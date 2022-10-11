Французский луковый суп с гренкой: классический рецепт

Луковый суп - это классика французской кухни. Готовить его долго, но совсем не сложно.
Луковый суп - это вкусное интересное и достаточно простое в приготовлении блюдо, которое вызывает неизменный восторг, если подавать его к столу на дружеском застолье.
Ингредиенты
- сливочное масло - 80 г
- лук сладких сортов - 3 большие луковицы
- чеснок - 2 зубчика
- говяжий бульон - 1,5 л
- коньяк - 50 г
- лавровый лист - 1 шт
- тимьян свежий - 2 ст. л
- соль и свежемолотый черный перец
- багет - половина или треть
- тертый сыр - 120 г
Приготовление
Нарежьте тонкими кольцами лук и измельчите чеснок. Растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте лук и пассеруйте, пока он не станет мягким, около 5 минут. Уменьшите огонь до минимума и продолжайте готовить, пока лук не станет золотистым и карамелизированным, от 15 до 20 минут. Следите, чтобы лук не пригорел. Добавьте чеснок.
Переложите луковую смесь в кастрюлю и добавьте бульон, коньяк, лавровый лист и тимьян. Варите суп не менее часа, а лучше дольше.
Приправьте суп солью и перцем. Разогрейте жаровню в духовке. Разлейте суп по тарелкам, пригодным для использования в духовке, и положите в каждую по 2 ломтика багета. Сверху на багет выложите тертый сыр. Запекайте суп, пока сыр не расплавится и не подрумянится, от 2 до 3 минут.
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