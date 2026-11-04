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Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
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Галета с грушей и сыром камамбер: рецепт изысканного домашнего десерта

Это изысканный домашний десерт, в котором сочетается хрустящее тесто, ароматная сочная груша, сыр камамбер и мед.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
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Галета с грушей и сыром камамбер

Галета с грушей и сыром камамбер / © Credits

Подайте галету теплой в качестве закуски к вину, или как десерт.

Ингредиенты:

Песочное тесто:

  • мука пшеничная — 200 гр;

  • сливочное масло — 120 гр;

  • вода (ледяная) — 3 ст л;

  • соль.

Начинка:

  • груша — 2-3 шт;

  • сыр камамбер — 125 гр;

  • мед — 2 ст л;

  • грецкие орехи — 1 ст л;

  • яйца (желток) — 1 шт;

  • молоко — 1 ст л.

Приготовление:

  1. В просеянную муку, всыпьте соль, натрите на терке холодное сливочное масло и перетрите в мелкую крошку.

  2. Влейте воду и быстро замесите тесто, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 20-30 минут.

  3. Груши помойте, удалите сердцевину и нарежьте тонкими пластинами, также нарежьте и камамбер.

  4. Желток яйца с молоком, взбейте вилкой.

  5. Грецкие орехи измельчите.

  6. Тесто раскатайте на листе пергамента, в круг, толщиной 3-4 миллиметра.

  7. В центр теста выложите камамбер, груши, чередуя их, друг с другом, отступая от краев 3-5 сантиметра.

  8. Подверните свободные края теста на начинку и смажьте яйцом.

  9. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 25-30 минут до золотистого цвета. Горячую галету полейте медом и посыпьте грецкими орехами.

Советы:

  • В песочное тесто можно добавить ванильный сахар.

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