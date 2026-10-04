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Фрикадельки под соусом: рецепт ароматного ужина
Сочные куриные фрикадельки, нежный сметанный соус и овощи — простой вариант домашнего ужина, который легко приготовить всего за полчаса.
Если хочется приготовить что-нибудь сытное, домашнее и без лишних сложностей, фрикадельки под соусом — именно то, что нужно, об этом рассказали на странице mil_alexx_pp. Для них понадобятся куриный фарш, рис, лук и яйцо, а основу соуса составляют сметана, овощи и ароматная приправа. В результате получается нежное блюдо, которое прекрасно подойдет для обеда или легкого ужина.
Ингредиенты
Для фрикаделек
куриный фарш — 600 г
яйцо — 1 шт.
лук — 150 г
сухой рис — 100 г
растительное масло — 15 г
соль
перец
паприка
Для соуса
овощная приправа — 1 ст. л
сметана — 3 ст. л
вода — 600 мл
мука — 1 ст. л
соль
перец
Для овощной основы
лук — 1 шт.
морковь — 1 шт.
сладкий перец — 1 шт.
масло для жарки
Приготовление
Отварите рис до готовности и дайте ему немного остыть.
В миске смешайте куриный фарш, отваренный рис, мелко нарезанный лук и яйцо.
Добавьте соль, перец и паприку.
Хорошо перемешайте массу, смочите руки водой и сформируйте фрикадельки среднего размера.
В большой сковороде разогрейте немного масла.
Обжарьте нарезанный лук и натертую морковь около 4 мин.
Затем добавьте нарезанный сладкий перец и готовьте ещё примерно 5 мин, периодически помешивая.
Сметану смешайте с мукой, водой, солью и перцем до однородной консистенции.
Добавьте смесь к овощам и хорошо перемешайте.
Осторожно выложите мясные шарики в сковороду с соусом.
Добавьте овощную приправу и накройте крышкой.
Готовьте на небольшом огне примерно 15 минут.
Периодически аккуратно перемешивайте, чтобы фрикадельки равномерно пропитывались соусом и не пригорали.
Готовое блюдо перед подачей можно посыпать свежей зеленью.
Нежные куриные фрикадельки в густом овощно-сметанном соусе — это тот случай, когда из обычных ингредиентов получается полноценное домашнее блюдо, не требующее долгого пребывания у плиты.