Фрикадельки из индейки в тайском стиле: очень необычный рецепт

Готовить индейку не так-то просто, но есть несколько рецептов, которые стоит освоить, потому что мясо этой птицы очень полезно, диетично, богато железом и витаминами.
Филе индейки можно запечь и потом использовать для бутербродов, а можно приготовить из него фарш. Из нежного фарша индейки, приправленного специями и дополненного специальными ингредиентами, можно приготовить очень вкусные и необычные фрикадельки в тайском стиле.
Ингредиенты
- фарш из индейки - 500 г
- лемонграсс - 1 ст. л.
- тертый имбирь - 1 ч. л.
- чеснок - 3 зубчика.
- кориандр/кинза - 1/4 стакана
- оливковое масло - 2 ст. л.
- сахар - 1 ч. л.
- рыбный соус - 1 ст. л.
- панировочные сухари - 3/4 стакана
- яйцо - 1 шт.
- риса - 2 стакана
- листья салата
- огурец - 1 шт.
- перец чили - 2 шт. (измельченных)
- рыбный соус - 1/4 стакана
- светло-коричневый сахар - 1 ст. л.
- лайм - 1 шт.
Подготовка
- измельчите лемонграсс;
- измельчите чеснок;
- мелко нарежьте кинзу;
- измельчите перцы чили;
- вымойте и высушите листья салата;
- приготовьте рис в рисоварке, используя 2,5 стакана воды на 2 стакана риса;
- выжмите сок из лайма;
- слегка взбейте яйцо
Приготовление
Смешайте индейку, лемонграсс, имбирь, чеснок, кинзу (кориандр), сахар, рыбную пасту и панировочные сухари. Добавьте яйцо и аккуратно перемешайте, чтобы соединить все ингредиенты. Если смесь кажется очень влажной, посыпьте еще 1/4 стакана панировочных сухарей, чтобы смесь хорошо склеилась, но не была слишком сухой.
Сформируйте из фарша из индейки фрикадельки диаметром около 4 см. Большую сковороду с плотно закрывающейся крышкой разогрейте и добавьте в нее оливковое масло, нагрейте до мерцания.
Обжаривайте фрикадельки со всех сторон. Налейте около 1/4 стакана воды в сковороду, накройте фрикадельки крышкой и дайте фрикаделькам пропариться в течение 4-5 минут до готовности. Снимите с огня и держите сковороду накрытой, чтобы фрикадельки оставались теплыми.
Приготовьте соус. В небольшую кастрюлю на среднем огне добавьте коричневый сахар, рыбный соус и лайм. Доведите до кипения, помешивая, пока сахар не растворится. Добавьте чили и дайте всему постоять несколько минут, затем попробуйте. Если соус для кажется слишком резким, добавьте немного воды.
Нарежьте огурец. Подавайте фрикадельки на листьях салата с рисом и огурцами. Сбрызните фрикадельки соусом или подавайте отдельно.
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