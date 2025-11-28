ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
25
Время на прочтение
2 мин

Галета с томатами на сырном тесте: интересный рецепт

В мире, где кулинарные тенденции меняются быстрее, чем сториз в соцсетях, остается одна вещь, которой мы безоговорочно верны — простые блюда, которые дарят ощущение уюта.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Галета с томатами на сырном тесте

Галета с томатами на сырном тесте

Именно такова сочная галета с томатами на сырном тесте — рецепт, которым поделилась фудблогер annasimiachko, и который уже успел покорить кухни и сердца тех, кто хоть раз ее попробовал.

Это домашняя французская классика в переосмысленном украинском исполнении: легкое, эластичное сырное тесто, сладкие спелые томаты, ароматный песто и мягкость сыра.

Ингредиенты

Тесто

  • сыр 200 г 

  • яйцо 1 шт.

  • сметана

  • рисовая мука 100 г

  • пшеничная мука 100 г

  • сода 1 ч. л

  • соль ½ ч. л

Начинка

  • твердый сыр или сулугуни 100 г

  • спелые томаты 3 шт.

  • песто 2-3 ч. л

  • специи: черный перец, сушеный базилик или итальянские травы

  • оливковое масло

  • желток 1 шт.

Приготовление

  1. Замешайте тесто. Смешайте творог, яйцо, сметану и соль до однородности.

  2. Просейте два вида муки вместе с содой и постепенно введите в творожную массу. Тесто может быть липким — это нормально.

  3. Оставляем на 15 минут «отдохнуть».

  4. Приготовьте основу. На листе пергамента, слегка присыпанном мукой, раскатайте тесто в круг. Оставляйте края немного толще.

  5. Сформируйте начинку, смажьте основу песто, щедро посыпьте тертым сыром.

  6. Томаты нарежьте кружочками и выложите сверху, чем больше цветов, тем эффектнее выглядит.

  7. Посыпьте специями и сбрызните оливковым маслом.

  8. Края теста заверните внутрь и смажьте желтком.

  9. Выпекайте 25 мин в духовке при 170°C.

Подача

Галета замечательная в горячем и холодном виде. К ней подойдет:

  • зеленый салат с оливковым маслом,

  • бокал белого вина,

  • или ароматный травяной чай.

Ее текстура — баланс между сочными томатами и легким хрустом сырного теста, а аромат песто превращает обычный день в маленький гастрономический ритуал.

Если вы искали идеальный рецепт для выходных, ужина с друзьями или просто моментов, когда хочется чего-то теплого и красивого — эта галета станет вашим спасением.

Дата публикации
Количество просмотров
25
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie