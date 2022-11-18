Фрикадельки из индейки в тайском стиле: очень необычный рецепт

Готовить индейку не так-то просто, но есть несколько рецептов, которые стоит освоить, потому что мясо этой птицы очень полезно, диетично, богато железом и витаминами.

Филе индейки можно запечь и потом использовать для бутербродов, а можно приготовить из него фарш. Из нежного фарша индейки, приправленного специями и дополненного специальными ингредиентами, можно приготовить очень вкусные и необычные фрикадельки в тайском стиле.

Ингредиенты

фарш из индейки - 500 г

лемонграсс - 1 ст. л.

тертый имбирь - 1 ч. л.

чеснок - 3 зубчика.

кориандр/кинза - 1/4 стакана

оливковое масло - 2 ст. л.

сахар - 1 ч. л.

рыбный соус - 1 ст. л.

панировочные сухари - 3/4 стакана

яйцо - 1 шт.

риса - 2 стакана

листья салата

огурец - 1 шт.

перец чили - 2 шт. (измельченных)

рыбный соус - 1/4 стакана

светло-коричневый сахар - 1 ст. л.

лайм - 1 шт.

Подготовка

измельчите лемонграсс;

измельчите чеснок;

мелко нарежьте кинзу;

измельчите перцы чили;

вымойте и высушите листья салата;

приготовьте рис в рисоварке, используя 2,5 стакана воды на 2 стакана риса;

выжмите сок из лайма;

слегка взбейте яйцо

Приготовление

Смешайте индейку, лемонграсс, имбирь, чеснок, кинзу (кориандр), сахар, рыбную пасту и панировочные сухари. Добавьте яйцо и аккуратно перемешайте, чтобы соединить все ингредиенты. Если смесь кажется очень влажной, посыпьте еще 1/4 стакана панировочных сухарей, чтобы смесь хорошо склеилась, но не была слишком сухой.

Сформируйте из фарша из индейки фрикадельки диаметром около 4 см. Большую сковороду с плотно закрывающейся крышкой разогрейте и добавьте в нее оливковое масло, нагрейте до мерцания.

Обжаривайте фрикадельки со всех сторон. Налейте около 1/4 стакана воды в сковороду, накройте фрикадельки крышкой и дайте фрикаделькам пропариться в течение 4-5 минут до готовности. Снимите с огня и держите сковороду накрытой, чтобы фрикадельки оставались теплыми.

Приготовьте соус. В небольшую кастрюлю на среднем огне добавьте коричневый сахар, рыбный соус и лайм. Доведите до кипения, помешивая, пока сахар не растворится. Добавьте чили и дайте всему постоять несколько минут, затем попробуйте. Если соус для кажется слишком резким, добавьте немного воды.

Нарежьте огурец. Подавайте фрикадельки на листьях салата с рисом и огурцами. Сбрызните фрикадельки соусом или подавайте отдельно.

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