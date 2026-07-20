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Галета с черникой: рецепт нежного десерта
Есть выпечка, которой не нужны сложные украшения или десятки ингредиентов, чтобы выглядеть празднично, и галета — именно такая. Немного небрежная форма, золотистая корочка, много сочных ягод внутри — её красота именно в простоте.
Лето — идеальное время для простых, красивых и вкусных десертов. Фудблогер anna_didus рассказала о рецепте домашней галеты с черникой — легкой, ароматной и идеально подходящей к чашке кофе или вечернему чаепитию. Рецепт сочетает в себе нежное творожное тесто, сочную ягодную начинку и тот самый уютный вкус домашней выпечки.
Ингредиенты
Для теста
Творог — 180 г
Сливочное масло — 90 г
Яйцо — 1 шт.
Соль — щепотка
Сахар — 1 ст. л.
Ванильный сахар — 10 г
Разрыхлитель — 1 ч. л
Мука — 150 г
Для начинки и украшения
Черника
Сахарная пудра — 2 ст. л.
Кукурузный крахмал — 1 ст. л
Мята
Желток — 1 шт.
Приготовить
Приготовьте творожное тесто: смешайте творог, сливочное масло, яйцо, соль, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель и муку.
Перед раскатыванием выложите тесто на силиконизированный пергамент.
Раскатывайте его прямо на пергаменте — так будет легче сформировать галету и переложить её в форму или на противень.
Для начинки смешайте чернику с сахарной пудрой и кукурузным крахмалом.
Выложите ягодную начинку в центр теста, оставьте края свободными, а затем загните края галеты внутрь.
Смажьте края взбитым желтком, именно он придаст выпечке красивую золотистую корочку.
Выпекайте галету при температуре 180 °C в течение 30–40 минут.
Перед подачей украсьте свежей мятой.
Количество черники можно выбирать по своему вкусу — главное, чтобы ягоды хорошо поместились внутри галеты.
Летняя галета с черникой — это тот случай, когда домашняя выпечка выглядит изысканно, но готовится без лишних хлопот. Нежное творожное тесто, ароматные ягоды и легкая мятная свежесть создают десерт, который хочется подавать босиком на террасе, делиться с близкими и сохранять в своей кулинарной коллекции.