Фриттата с кабачками: рецепт вкусного завтрака

Фриттата – это традиционная итальянская яичница со всевозможными начинками.
Итальянцы готовят фриттату и с картофелем, и с макаронными изделиями, и с овощами. Предлагаем картофель и спагетти отложить до зимы, а сейчас воспользоваться сезонными дарами, а именно – кабачками.
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 100 г пармезана
- 1 кабачок
- 1 луковица
- 2 зубка чеснока
- базилик
- растительное масло
- черный молотый перец
- соль
Приготовление
Кабачок вымыть и нарезать тонкими кружочками. Очищенный лук и чеснок измельчить. Пармезан натереть на мелкой терке.
В разогретом масле слегка обжарить лук, добавить к нему кружочки кабачка с чесноком и жарить вместе 5-7 минут.
Яйца посолить, поперчить, взбить до получения пышной однородной массы, добавить измельченный базилик и половину нормы пармезана, ввести обжаренные кабачки и аккуратно перемешать.
Приготовленную массу вылить в смазанную растительным маслом форму, притрусить сверху оставшимся пармезаном и запекать около 15 минут при 180°С.
На заметку
Кабачки выбирайте молодые, с нежной кожицей и семенами, в таком случае не будет необходимости их чистить.
Базилик можно заменить любой любимой зеленью.
Чтобы придать фриттате особый аромат, добавьте в яичную смесь итальянские травы.
Фриттату можно не запекать, а жарить под крышкой на медленном огне.
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