Галета с грушей и сыром камамбер: рецепт изысканного домашнего десерта

Галета с грушей и сыром камамбер / © Credits

Подайте галету теплой в качестве закуски к вину, или как десерт.

Песочное тесто:

Начинка:

В просеянную муку, всыпьте соль, натрите на терке холодное сливочное масло и перетрите в мелкую крошку.

Влейте воду и быстро замесите тесто, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 20-30 минут.

Груши помойте, удалите сердцевину и нарежьте тонкими пластинами, также нарежьте и камамбер.

Желток яйца с молоком, взбейте вилкой.

Грецкие орехи измельчите.

Тесто раскатайте на листе пергамента, в круг, толщиной 3-4 миллиметра.

В центр теста выложите камамбер, груши, чередуя их, друг с другом, отступая от краев 3-5 сантиметра.

Подверните свободные края теста на начинку и смажьте яйцом.