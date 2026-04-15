ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
110
Время на прочтение
2 мин

Фрикадельки с грибным соусом — как приготовить идеальное блюдо на ужин

Есть рецепты, которые не просто насыщают, а создают настроение. Именно так работают нежные куриные фрикадельки в густом грибном соусе.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Фрикадельки с грибным соусом tiktok.com/@katherine.nari

Фрикадельки давно стали универсальным блюдом, их готовят в разных кухнях мира, меняют специи, соусы и подачу. Но именно сочетание куриного фарша с насыщенным грибным соусом и нотками бекона создает тот самый баланс нежности и глубины вкуса. Автор страницы katherine.nari рассказала о варианте приготовления, который легко повторить на собственной кухне.

Ингредиенты

Для фрикаделек

  • куриный фарш 500 г

  • яйцо 1 шт.

  • панировочные сухари 60 г

  • соль

  • черный перец ¼ ч. л

  • сухой чеснок ½ ч. л

  • томаты с копченой паприкой 1 ч. л

Для соуса

  • бекон 120 г

  • лук репчатый 1 крупный

  • шампиньоны 500 г

  • красное вино 100 мл

  • куриный бульон 400 мл

  • томатная паста 1 ст. л

  • чеснок 2 зубчика

  • лавровый лист 1 шт.

  • соль

  • черный перец ¼ ч. л

  • мука 25 г

  • сливочное масло 30 г

Приготовление

  1. Смешайте куриный фарш с яйцом, панировочными сухарями и всеми специями.

  2. Хорошо перемешайте до однородной массы и сформируйте небольшие фрикадельки.

  3. На сковороде обжарьте бекон до хрустящего состояния.

  4. Переложите его на тарелку.

  5. В вытопленном жире подрумяньте фрикадельки со всех сторон до полуготовности, после чего также отложите.

  6. Нарежьте лук и обжарьте до мягкости.

  7. Добавьте шампиньоны и готовьте до золотистого цвета.

  8. Влейте красное вино и готовьте, пока оно почти полностью не испарится. Время от времени помешивайте.

  9. Добавьте куриный бульон, томатную пасту, измельченный чеснок и лавровый лист.

  10. Посолите, поперчите и перемешайте.

  11. Верните в сковороду фрикадельки и бекон.

  12. Доведите до легкого кипения и тушите на слабом огне.

  13. Отдельно разотрите сливочное масло с мукой до однородности.

  14. Постепенно введите смесь в соус, постоянно помешивая.

  15. Готовьте, пока соус не станет густым и бархатистым, а фрикадельки полностью готовыми.

Посыпьте блюдо свежей петрушкой и подавайте горячим. Лучше всего оно сочетается с картофельным пюре, пастой или свежим хлебом, который впитывает каждую каплю соуса.

Фрикадельки с грибным соусом — это не просто рецепт, а универсальная формула уюта. Она сочетает простоту приготовления с глубоким вкусом и дарит ощущение домашнего тепла даже в самый обычный день.

Дата публикации
Количество просмотров
110
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie