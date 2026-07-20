Галета с черникой: рецепт нежного десерта

Печенье с черникой tiktok.com/@anna_didus

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Лето — идеальное время для простых, красивых и вкусных десертов. Фудблогер anna_didus рассказала о рецепте домашней галеты с черникой — легкой, ароматной и идеально подходящей к чашке кофе или вечернему чаепитию. Рецепт сочетает в себе нежное творожное тесто, сочную ягодную начинку и тот самый уютный вкус домашней выпечки.

Ингредиенты

Для теста

Творог — 180 г

Сливочное масло — 90 г

Яйцо — 1 шт.

Соль — щепотка

Сахар — 1 ст. л.

Ванильный сахар — 10 г

Разрыхлитель — 1 ч. л

Мука — 150 г

Для начинки и украшения

Черника

Сахарная пудра — 2 ст. л.

Кукурузный крахмал — 1 ст. л

Мята

Желток — 1 шт.

Печенье с черникой tiktok.com/@anna_didus

Приготовить

Приготовьте творожное тесто: смешайте творог, сливочное масло, яйцо, соль, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель и муку. Перед раскатыванием выложите тесто на силиконизированный пергамент. Раскатывайте его прямо на пергаменте — так будет легче сформировать галету и переложить её в форму или на противень. Для начинки смешайте чернику с сахарной пудрой и кукурузным крахмалом. Выложите ягодную начинку в центр теста, оставьте края свободными, а затем загните края галеты внутрь. Смажьте края взбитым желтком, именно он придаст выпечке красивую золотистую корочку. Выпекайте галету при температуре 180 °C в течение 30–40 минут. Перед подачей украсьте свежей мятой.

Количество черники можно выбирать по своему вкусу — главное, чтобы ягоды хорошо поместились внутри галеты.

Летняя галета с черникой — это тот случай, когда домашняя выпечка выглядит изысканно, но готовится без лишних хлопот. Нежное творожное тесто, ароматные ягоды и легкая мятная свежесть создают десерт, который хочется подавать босиком на террасе, делиться с близкими и сохранять в своей кулинарной коллекции.

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