Фуэт Тартар: оригинальный рецепт французской закуски за пять минут / © Associated Press

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Рецептом поделился фудблогер Arturo Carrasco Roman, который рассказал, как даже обычную закуску превратить в инстаграммную сенсацию.

Фуэт Тартар — это вариация традиционного тартара — блюда из мяса или рыбы, которое подается сырой, приправленной соусами, специями и ароматными добавками. В классическом рецепте тартар готовят из говядины или тунца. Но в этом случае автор пошел по нестандартному пути — использовал фуэт — испанская сухая колбаса из свиного мяса с перцем, солью и специями, высушенная до идеальной текстуры.

Ингредиенты Фуэт 100–120 г Яичный желток 1 шт. Маринованные огурцы Лук Горчиция 1ч. л Соус сальса 1ч. л Оливковое масло 1 ст. л Лимонный сок 1/2 шт. Соль Перец

Приготовление

В чашу блендера положите нарезанный кусочками фуэт, желток, соленый огурец, мелко нарезанный лук. Влейте оливковое масло, лимонный сок, горчицу и сальсу. Посолите и поперчите по вкусу. Перебейте все до однородной текстуры. Консистенция должна походить на пасту, но с маленькими кусочками — не превращайте ее в пюре. Выложите массу в формовочное кольцо на тарелке — это добавит ресторанной эстетики. Или просто выложите ложкой. Подавайте с гренками, ломтиками багета или даже с чипсами из лаваша.

Советы

Экспериментируйте с соусами: вместо сальсы можно использовать соус табаско для остроты или капли трюфельного масла.

Не перебивайте массу в блендере слишком долго — оставьте немного «мяса» для характера.

С чем подавать

Этот тартар прекрасно сочетается с:

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Белым сухим вином

Просекко

Нефильтрованным крафтовым пивом

Подавайте Фуэт Тартар в бокалах или на доске с маринованными оливками, сырами и бокалом вина и получите «французский аперитив» у себя на кухне.