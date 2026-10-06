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Фунчоза с курицей и овощами: рецепт блюда за 20 минут
Сытная, яркая и очень простая в приготовлении — фунчоза с курицей и овощами может стать идеальным вариантом для быстрого обеда. Всего 20 минут — и на столе большая порция лапши с сочной курицей, шампиньонами, сладким перцем и пикантным соусом.
Когда хочется чего-нибудь вкусного, но стоять у плиты полдня совсем не хочется, на помощь приходят рецепты «всё в одной сковороде». Эта фунчоза — именно такой вариант: куриное филе, овощи, грибы и стеклянная лапша прекрасно сочетаются с соевым соусом и сладким чили, а кунжут придаёт блюду приятный ореховый акцент, об этом рассказали на странице mil_alexx_pp
Ингредиенты
- фунчоза
- 200 г
- куриное филе
- 700 г
- морковь
- 150 г
- лук
- 120 г
- сладкий перец
- 150 г
- шампиньоны
- 300 г
- соевый соус
- 3–5 ст. л.
- соус «Сладкий чили»
- 3–4 ст. л.
- соль
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- перец
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- масло
- 15 г
- кунжут
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Приготовление
Разогрейте сковороду, добавьте масло и выложите куриное филе, нарезанное небольшими кусочками.
Обжаривайте его на сильном огне около 3 минут, чтобы мясо хорошо подрумянилось со всех сторон.
Добавьте лук, нарезанный полукольцами, и шампиньоны.
Посолите, поперчите и жарьте, периодически перемешивая.
Морковь и сладкий перец нарежьте тонкой соломкой, добавьте в сковороду и готовьте ещё примерно 8 мин. Овощи должны остаться сочными, а не превратиться в пюре.
Тем временем залейте фунчозу кипятком и оставьте на 6–7 мин.
Затем хорошо слейте воду.
Смешайте лапшу с курицей и овощами, влейте соевый соус и сладкий чили.
Перемешайте, прогрейте всё вместе ещё несколько минут и подавайте, не забудьте посыпать кунжутом.
Это идеальный рецепт для тех дней, когда хочется домашней еды без лишних хлопот.