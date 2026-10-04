Фрикадельки под соусом: рецепт ароматного ужина

Фрикадельки под соусом tiktok.com/@mil_alexx_pp

Реклама

Если хочется приготовить что-нибудь сытное, домашнее и без лишних сложностей, фрикадельки под соусом — именно то, что нужно, об этом рассказали на странице mil_alexx_pp. Для них понадобятся куриный фарш, рис, лук и яйцо, а основу соуса составляют сметана, овощи и ароматная приправа. В результате получается нежное блюдо, которое прекрасно подойдет для обеда или легкого ужина.

Фрикадельки под соусом tiktok.com/@mil_alexx_pp

Ингредиенты

Для фрикаделек

куриный фарш — 600 г

яйцо — 1 шт.

лук — 150 г

сухой рис — 100 г

растительное масло — 15 г

соль

перец

паприка

Для соуса

овощная приправа — 1 ст. л

сметана — 3 ст. л

вода — 600 мл

мука — 1 ст. л

соль

перец

Для овощной основы

лук — 1 шт.

морковь — 1 шт.

сладкий перец — 1 шт.

масло для жарки

Фрикадельки под соусом tiktok.com/@mil_alexx_pp

Приготовление

Отварите рис до готовности и дайте ему немного остыть. В миске смешайте куриный фарш, отваренный рис, мелко нарезанный лук и яйцо. Добавьте соль, перец и паприку. Хорошо перемешайте массу, смочите руки водой и сформируйте фрикадельки среднего размера. В большой сковороде разогрейте немного масла. Обжарьте нарезанный лук и натертую морковь около 4 мин. Затем добавьте нарезанный сладкий перец и готовьте ещё примерно 5 мин, периодически помешивая. Сметану смешайте с мукой, водой, солью и перцем до однородной консистенции. Добавьте смесь к овощам и хорошо перемешайте. Осторожно выложите мясные шарики в сковороду с соусом. Добавьте овощную приправу и накройте крышкой. Готовьте на небольшом огне примерно 15 минут. Периодически аккуратно перемешивайте, чтобы фрикадельки равномерно пропитывались соусом и не пригорали. Готовое блюдо перед подачей можно посыпать свежей зеленью.

Нежные куриные фрикадельки в густом овощно-сметанном соусе — это тот случай, когда из обычных ингредиентов получается полноценное домашнее блюдо, не требующее долгого пребывания у плиты.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров