Гаспачо: как за 5 минут приготовить самый полезный в мире суп

Гаспачо – это холодный суп, приготовленный из перетертых овощей.

По большому счету, гаспачо – это овощной смузи, являющийся просто кладезем витаминов и микроэлементов.

В отличие от болгарского таратора, основой которого является кислое молоко, и приготовленной на квасе окрошки, гаспачо не содержит более никаких ингредиентов, кроме свежих овощей.

И еще один немаловажный фактор в пользу гаспачо – готовится он буквально за 5 минут.

Ингредиенты:

1 кг помидоров

0,5 кг болгарского перца

0,5 кг огурцов

250 г репчатого лука

3-4 зубка чеснока

150 мл оливкового масла

сок 1 лимона

черный молотый перец

соль

Приготовление

Помидоры, болгарский перец и огурцы вымыть и обсушить. Перец очистить от плодоножки и семян. Репчатый лук и чеснок очистить от шелухи.

Подготовленные овощи нарезать произвольными кусочками, поместить в чашу блендера и измельчить до получения однородной массы.

Полученное овощное пюре посолить, поперчить, приправить соком лимона, влить оливковое масло и хорошо вымешать.

На заметку

Подают гаспачо с сухариками, украсив зеленью.

Перед подачей гаспачо можно выдержать пару часов в холодильнике, но лучше подавать его сразу, положив в тарелку несколько кубиков льда. Так в нем сохранятся все витамины.

Чтобы гаспачо имел насыщенный яркий цвет, используйте красный болгарский перец.

Лимонный сок можно заменить винным уксусом.

Для придания остроты в гаспачо добавляют горький перец или соус Табаско.

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