте, пока сыр не расплавится и не станет золотисто-хрустящим.

Ваша кухня наполнится невероятным ароматом, который мгновенно перенесет вас в уютное французское кафе.

Лук – основа этого блюда. Карамелизация раскрывает его природную сладость, а вино и бульон придают богатству вкуса. Сырная корочка – это фирменный штрих, без которого французский луковый суп немыслим.

Этот суп – не просто еда, а способ провести время с удовольствием, смаковать каждый момент его приготовления. Попробуйте и вы поймете, почему французский луковый суп так любят во всему мире.

Bon appétit!

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