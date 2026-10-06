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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
104
Время на прочтение
1 мин

Фунчоза с курицей и овощами: рецепт блюда за 20 минут

Сытная, яркая и очень простая в приготовлении — фунчоза с курицей и овощами может стать идеальным вариантом для быстрого обеда. Всего 20 минут — и на столе большая порция лапши с сочной курицей, шампиньонами, сладким перцем и пикантным соусом.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
120 ккал
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Фунчоза с курицей и овощами tiktok.com/@mil_alexx_pp

Фунчоза с курицей и овощами tiktok.com/@mil_alexx_pp

Когда хочется чего-нибудь вкусного, но стоять у плиты полдня совсем не хочется, на помощь приходят рецепты «всё в одной сковороде». Эта фунчоза — именно такой вариант: куриное филе, овощи, грибы и стеклянная лапша прекрасно сочетаются с соевым соусом и сладким чили, а кунжут придаёт блюду приятный ореховый акцент, об этом рассказали на странице mil_alexx_pp

Ингредиенты

фунчоза
200 г
куриное филе
700 г
морковь
150 г
лук
120 г
сладкий перец
150 г
шампиньоны
300 г
соевый соус
3–5 ст. л.
соус «Сладкий чили»
3–4 ст. л.
соль
перец
масло
15 г
кунжут

Приготовление

  1. Разогрейте сковороду, добавьте масло и выложите куриное филе, нарезанное небольшими кусочками.

  2. Обжаривайте его на сильном огне около 3 минут, чтобы мясо хорошо подрумянилось со всех сторон.

  3. Добавьте лук, нарезанный полукольцами, и шампиньоны.

  4. Посолите, поперчите и жарьте, периодически перемешивая.

  5. Морковь и сладкий перец нарежьте тонкой соломкой, добавьте в сковороду и готовьте ещё примерно 8 мин. Овощи должны остаться сочными, а не превратиться в пюре.

  6. Тем временем залейте фунчозу кипятком и оставьте на 6–7 мин.

  7. Затем хорошо слейте воду.

  8. Смешайте лапшу с курицей и овощами, влейте соевый соус и сладкий чили.

  9. Перемешайте, прогрейте всё вместе ещё несколько минут и подавайте, не забудьте посыпать кунжутом.

Это идеальный рецепт для тех дней, когда хочется домашней еды без лишних хлопот.

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