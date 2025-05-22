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Фуэт Тартар: оригинальный рецепт французской закуски за пять минут
Фуэт Тартар — это новый гастрономический тренд, сочетающий французскую изысканность с латинской скоростью. Это блюдо — идеальный вариант, если к вам пришли неожиданные гости, нужно сделать вечеринку с вином или даже ленивого завтрака с бокалом просеко.
Рецептом поделился фудблогер Arturo Carrasco Roman, который рассказал, как даже обычную закуску превратить в инстаграммную сенсацию.
Фуэт Тартар — это вариация традиционного тартара — блюда из мяса или рыбы, которое подается сырой, приправленной соусами, специями и ароматными добавками. В классическом рецепте тартар готовят из говядины или тунца. Но в этом случае автор пошел по нестандартному пути — использовал фуэт — испанская сухая колбаса из свиного мяса с перцем, солью и специями, высушенная до идеальной текстуры.
Ингредиенты
- Фуэт
- 100–120 г
- Яичный желток
- 1 шт.
- Маринованные огурцы
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- Лук
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- Горчиция
- 1ч. л
- Соус сальса
- 1ч. л
- Оливковое масло
- 1 ст. л
- Лимонный сок
- 1/2 шт.
- Соль
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- Перец
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Приготовление
В чашу блендера положите нарезанный кусочками фуэт, желток, соленый огурец, мелко нарезанный лук.
Влейте оливковое масло, лимонный сок, горчицу и сальсу. Посолите и поперчите по вкусу.
Перебейте все до однородной текстуры. Консистенция должна походить на пасту, но с маленькими кусочками — не превращайте ее в пюре.
Выложите массу в формовочное кольцо на тарелке — это добавит ресторанной эстетики. Или просто выложите ложкой.
Подавайте с гренками, ломтиками багета или даже с чипсами из лаваша.
Советы
Экспериментируйте с соусами: вместо сальсы можно использовать соус табаско для остроты или капли трюфельного масла.
Не перебивайте массу в блендере слишком долго — оставьте немного «мяса» для характера.
С чем подавать
Этот тартар прекрасно сочетается с:
Белым сухим вином
Просекко
Нефильтрованным крафтовым пивом
Подавайте Фуэт Тартар в бокалах или на доске с маринованными оливками, сырами и бокалом вина и получите «французский аперитив» у себя на кухне.