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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
128
Время на прочтение
1 мин

Галета из теста фило: рецепт хрустящей выпечки

В мире выпечки есть немало способов сочетать нежность начинки с хрустящей корочкой. Но один из самых элегантных и самых легких вариантов — это галета из теста фило.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
180 ккал
Галета из теста фило

Галета из теста фило / © Credits

Тонкое, почти прозрачное тесто, буквально тающее во рту, идеально подходит для создания деликатных десертов. В сочетании с кремовым сыром и ягодами эта выпечка становится не просто сладостями, а настоящей кулинарной поэзией. О рецепте этого волшебного блюда рассказали на странице dushevna_kuhnya.

Ингредиенты

Тесто фило
Крем-творог
100г
Сахар (или мед)
2 ст. л
Красная смородина
100г
Ванильный сахар
1 ч. л
Масло
Сахарная пудра

Приготовление

  1. В миске смешайте крем-сыр, сахар и ванильный сахар до однородной кремовой массы.

  2. Подготовьте листы фило: осторожно смажьте каждый растительным маслом (это придаст хрусткости) и выложите друг на друга, чтобы образовать двойной слой.

  3. В центр выложите сырную начинку, а сверху — ягоды.

  4. Заверните края теста внутрь — свободно, не слишком плотно. Можно свернуть рулетом для другой формы подачи.

  5. Переложите на пергамент и выпекайте при 180°C около 15–20 мин, пока тесто не станет золотистым и хрустящим.

  6. Дайте немного остыть. Украсьте сахарной пудрой или полейте медом перед подачей.

Советы:

  • Если вы используете замороженные ягоды, лучше немного разморозить и отжать лишний сок — иначе тесто может размокнуть.

  • Тесто фило быстро подсыхает, поэтому держите листы накрытыми чистым влажным полотенцем, пока работаете с начинкой.

  • Сыр можно заменить на маскарпоне, если хотите получить более нежный вкус.

Подавайте галету теплым, с шариком ванильного мороженого или ложкой йогурта — и он превратится в изысканный десерт для любого вечера.

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Дата публикации
Количество просмотров
128
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