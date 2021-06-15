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Гаспачо: как за 5 минут приготовить самый полезный в мире суп

Гаспачо: как за 5 минут приготовить самый полезный в мире суп

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Гаспачо – это холодный суп, приготовленный из перетертых овощей. 

По большому счету, гаспачо – это овощной смузи, являющийся просто кладезем витаминов и микроэлементов.

В отличие от болгарского таратора, основой которого является кислое молоко, и приготовленной на квасе окрошки, гаспачо не содержит более никаких ингредиентов, кроме свежих овощей.

И еще один немаловажный фактор в пользу гаспачо – готовится он буквально за 5 минут.

Ингредиенты:

  • 1 кг помидоров
  • 0,5 кг болгарского перца
  • 0,5 кг огурцов
  • 250 г репчатого лука
  • 3-4 зубка чеснока
  • 150 мл оливкового масла
  • сок 1 лимона
  • черный молотый перец
  • соль

Приготовление

Помидоры, болгарский перец и огурцы вымыть и обсушить. Перец очистить от плодоножки и семян. Репчатый лук и чеснок очистить от шелухи.

Подготовленные овощи нарезать произвольными кусочками, поместить в чашу блендера и измельчить до получения однородной массы.

Полученное овощное пюре посолить, поперчить, приправить соком лимона, влить оливковое масло и хорошо вымешать.

На заметку

Подают гаспачо с сухариками, украсив зеленью.

Перед подачей гаспачо можно выдержать пару часов в холодильнике, но лучше подавать его сразу, положив в тарелку несколько кубиков льда. Так в нем сохранятся все витамины.

Чтобы гаспачо имел насыщенный яркий цвет, используйте красный болгарский перец.

Лимонный сок можно заменить винным уксусом.

Для придания остроты в гаспачо добавляют горький перец или соус Табаско.

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