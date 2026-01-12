Галушки в форме звезд: рецепт украинской классики в новом формате

Галушки в форме звезд tiktok.com_@bude_smachno_razom

Галушки — одно из древнейших блюд украинской кухни. Историки гастрономии отмечают, что их готовили еще со времен Киевской Руси, ведь основные ингредиенты — мука, кисломолочные продукты и вода были доступны в каждой крестьянской хате, об этом и об их рецепте рассказали на странице Буде смачно разом. Традиционно галушки подавали:

как самостоятельное блюдо — со шкварками, сметаной или луком;

как дополнение к борщу, чтобы сделать обед более сытным;

в праздничные дни — с мясной или грибной подливкой.

Ингредиенты

мука 500 г

кефир или простокваша 350 мл

сода 1 ч. л

соль

Подача

подчеревина

лук

сметана

Приготовление

Замешайте тесто. В глубокой миске смешайте муку, соль и соду. Влейте кефир и замесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Сформируйте шар и дайте тесту «отдохнуть» 5-10 мин, это сделает галушки более нежными. Сформируйте звездочки, раскатайте тесто пластом средней толщины, с помощью формочки вырежьте клецки, так они получатся аккуратными и одинаковыми по размеру. Готовьте на пару. Поставьте кастрюлю с водой на огонь, сверху установите большое металлическое сито так, чтобы оно не касалось воды. Смажьте сито маслом, выложите клецки и накройте крышкой. Готовьте на пару примерно 5 мин, в зависимости от размера.

Подача

Галушки универсальны, так что в этом их сила. Подавайте их:

с жареным луком и шкварками;

со сметаной — нежно и по-домашнему;

с мясной или грибной подливкой — для сытного ужина;

как дополнение к борщу — по старинной традиции.

Можно украсить блюдо укропом или подать порционно, это будет выглядеть особенно уютно.

Такие галушки — это не просто блюдо. Это способ замедлиться, собрать семью за одним столом и передать традицию дальше. В мире, где тренды меняются каждый сезон, такие рецепты остаются вне времени.