Фруктовые кексы для завтрака: простой рецепт

Для кексов подойдут любые фрукты или ягоды: нарезанная кусочками дыня, малина, ежевика, сливы или груши. Лучше всего сделать микс из фруктов и ягод.

Кексы с фруктами - отличный вариант для завтрака. Их можно приготовить заранее и подавать, слегка разогрев, с йогуртом, маслом или сливками.

Ингредиенты

мука - 2 стакана

сахар - половина стакана

соль - половина ч. л.

разрыхлитель - 1 ст. л.

молоко - 1 стакан

растительное масло - четверть стакана или растопленное сливочное масло - 4 ст. л.

яйца - 2 шт.

ванильный экстракт - 1 ч. л.

ягоды и фрукты - полтора стакана

сахар для посылки

Приготовление

Разогрейте духовку до 220 градусов. Слегка смажьте маслом формочки для маффинов.

Смешайте сухие ингредиенты. Добавьте фрукты. Чтобы фрукты равномерно распределялись по тесту, следует добавить их к сухим ингредиентам и перемешать, прежде чем добавлять влажные ингредиенты. Это предотвратит опускание фруктов на дно формочек при добавлении жидкости.

В отдельной миске смешайте молоко, растительное или сливочное масло, яйца и ваниль до однородности.

Всыпьте влажные ингредиенты в сухую смесь. Смешивайте вилкой или венчиком в течение 20 секунд. Секрет легких и нежных маффинов заключается в аккуратном смешивании жидких и сухих ингредиентов.

Наполните формочки для маффинов примерно на две трети. При желании посыпьте сверху сахаром.

Выпекайте маффины от 15 до 20 минут, или пока зубочистка, вставленная в центр маффина, не будет выходить чистой.

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