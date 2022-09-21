Фруктовые кексы для завтрака: простой рецепт

Для кексов подойдут любые фрукты или ягоды: нарезанная кусочками дыня, малина, ежевика, сливы или груши. Лучше всего сделать микс из фруктов и ягод.
Кексы с фруктами - отличный вариант для завтрака. Их можно приготовить заранее и подавать, слегка разогрев, с йогуртом, маслом или сливками.
Ингредиенты
- мука - 2 стакана
- сахар - половина стакана
- соль - половина ч. л.
- разрыхлитель - 1 ст. л.
- молоко - 1 стакан
- растительное масло - четверть стакана или растопленное сливочное масло - 4 ст. л.
- яйца - 2 шт.
- ванильный экстракт - 1 ч. л.
- ягоды и фрукты - полтора стакана
- сахар для посылки
Приготовление
Разогрейте духовку до 220 градусов. Слегка смажьте маслом формочки для маффинов.
Смешайте сухие ингредиенты. Добавьте фрукты. Чтобы фрукты равномерно распределялись по тесту, следует добавить их к сухим ингредиентам и перемешать, прежде чем добавлять влажные ингредиенты. Это предотвратит опускание фруктов на дно формочек при добавлении жидкости.
В отдельной миске смешайте молоко, растительное или сливочное масло, яйца и ваниль до однородности.
Всыпьте влажные ингредиенты в сухую смесь. Смешивайте вилкой или венчиком в течение 20 секунд. Секрет легких и нежных маффинов заключается в аккуратном смешивании жидких и сухих ингредиентов.
Наполните формочки для маффинов примерно на две трети. При желании посыпьте сверху сахаром.
Выпекайте маффины от 15 до 20 минут, или пока зубочистка, вставленная в центр маффина, не будет выходить чистой.
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