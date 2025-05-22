ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
27
Время на прочтение
2 мин

Фуэт Тартар: оригинальный рецепт французской закуски за пять минут

Фуэт Тартар — это новый гастрономический тренд, сочетающий французскую изысканность с латинской скоростью. Это блюдо — идеальный вариант, если к вам пришли неожиданные гости, нужно сделать вечеринку с вином или даже ленивого завтрака с бокалом просеко.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
10 минут
Пищевая ценность на 100 г
285 ккал
Фуэт Тартар: оригинальный рецепт французской закуски за пять минут

Фуэт Тартар: оригинальный рецепт французской закуски за пять минут / © Associated Press

Рецептом поделился фудблогер Arturo Carrasco Roman, который рассказал, как даже обычную закуску превратить в инстаграммную сенсацию.

Фуэт Тартар — это вариация традиционного тартара — блюда из мяса или рыбы, которое подается сырой, приправленной соусами, специями и ароматными добавками. В классическом рецепте тартар готовят из говядины или тунца. Но в этом случае автор пошел по нестандартному пути — использовал фуэт — испанская сухая колбаса из свиного мяса с перцем, солью и специями, высушенная до идеальной текстуры.

Ингредиенты

Фуэт
100–120 г
Яичный желток
1 шт.
Маринованные огурцы
Лук
Горчиция
1ч. л
Соус сальса
1ч. л
Оливковое масло
1 ст. л
Лимонный сок
1/2 шт.
Соль
Перец

Приготовление

  1. В чашу блендера положите нарезанный кусочками фуэт, желток, соленый огурец, мелко нарезанный лук.

  2. Влейте оливковое масло, лимонный сок, горчицу и сальсу. Посолите и поперчите по вкусу.

  3. Перебейте все до однородной текстуры. Консистенция должна походить на пасту, но с маленькими кусочками — не превращайте ее в пюре.

  4. Выложите массу в формовочное кольцо на тарелке — это добавит ресторанной эстетики. Или просто выложите ложкой.

  5. Подавайте с гренками, ломтиками багета или даже с чипсами из лаваша.

Советы

  • Экспериментируйте с соусами: вместо сальсы можно использовать соус табаско для остроты или капли трюфельного масла.

  • Не перебивайте массу в блендере слишком долго — оставьте немного «мяса» для характера.

С чем подавать

Этот тартар прекрасно сочетается с:

  • Белым сухим вином

  • Просекко

  • Нефильтрованным крафтовым пивом

Подавайте Фуэт Тартар в бокалах или на доске с маринованными оливками, сырами и бокалом вина и получите «французский аперитив» у себя на кухне.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
27
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie