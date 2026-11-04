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Галета с грушей и сыром камамбер: рецепт изысканного домашнего десерта
Это изысканный домашний десерт, в котором сочетается хрустящее тесто, ароматная сочная груша, сыр камамбер и мед.
Подайте галету теплой в качестве закуски к вину, или как десерт.
Ингредиенты:
Песочное тесто:
мука пшеничная — 200 гр;
сливочное масло — 120 гр;
вода (ледяная) — 3 ст л;
соль.
Начинка:
груша — 2-3 шт;
сыр камамбер — 125 гр;
мед — 2 ст л;
грецкие орехи — 1 ст л;
яйца (желток) — 1 шт;
молоко — 1 ст л.
Приготовление:
В просеянную муку, всыпьте соль, натрите на терке холодное сливочное масло и перетрите в мелкую крошку.
Влейте воду и быстро замесите тесто, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 20-30 минут.
Груши помойте, удалите сердцевину и нарежьте тонкими пластинами, также нарежьте и камамбер.
Желток яйца с молоком, взбейте вилкой.
Грецкие орехи измельчите.
Тесто раскатайте на листе пергамента, в круг, толщиной 3-4 миллиметра.
В центр теста выложите камамбер, груши, чередуя их, друг с другом, отступая от краев 3-5 сантиметра.
Подверните свободные края теста на начинку и смажьте яйцом.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 25-30 минут до золотистого цвета. Горячую галету полейте медом и посыпьте грецкими орехами.
Советы:
В песочное тесто можно добавить ванильный сахар.