Фрикадельки с грибным соусом — как приготовить идеальное блюдо на ужин
Есть рецепты, которые не просто насыщают, а создают настроение. Именно так работают нежные куриные фрикадельки в густом грибном соусе.
Фрикадельки давно стали универсальным блюдом, их готовят в разных кухнях мира, меняют специи, соусы и подачу. Но именно сочетание куриного фарша с насыщенным грибным соусом и нотками бекона создает тот самый баланс нежности и глубины вкуса. Автор страницы katherine.nari рассказала о варианте приготовления, который легко повторить на собственной кухне.
Ингредиенты
Для фрикаделек
куриный фарш 500 г
яйцо 1 шт.
панировочные сухари 60 г
соль
черный перец ¼ ч. л
сухой чеснок ½ ч. л
томаты с копченой паприкой 1 ч. л
Для соуса
бекон 120 г
лук репчатый 1 крупный
шампиньоны 500 г
красное вино 100 мл
куриный бульон 400 мл
томатная паста 1 ст. л
чеснок 2 зубчика
лавровый лист 1 шт.
соль
черный перец ¼ ч. л
мука 25 г
сливочное масло 30 г
Приготовление
Смешайте куриный фарш с яйцом, панировочными сухарями и всеми специями.
Хорошо перемешайте до однородной массы и сформируйте небольшие фрикадельки.
На сковороде обжарьте бекон до хрустящего состояния.
Переложите его на тарелку.
В вытопленном жире подрумяньте фрикадельки со всех сторон до полуготовности, после чего также отложите.
Нарежьте лук и обжарьте до мягкости.
Добавьте шампиньоны и готовьте до золотистого цвета.
Влейте красное вино и готовьте, пока оно почти полностью не испарится. Время от времени помешивайте.
Добавьте куриный бульон, томатную пасту, измельченный чеснок и лавровый лист.
Посолите, поперчите и перемешайте.
Верните в сковороду фрикадельки и бекон.
Доведите до легкого кипения и тушите на слабом огне.
Отдельно разотрите сливочное масло с мукой до однородности.
Постепенно введите смесь в соус, постоянно помешивая.
Готовьте, пока соус не станет густым и бархатистым, а фрикадельки полностью готовыми.
Посыпьте блюдо свежей петрушкой и подавайте горячим. Лучше всего оно сочетается с картофельным пюре, пастой или свежим хлебом, который впитывает каждую каплю соуса.
Фрикадельки с грибным соусом — это не просто рецепт, а универсальная формула уюта. Она сочетает простоту приготовления с глубоким вкусом и дарит ощущение домашнего тепла даже в самый обычный день.