Фриттата с кабачками: рецепт вкусного завтрака

Фриттата – это традиционная итальянская яичница со всевозможными начинками.

Итальянцы готовят фриттату и с картофелем, и с макаронными изделиями, и с овощами. Предлагаем картофель и спагетти отложить до зимы, а сейчас воспользоваться сезонными дарами, а именно – кабачками.

Ингредиенты:

4 яйца

100 г пармезана

1 кабачок

1 луковица

2 зубка чеснока

базилик

растительное масло

черный молотый перец

соль

Приготовление

Кабачок вымыть и нарезать тонкими кружочками. Очищенный лук и чеснок измельчить. Пармезан натереть на мелкой терке.

В разогретом масле слегка обжарить лук, добавить к нему кружочки кабачка с чесноком и жарить вместе 5-7 минут.

Яйца посолить, поперчить, взбить до получения пышной однородной массы, добавить измельченный базилик и половину нормы пармезана, ввести обжаренные кабачки и аккуратно перемешать.

Приготовленную массу вылить в смазанную растительным маслом форму, притрусить сверху оставшимся пармезаном и запекать около 15 минут при 180°С.

На заметку

Кабачки выбирайте молодые, с нежной кожицей и семенами, в таком случае не будет необходимости их чистить.

Базилик можно заменить любой любимой зеленью.

Чтобы придать фриттате особый аромат, добавьте в яичную смесь итальянские травы.

Фриттату можно не запекать, а жарить под крышкой на медленном огне.

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