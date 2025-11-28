- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 25
- Время на прочтение
- 2 мин
Галета с томатами на сырном тесте: интересный рецепт
В мире, где кулинарные тенденции меняются быстрее, чем сториз в соцсетях, остается одна вещь, которой мы безоговорочно верны — простые блюда, которые дарят ощущение уюта.
Именно такова сочная галета с томатами на сырном тесте — рецепт, которым поделилась фудблогер annasimiachko, и который уже успел покорить кухни и сердца тех, кто хоть раз ее попробовал.
Это домашняя французская классика в переосмысленном украинском исполнении: легкое, эластичное сырное тесто, сладкие спелые томаты, ароматный песто и мягкость сыра.
Ингредиенты
Тесто
сыр 200 г
яйцо 1 шт.
сметана
рисовая мука 100 г
пшеничная мука 100 г
сода 1 ч. л
соль ½ ч. л
Начинка
твердый сыр или сулугуни 100 г
спелые томаты 3 шт.
песто 2-3 ч. л
специи: черный перец, сушеный базилик или итальянские травы
оливковое масло
желток 1 шт.
Приготовление
Замешайте тесто. Смешайте творог, яйцо, сметану и соль до однородности.
Просейте два вида муки вместе с содой и постепенно введите в творожную массу. Тесто может быть липким — это нормально.
Оставляем на 15 минут «отдохнуть».
Приготовьте основу. На листе пергамента, слегка присыпанном мукой, раскатайте тесто в круг. Оставляйте края немного толще.
Сформируйте начинку, смажьте основу песто, щедро посыпьте тертым сыром.
Томаты нарежьте кружочками и выложите сверху, чем больше цветов, тем эффектнее выглядит.
Посыпьте специями и сбрызните оливковым маслом.
Края теста заверните внутрь и смажьте желтком.
Выпекайте 25 мин в духовке при 170°C.
Подача
Галета замечательная в горячем и холодном виде. К ней подойдет:
зеленый салат с оливковым маслом,
бокал белого вина,
или ароматный травяной чай.
Ее текстура — баланс между сочными томатами и легким хрустом сырного теста, а аромат песто превращает обычный день в маленький гастрономический ритуал.
Если вы искали идеальный рецепт для выходных, ужина с друзьями или просто моментов, когда хочется чего-то теплого и красивого — эта галета станет вашим спасением.