Фрикадельки с грибным соусом tiktok.com/@katherine.nari

Фрикадельки давно стали универсальным блюдом, их готовят в разных кухнях мира, меняют специи, соусы и подачу. Но именно сочетание куриного фарша с насыщенным грибным соусом и нотками бекона создает тот самый баланс нежности и глубины вкуса. Автор страницы katherine.nari рассказала о варианте приготовления, который легко повторить на собственной кухне.

Ингредиенты

Для фрикаделек

куриный фарш 500 г

яйцо 1 шт.

панировочные сухари 60 г

соль

черный перец ¼ ч. л

сухой чеснок ½ ч. л

томаты с копченой паприкой 1 ч. л

Для соуса

бекон 120 г

лук репчатый 1 крупный

шампиньоны 500 г

красное вино 100 мл

куриный бульон 400 мл

томатная паста 1 ст. л

чеснок 2 зубчика

лавровый лист 1 шт.

соль

черный перец ¼ ч. л

мука 25 г

сливочное масло 30 г

Приготовление

Смешайте куриный фарш с яйцом, панировочными сухарями и всеми специями. Хорошо перемешайте до однородной массы и сформируйте небольшие фрикадельки. На сковороде обжарьте бекон до хрустящего состояния. Переложите его на тарелку. В вытопленном жире подрумяньте фрикадельки со всех сторон до полуготовности, после чего также отложите. Нарежьте лук и обжарьте до мягкости. Добавьте шампиньоны и готовьте до золотистого цвета. Влейте красное вино и готовьте, пока оно почти полностью не испарится. Время от времени помешивайте. Добавьте куриный бульон, томатную пасту, измельченный чеснок и лавровый лист. Посолите, поперчите и перемешайте. Верните в сковороду фрикадельки и бекон. Доведите до легкого кипения и тушите на слабом огне. Отдельно разотрите сливочное масло с мукой до однородности. Постепенно введите смесь в соус, постоянно помешивая. Готовьте, пока соус не станет густым и бархатистым, а фрикадельки полностью готовыми.

Посыпьте блюдо свежей петрушкой и подавайте горячим. Лучше всего оно сочетается с картофельным пюре, пастой или свежим хлебом, который впитывает каждую каплю соуса.

Фрикадельки с грибным соусом — это не просто рецепт, а универсальная формула уюта. Она сочетает простоту приготовления с глубоким вкусом и дарит ощущение домашнего тепла даже в самый обычный день.