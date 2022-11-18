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Фрикадельки из индейки в тайском стиле: очень необычный рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
184
Время на прочтение
2 мин
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Фрикадельки из индейки в тайском стиле: очень необычный рецепт

Фото: Credits

Готовить индейку не так-то просто, но есть несколько рецептов, которые стоит освоить, потому что мясо этой птицы очень полезно, диетично, богато железом и витаминами.

Филе индейки можно запечь и потом использовать для бутербродов, а можно приготовить из него фарш. Из нежного фарша индейки, приправленного специями и дополненного специальными ингредиентами, можно приготовить очень вкусные и необычные фрикадельки в тайском стиле. 

Ингредиенты

  • фарш из индейки - 500 г
  • лемонграсс - 1 ст. л.
  • тертый имбирь - 1 ч. л.
  • чеснок - 3 зубчика.   
  • кориандр/кинза - 1/4 стакана
  • оливковое масло - 2 ст. л.
  • сахар - 1 ч. л.
  • рыбный соус - 1 ст. л.
  • панировочные сухари - 3/4 стакана
  • яйцо - 1 шт.
  • риса - 2 стакана
  • листья салата  
  • огурец - 1 шт.
  • перец чили - 2 шт. (измельченных)
  • рыбный соус - 1/4 стакана
  • светло-коричневый сахар - 1 ст. л.
  • лайм - 1 шт.

Подготовка

  • измельчите лемонграсс;
  • измельчите чеснок;
  • мелко нарежьте кинзу;
  • измельчите перцы чили;
  • вымойте и высушите листья салата;
  • приготовьте рис в рисоварке, используя 2,5 стакана воды на 2 стакана риса;
  • выжмите сок из лайма;
  • слегка взбейте яйцо 

Приготовление

Смешайте индейку, лемонграсс, имбирь, чеснок, кинзу (кориандр), сахар, рыбную пасту и панировочные сухари. Добавьте яйцо и аккуратно перемешайте, чтобы соединить все ингредиенты. Если смесь кажется очень влажной, посыпьте еще 1/4 стакана панировочных сухарей, чтобы смесь хорошо склеилась, но не была слишком сухой.

Сформируйте из фарша из индейки фрикадельки диаметром около 4 см. Большую сковороду с плотно закрывающейся крышкой разогрейте и добавьте в нее оливковое масло, нагрейте до мерцания.

Обжаривайте фрикадельки со всех сторон. Налейте около 1/4 стакана воды в сковороду, накройте фрикадельки крышкой и дайте фрикаделькам пропариться в течение 4-5 минут до готовности. Снимите с огня и держите сковороду накрытой, чтобы фрикадельки оставались теплыми.

Приготовьте соус. В небольшую кастрюлю на среднем огне добавьте коричневый сахар, рыбный соус и лайм. Доведите до кипения, помешивая, пока сахар не растворится. Добавьте чили и дайте всему постоять несколько минут, затем попробуйте. Если соус для кажется слишком резким, добавьте немного воды.

Нарежьте огурец. Подавайте фрикадельки на листьях салата с рисом и огурцами. Сбрызните фрикадельки соусом или подавайте отдельно.

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Дата публикации
Просмотры
184
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