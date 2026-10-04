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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
10
Время на прочтение
2 мин

Фрикадельки под соусом: рецепт ароматного ужина

Сочные куриные фрикадельки, нежный сметанный соус и овощи — простой вариант домашнего ужина, который легко приготовить всего за полчаса.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Фрикадельки под соусом tiktok.com/@mil_alexx_pp

Фрикадельки под соусом tiktok.com/@mil_alexx_pp

Если хочется приготовить что-нибудь сытное, домашнее и без лишних сложностей, фрикадельки под соусом — именно то, что нужно, об этом рассказали на странице mil_alexx_pp. Для них понадобятся куриный фарш, рис, лук и яйцо, а основу соуса составляют сметана, овощи и ароматная приправа. В результате получается нежное блюдо, которое прекрасно подойдет для обеда или легкого ужина.

Фрикадельки под соусом tiktok.com/@mil_alexx_pp

Фрикадельки под соусом tiktok.com/@mil_alexx_pp

Ингредиенты

Для фрикаделек

  • куриный фарш — 600 г

  • яйцо — 1 шт.

  • лук — 150 г

  • сухой рис — 100 г

  • растительное масло — 15 г

  • соль

  • перец

  • паприка

Для соуса

  • овощная приправа — 1 ст. л

  • сметана — 3 ст. л

  • вода — 600 мл

  • мука — 1 ст. л

  • соль

  • перец

Для овощной основы

  • лук — 1 шт.

  • морковь — 1 шт.

  • сладкий перец — 1 шт.

  • масло для жарки

Фрикадельки под соусом tiktok.com/@mil_alexx_pp

Фрикадельки под соусом tiktok.com/@mil_alexx_pp

Приготовление

  1. Отварите рис до готовности и дайте ему немного остыть.

  2. В миске смешайте куриный фарш, отваренный рис, мелко нарезанный лук и яйцо.

  3. Добавьте соль, перец и паприку.

  4. Хорошо перемешайте массу, смочите руки водой и сформируйте фрикадельки среднего размера.

  5. В большой сковороде разогрейте немного масла.

  6. Обжарьте нарезанный лук и натертую морковь около 4 мин.

  7. Затем добавьте нарезанный сладкий перец и готовьте ещё примерно 5 мин, периодически помешивая.

  8. Сметану смешайте с мукой, водой, солью и перцем до однородной консистенции.

  9. Добавьте смесь к овощам и хорошо перемешайте.

  10. Осторожно выложите мясные шарики в сковороду с соусом.

  11. Добавьте овощную приправу и накройте крышкой.

  12. Готовьте на небольшом огне примерно 15 минут.

  13. Периодически аккуратно перемешивайте, чтобы фрикадельки равномерно пропитывались соусом и не пригорали.

  14. Готовое блюдо перед подачей можно посыпать свежей зеленью.

Нежные куриные фрикадельки в густом овощно-сметанном соусе — это тот случай, когда из обычных ингредиентов получается полноценное домашнее блюдо, не требующее долгого пребывания у плиты.

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