Французский луковый суп с гренкой: классический рецепт

Луковый суп - это классика французской кухни. Готовить его долго, но совсем не сложно.

Луковый суп - это вкусное интересное и достаточно простое в приготовлении блюдо, которое вызывает неизменный восторг, если подавать его к столу на дружеском застолье.

Ингредиенты

сливочное масло - 80 г

лук сладких сортов - 3 большие луковицы

чеснок - 2 зубчика

говяжий бульон - 1,5 л

коньяк - 50 г

лавровый лист - 1 шт

тимьян свежий - 2 ст. л

соль и свежемолотый черный перец

багет - половина или треть

тертый сыр - 120 г

Приготовление

Нарежьте тонкими кольцами лук и измельчите чеснок. Растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте лук и пассеруйте, пока он не станет мягким, около 5 минут. Уменьшите огонь до минимума и продолжайте готовить, пока лук не станет золотистым и карамелизированным, от 15 до 20 минут. Следите, чтобы лук не пригорел. Добавьте чеснок.

Переложите луковую смесь в кастрюлю и добавьте бульон, коньяк, лавровый лист и тимьян. Варите суп не менее часа, а лучше дольше.

Приправьте суп солью и перцем. Разогрейте жаровню в духовке. Разлейте суп по тарелкам, пригодным для использования в духовке, и положите в каждую по 2 ломтика багета. Сверху на багет выложите тертый сыр. Запекайте суп, пока сыр не расплавится и не подрумянится, от 2 до 3 минут.

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