Галушки в форме звезд: рецепт украинской классики в новом формате
Есть блюда, которые не просто насыщают, они объединяют. Галушки именно из таких. Теплые, мягкие, домашние, они пахнут детством, бабушкиной кухней и спокойствием, которого так хочется зимой.
Галушки — одно из древнейших блюд украинской кухни. Историки гастрономии отмечают, что их готовили еще со времен Киевской Руси, ведь основные ингредиенты — мука, кисломолочные продукты и вода были доступны в каждой крестьянской хате, об этом и об их рецепте рассказали на странице Буде смачно разом. Традиционно галушки подавали:
как самостоятельное блюдо — со шкварками, сметаной или луком;
как дополнение к борщу, чтобы сделать обед более сытным;
в праздничные дни — с мясной или грибной подливкой.
Ингредиенты
мука 500 г
кефир или простокваша 350 мл
сода 1 ч. л
соль
Подача
подчеревина
лук
сметана
Приготовление
Замешайте тесто. В глубокой миске смешайте муку, соль и соду. Влейте кефир и замесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Сформируйте шар и дайте тесту «отдохнуть» 5-10 мин, это сделает галушки более нежными.
Сформируйте звездочки, раскатайте тесто пластом средней толщины, с помощью формочки вырежьте клецки, так они получатся аккуратными и одинаковыми по размеру.
Готовьте на пару. Поставьте кастрюлю с водой на огонь, сверху установите большое металлическое сито так, чтобы оно не касалось воды. Смажьте сито маслом, выложите клецки и накройте крышкой.
Готовьте на пару примерно 5 мин, в зависимости от размера.
Подача
Галушки универсальны, так что в этом их сила. Подавайте их:
с жареным луком и шкварками;
со сметаной — нежно и по-домашнему;
с мясной или грибной подливкой — для сытного ужина;
как дополнение к борщу — по старинной традиции.
Можно украсить блюдо укропом или подать порционно, это будет выглядеть особенно уютно.
Такие галушки — это не просто блюдо. Это способ замедлиться, собрать семью за одним столом и передать традицию дальше. В мире, где тренды меняются каждый сезон, такие рецепты остаются вне времени.