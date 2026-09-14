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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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106
Время на прочтение
1 мин

Галета с яблоками и корицей: рецепт десерта на скорую руку

Это простой и быстрый пирог на скорую руку.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
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Галета с яблоками и корицей

Галета с яблоками и корицей / © Credits

Приготовление не займет у вас много времени, а результат порадует вас и ваших близких.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 200 гр;

  • сливочное масло — 100 гр;

  • вода холодная — 4 ст л;

  • соль — щепотка.

Для начинки:

  • яблоки — 3 шт

  • сахар — 2 ст л;

  • корица по вкусу.

Приготовление:

  1. Холодное сливочное масло с просеянной мукой, перетрите в крошку, влейте воду, добавьте соль и быстро замесите тесто, заверните в пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.

  2. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте ломтиками.

  3. Охлажденное тесто, раскатайте в круг на пергаменте, выложите яблоки в центр, не доходя немного до краев, посыпьте сахаром, корицей, затем заверните края теста на начинку и слегка прижмите.

  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 35-40 минут.

Советы:

  • Вода должна быть ледяная.

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