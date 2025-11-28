Галета с томатами на сырном тесте: интересный рецепт

Галета с томатами на сырном тесте

Содержание Ингредиенты Тесто Начинка Приготовление Подача

Именно такова сочная галета с томатами на сырном тесте — рецепт, которым поделилась фудблогер annasimiachko, и который уже успел покорить кухни и сердца тех, кто хоть раз ее попробовал.

Это домашняя французская классика в переосмысленном украинском исполнении: легкое, эластичное сырное тесто, сладкие спелые томаты, ароматный песто и мягкость сыра.

Ингредиенты

Тесто

сыр 200 г

яйцо 1 шт.

сметана

рисовая мука 100 г

пшеничная мука 100 г

сода 1 ч. л

соль ½ ч. л

Начинка

твердый сыр или сулугуни 100 г

спелые томаты 3 шт.

песто 2-3 ч. л

специи: черный перец, сушеный базилик или итальянские травы

оливковое масло

желток 1 шт.

Приготовление

Замешайте тесто. Смешайте творог, яйцо, сметану и соль до однородности. Просейте два вида муки вместе с содой и постепенно введите в творожную массу. Тесто может быть липким — это нормально. Оставляем на 15 минут «отдохнуть». Приготовьте основу. На листе пергамента, слегка присыпанном мукой, раскатайте тесто в круг. Оставляйте края немного толще. Сформируйте начинку, смажьте основу песто, щедро посыпьте тертым сыром. Томаты нарежьте кружочками и выложите сверху, чем больше цветов, тем эффектнее выглядит. Посыпьте специями и сбрызните оливковым маслом. Края теста заверните внутрь и смажьте желтком. Выпекайте 25 мин в духовке при 170°C.

Подача

Галета замечательная в горячем и холодном виде. К ней подойдет:

зеленый салат с оливковым маслом,

бокал белого вина,

или ароматный травяной чай.

Ее текстура — баланс между сочными томатами и легким хрустом сырного теста, а аромат песто превращает обычный день в маленький гастрономический ритуал.

Если вы искали идеальный рецепт для выходных, ужина с друзьями или просто моментов, когда хочется чего-то теплого и красивого — эта галета станет вашим спасением.