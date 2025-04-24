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Галета из теста фило: рецепт хрустящей выпечки
В мире выпечки есть немало способов сочетать нежность начинки с хрустящей корочкой. Но один из самых элегантных и самых легких вариантов — это галета из теста фило.
Тонкое, почти прозрачное тесто, буквально тающее во рту, идеально подходит для создания деликатных десертов. В сочетании с кремовым сыром и ягодами эта выпечка становится не просто сладостями, а настоящей кулинарной поэзией. О рецепте этого волшебного блюда рассказали на странице dushevna_kuhnya.
Ингредиенты
- Тесто фило
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- Крем-творог
- 100г
- Сахар (или мед)
- 2 ст. л
- Красная смородина
- 100г
- Ванильный сахар
- 1 ч. л
- Масло
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- Сахарная пудра
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Приготовление
В миске смешайте крем-сыр, сахар и ванильный сахар до однородной кремовой массы.
Подготовьте листы фило: осторожно смажьте каждый растительным маслом (это придаст хрусткости) и выложите друг на друга, чтобы образовать двойной слой.
В центр выложите сырную начинку, а сверху — ягоды.
Заверните края теста внутрь — свободно, не слишком плотно. Можно свернуть рулетом для другой формы подачи.
Переложите на пергамент и выпекайте при 180°C около 15–20 мин, пока тесто не станет золотистым и хрустящим.
Дайте немного остыть. Украсьте сахарной пудрой или полейте медом перед подачей.
Советы:
Если вы используете замороженные ягоды, лучше немного разморозить и отжать лишний сок — иначе тесто может размокнуть.
Тесто фило быстро подсыхает, поэтому держите листы накрытыми чистым влажным полотенцем, пока работаете с начинкой.
Сыр можно заменить на маскарпоне, если хотите получить более нежный вкус.
Подавайте галету теплым, с шариком ванильного мороженого или ложкой йогурта — и он превратится в изысканный десерт для любого вечера.