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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
57
Время на прочтение
2 мин

Галета с черникой: рецепт нежного десерта

Есть выпечка, которой не нужны сложные украшения или десятки ингредиентов, чтобы выглядеть празднично, и галета — именно такая. Немного небрежная форма, золотистая корочка, много сочных ягод внутри — её красота именно в простоте.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Печенье с черникой tiktok.com/@anna_didus

Печенье с черникой tiktok.com/@anna_didus

Лето — идеальное время для простых, красивых и вкусных десертов. Фудблогер anna_didus рассказала о рецепте домашней галеты с черникой — легкой, ароматной и идеально подходящей к чашке кофе или вечернему чаепитию. Рецепт сочетает в себе нежное творожное тесто, сочную ягодную начинку и тот самый уютный вкус домашней выпечки.

Ингредиенты

Для теста

  • Творог — 180 г

  • Сливочное масло — 90 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Соль — щепотка

  • Сахар — 1 ст. л.

  • Ванильный сахар — 10 г

  • Разрыхлитель — 1 ч. л

  • Мука — 150 г

Для начинки и украшения

  • Черника

  • Сахарная пудра — 2 ст. л.

  • Кукурузный крахмал — 1 ст. л

  • Мята

  • Желток — 1 шт.

Печенье с черникой tiktok.com/@anna_didus

Печенье с черникой tiktok.com/@anna_didus

Приготовить

  1. Приготовьте творожное тесто: смешайте творог, сливочное масло, яйцо, соль, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель и муку.

  2. Перед раскатыванием выложите тесто на силиконизированный пергамент.

  3. Раскатывайте его прямо на пергаменте — так будет легче сформировать галету и переложить её в форму или на противень.

  4. Для начинки смешайте чернику с сахарной пудрой и кукурузным крахмалом.

  5. Выложите ягодную начинку в центр теста, оставьте края свободными, а затем загните края галеты внутрь.

  6. Смажьте края взбитым желтком, именно он придаст выпечке красивую золотистую корочку.

  7. Выпекайте галету при температуре 180 °C в течение 30–40 минут.

  8. Перед подачей украсьте свежей мятой.

Количество черники можно выбирать по своему вкусу — главное, чтобы ягоды хорошо поместились внутри галеты.

Летняя галета с черникой — это тот случай, когда домашняя выпечка выглядит изысканно, но готовится без лишних хлопот. Нежное творожное тесто, ароматные ягоды и легкая мятная свежесть создают десерт, который хочется подавать босиком на террасе, делиться с близкими и сохранять в своей кулинарной коллекции.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
57
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