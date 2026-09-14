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Галета с яблоками и корицей: рецепт десерта на скорую руку
Это простой и быстрый пирог на скорую руку.
Приготовление не займет у вас много времени, а результат порадует вас и ваших близких.
Ингредиенты:
мука пшеничная — 200 гр;
сливочное масло — 100 гр;
вода холодная — 4 ст л;
соль — щепотка.
Для начинки:
яблоки — 3 шт
сахар — 2 ст л;
корица по вкусу.
Приготовление:
Холодное сливочное масло с просеянной мукой, перетрите в крошку, влейте воду, добавьте соль и быстро замесите тесто, заверните в пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.
Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте ломтиками.
Охлажденное тесто, раскатайте в круг на пергаменте, выложите яблоки в центр, не доходя немного до краев, посыпьте сахаром, корицей, затем заверните края теста на начинку и слегка прижмите.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 35-40 минут.
Советы:
Вода должна быть ледяная.