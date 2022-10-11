Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Французский луковый суп с гренкой: классический рецепт

Дата публикации
Просмотры
554
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Французский луковый суп с гренкой: классический рецепт

Фото: Credits

Луковый суп - это классика французской кухни. Готовить его долго, но совсем не сложно.

Луковый суп - это вкусное интересное и достаточно простое в приготовлении блюдо, которое вызывает неизменный восторг, если подавать его к столу на дружеском застолье. 

Ингредиенты

  • сливочное масло - 80 г
  • лук сладких сортов - 3 большие луковицы
  • чеснок - 2 зубчика
  • говяжий бульон - 1,5 л
  • коньяк - 50 г
  • лавровый лист - 1 шт
  • тимьян свежий - 2 ст. л
  • соль и свежемолотый черный перец
  • багет - половина или треть
  • тертый сыр - 120 г

Приготовление

Нарежьте тонкими кольцами лук и измельчите чеснок. Растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте лук и пассеруйте, пока он не станет мягким, около 5 минут. Уменьшите огонь до минимума и продолжайте готовить, пока лук не станет золотистым и карамелизированным, от 15 до 20 минут. Следите, чтобы лук не пригорел. Добавьте чеснок.

Переложите луковую смесь в кастрюлю и добавьте бульон, коньяк, лавровый лист и тимьян. Варите суп не менее часа, а лучше дольше.

Приправьте суп солью и перцем. Разогрейте жаровню в духовке. Разлейте суп по тарелкам, пригодным для использования в духовке, и положите в каждую по 2 ломтика багета. Сверху на багет выложите тертый сыр. Запекайте суп, пока сыр не расплавится и не подрумянится, от 2 до 3 минут. 

Читайте также: 

Как известный военный Тарас Белка помог ВСУ в первые дни войны: эксклюзивное интервью с передовой

Как известный военный Тарас Белка помог ВСУ в первые дни войны: эксклюзивное интервью с передовой

Похожие темы:

Следующая публикация