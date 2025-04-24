Галета из теста фило: рецепт хрустящей выпечки

Галета из теста фило / © Credits

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Тонкое, почти прозрачное тесто, буквально тающее во рту, идеально подходит для создания деликатных десертов. В сочетании с кремовым сыром и ягодами эта выпечка становится не просто сладостями, а настоящей кулинарной поэзией. О рецепте этого волшебного блюда рассказали на странице dushevna_kuhnya.

Ингредиенты Тесто фило Крем-творог 100г Сахар (или мед) 2 ст. л Красная смородина 100г Ванильный сахар 1 ч. л Масло Сахарная пудра

Приготовление

В миске смешайте крем-сыр, сахар и ванильный сахар до однородной кремовой массы. Подготовьте листы фило: осторожно смажьте каждый растительным маслом (это придаст хрусткости) и выложите друг на друга, чтобы образовать двойной слой. В центр выложите сырную начинку, а сверху — ягоды. Заверните края теста внутрь — свободно, не слишком плотно. Можно свернуть рулетом для другой формы подачи. Переложите на пергамент и выпекайте при 180°C около 15–20 мин, пока тесто не станет золотистым и хрустящим. Дайте немного остыть. Украсьте сахарной пудрой или полейте медом перед подачей.

Советы:

Если вы используете замороженные ягоды, лучше немного разморозить и отжать лишний сок — иначе тесто может размокнуть.

Тесто фило быстро подсыхает, поэтому держите листы накрытыми чистым влажным полотенцем, пока работаете с начинкой.

Сыр можно заменить на маскарпоне, если хотите получить более нежный вкус.

Подавайте галету теплым, с шариком ванильного мороженого или ложкой йогурта — и он превратится в изысканный десерт для любого вечера.

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