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Фруктовые кексы для завтрака: простой рецепт

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Фруктовые кексы для завтрака: простой рецепт

Фото: Credits

Для кексов подойдут любые фрукты или ягоды: нарезанная кусочками дыня, малина, ежевика, сливы или груши. Лучше всего сделать микс из фруктов и ягод.

Кексы с фруктами - отличный вариант для завтрака. Их можно приготовить заранее и подавать, слегка разогрев, с йогуртом, маслом или сливками. 

Ингредиенты

  • мука - 2 стакана
  • сахар - половина стакана
  • соль  - половина ч. л.
  • разрыхлитель - 1 ст. л.
  • молоко - 1 стакан
  • растительное масло - четверть стакана или растопленное сливочное масло - 4 ст. л.
  • яйца - 2 шт.
  • ванильный экстракт - 1 ч. л.
  • ягоды и фрукты - полтора стакана
  • сахар для посылки

Приготовление

Разогрейте духовку до 220 градусов. Слегка смажьте маслом формочки для маффинов. 

Смешайте сухие ингредиенты. Добавьте фрукты. Чтобы фрукты равномерно распределялись по тесту, следует добавить их к сухим ингредиентам и перемешать, прежде чем добавлять влажные ингредиенты. Это предотвратит опускание фруктов на дно формочек при добавлении жидкости.

В отдельной миске смешайте молоко, растительное или сливочное масло, яйца и ваниль до однородности.
Всыпьте влажные ингредиенты в сухую смесь. Смешивайте вилкой или венчиком в течение 20 секунд. Секрет легких и нежных маффинов заключается в аккуратном смешивании жидких и сухих ингредиентов.

Наполните формочки для маффинов примерно на две трети. При желании посыпьте сверху сахаром.
Выпекайте маффины от 15 до 20 минут, или пока зубочистка, вставленная в центр маффина, не будет выходить чистой.

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