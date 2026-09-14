Галета с яблоками и корицей: рецепт десерта на скорую руку

Отопительный сезон 2026-27 года стартует с новых правил расчета жилищных субсидий и более жесткой проверки доходов. Сколько денег выделит государство на амбарное и дрова, как сумма помощи зависит от пенсии и что делать, когда вдруг материальное состояние семьи ухудшилось среди зимы, выяснил сайт ТСН.ua.