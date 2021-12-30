Французский торт "Рождественское полено": веганский безглютеновый рецепт

Как приготовить традиционный новогодний французский торт без глютена по веганскому рецепту?

Предлагаем рецепт от основательницы Glossary Organic Products и экофонда Glossary Foundation Анастасии Цыбуляк.

Время подготовки – 4 часа.

Время приготовления – 15 минут.

Ингредиенты на 20 порций:

Веганский французский торт

1⁄4 ст. универсальной муки, муки для выпечки или муки без глютена 1:1, просеянной

1⁄4 ст. какао-порошка

1⁄2 ч. л. разрыхлителя

1⁄2 ст. аквафабы

1 ст. кокосового сахара

1⁄2 ст. несладкого яблочного пюре, комнатной температуры

1⁄4 ст. растительного йогурта комнатной температуры

2 ст. какао-порошка

Веганский шоколадный крем с лесным орехом

1 ст. веганского масла комнатной температуры

3 ст. кокосовой пудры или сахарной пудры

1 ст. какао-порошка

2 ст. шоколадной пасты из лесных орехов,

2-3 ст. л. растительного молока

Веганский ганаш

1 ст. веганского масла

1 ст. веганской шоколадной стружки

Веганские грибы безе

1⁄2 пачки веганского печенья-безе (см. Инструкции по приготовлению грибов ниже)

Дополнительные начинки:

1⁄2 ст. засахаренных клюквы

4-5 стеблей свежего розмарина 1-2 ст. какао порошка

1-2 ст. л. сахарной пудры

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180°С и выстелите средний противень со стенками пергаментной бумагой. Отложите в сторону.

В миске среднего размера взбейте муку, какао-порошок и разрыхлитель. Отложите в сторону.

В большой миске с помощью ручного миксера или настольного миксера сначала взбивайте аквафабу в течение 5 минут, затем добавьте 12 стакана кокосового сахара, продолжая взбивать до жестких пиков. Не должно быть слишком жидким. Затем добавьте яблочное пюре, 1⁄2 стакана кокосового сахара и безлактозный йогурт. Взбейте все вместе, пока не получится однородная масса

Добавьте сухие ингредиенты и взбивайте, пока не исчезнут сухие кусочки.

Вылейте тесто на лист и с помощью лопатки распределите тесто, пока оно не достигнет краев листа. Поставьте в духовку на 10-13 минут, или пока пирог не застынет.

Положите на стол чистое кухонное полотенце и посыпьте 2 ст. л. какао-порошка. После выпечки достаньте из духовки и с помощью прихваток аккуратно переверните торт на кухонное полотенце, чтобы оно выровнялось. Дно должно покрывать какао-порошок. Затем начните осторожно скатывать широкую сторону (или более короткую сторону) торта, кухонное полотенце скатывается вместе с тортом, чтобы торт остыл в рулоне. Свернутый пирог аккуратно перенесите в холодильник, чтобы он остывал примерно 2 часа. Во время охлаждения приготовьте веганские грибы безе.

Веганские грибы безе

Для начала разогрейте духовку до 100°С и выстелите очень большой или 2 больших листа пергаментной бумагой.

В большой миске используйте ручной миксер или настольный миксер, чтобы взбить аквафабу, пока она не образует жесткие пушистые белые пики, как при приготовлении обычного безе. Это займет около 5-7 минут. Добавьте ванильный экстракт и снова взбивайте 30 секунд. Постепенно добавляйте сахарную пудру, продолжая взбивать аквафабу, используя максимум 1/2 стакана за раз до полного растворения. Смесь по-прежнему должна быть пушистой, но не такой, как когда вы впервые начали сбивать аквафабу, должны образоваться пики. Добавьте ванильный экстракт и свекольный порошок и продолжайте взбивать до полного растворения.

Затем переложите безе в большой кондитерский мешок с круглым наконечником. Выложите безе в пакет для глазури с наконечником или пластиковый пакет с обрезанным уголком. Выдавите печенье размером от 2,5 см до 4 см на противень, расположив их на расстоянии около 5 см друг от друга. Сделайте 6-7 круглых и чуть-чуть плоских шляпок грибов диаметром около 2,5см. Сделайте это со всем веганским безе или, если вам не хватает места, выпекайте партиями.

Поместите листы в духовку, чтобы они запекались в течение 1 часа, вращая форму каждые 15 минут. Затем выключите духовку и оставьте печенье в духовке на 1 час. Через час достаньте из духовки и дайте остыть печенью, пока вы замораживаете торт.

Веганский крем с лесным орехом и шоколадом

В большой миске смешайте веганское масло и пасту с фундуком до образования пышной массы. Добавьте кокосовый сахар и порошок какао и продолжайте взбивать, пока он не станет мягким, гладким и легким. Вы можете добавлять молоко сюда постепенно, пока не получите желаемую консистенцию крема.

Осторожно разверните торт, оставив его на полотенце. Намажьте сливочный крем с лесным орехом верх торта. Затем аккуратно заверните рождественский торт. Вы можете использовать кухонное полотенце, но не скатывайте кухонное полотенце внутрь торта. После того как свернете торт, осторожно перенесите его обратно в холодильник, чтобы он остыл, пока вы будете готовить веганский ганаш.

Веганский ганаш

Растопите веганское масло в микроволновке, пока оно не станет горячим. Добавьте шоколадную стружку и перемешивайте, пока шоколадная стружка полностью не растает в веганском масле. Это займет около 3-4 минут. Затем поместите миску в холодильник на 10 минут.

Соберите веганские грибы безе

Ножом для растительного масла сгладьте кончик грибной ножки. Затем, используя растопленный шоколад или чуть-чуть пасты из лесного шоколада, нанесите точку на верхушку ножки гриба. Осторожно поместите шляпку гриба сверху и положите гриб на лист, шляпкой гриба снизу. Повторите то же самое с оставшимися грибами и дайте им застыть в течение 5 минут, пока вы покрываете глазурью наружную поверхность торта.

Соберите и охладите внешнюю сторону рождественского торта

Достаньте торт и ганаш из холодильника и выложите на тарелку. Нарежьте торт так, чтобы одна сторона составляла примерно 1/3, а другая – примерно 2/3. Нарежьте по небольшой диагонали. Возьмите меньшую часть торта и поместите ее сбоку главного куска торта так, чтобы диагональная сторона касалась другой стороны торта. Отрежьте концы торта, если глазурь не доходит до краев торта. Теперь, используя охлажденный ганаш (он все еще должен быть подвижным, но уже не жидким), распределите ганаш по верхней и боковой стороне полена. Возьмите вилку и проведите волнистые линии по вершинам и бокам полена, чтобы образовалась "кора". Выложите веганские грибы безе по бокам и сверху торта. Посыпьте пирог какао-пудрой, особенно грибы, а снизу – сахарной пудрой.

Нарежьте и наслаждайтесь! Храните оставшиеся ломтики в холодильнике в герметичном контейнере до 4 дней.

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