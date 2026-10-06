Фунчоза с курицей и овощами: рецепт блюда за 20 минут

Фунчоза с курицей и овощами tiktok.com/@mil_alexx_pp

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Когда хочется чего-нибудь вкусного, но стоять у плиты полдня совсем не хочется, на помощь приходят рецепты «всё в одной сковороде». Эта фунчоза — именно такой вариант: куриное филе, овощи, грибы и стеклянная лапша прекрасно сочетаются с соевым соусом и сладким чили, а кунжут придаёт блюду приятный ореховый акцент, об этом рассказали на странице mil_alexx_pp

Ингредиенты фунчоза 200 г куриное филе 700 г морковь 150 г лук 120 г сладкий перец 150 г шампиньоны 300 г соевый соус 3–5 ст. л. соус «Сладкий чили» 3–4 ст. л. соль перец масло 15 г кунжут

Приготовление

Разогрейте сковороду, добавьте масло и выложите куриное филе, нарезанное небольшими кусочками. Обжаривайте его на сильном огне около 3 минут, чтобы мясо хорошо подрумянилось со всех сторон. Добавьте лук, нарезанный полукольцами, и шампиньоны. Посолите, поперчите и жарьте, периодически перемешивая. Морковь и сладкий перец нарежьте тонкой соломкой, добавьте в сковороду и готовьте ещё примерно 8 мин. Овощи должны остаться сочными, а не превратиться в пюре. Тем временем залейте фунчозу кипятком и оставьте на 6–7 мин. Затем хорошо слейте воду. Смешайте лапшу с курицей и овощами, влейте соевый соус и сладкий чили. Перемешайте, прогрейте всё вместе ещё несколько минут и подавайте, не забудьте посыпать кунжутом.

Это идеальный рецепт для тех дней, когда хочется домашней еды без лишних хлопот.

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