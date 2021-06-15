Гаспачо: как за 5 минут приготовить самый полезный в мире суп

Гаспачо – это холодный суп, приготовленный из перетертых овощей.
По большому счету, гаспачо – это овощной смузи, являющийся просто кладезем витаминов и микроэлементов.
В отличие от болгарского таратора, основой которого является кислое молоко, и приготовленной на квасе окрошки, гаспачо не содержит более никаких ингредиентов, кроме свежих овощей.
И еще один немаловажный фактор в пользу гаспачо – готовится он буквально за 5 минут.
Ингредиенты:
- 1 кг помидоров
- 0,5 кг болгарского перца
- 0,5 кг огурцов
- 250 г репчатого лука
- 3-4 зубка чеснока
- 150 мл оливкового масла
- сок 1 лимона
- черный молотый перец
- соль
Приготовление
Помидоры, болгарский перец и огурцы вымыть и обсушить. Перец очистить от плодоножки и семян. Репчатый лук и чеснок очистить от шелухи.
Подготовленные овощи нарезать произвольными кусочками, поместить в чашу блендера и измельчить до получения однородной массы.
Полученное овощное пюре посолить, поперчить, приправить соком лимона, влить оливковое масло и хорошо вымешать.
На заметку
Подают гаспачо с сухариками, украсив зеленью.
Перед подачей гаспачо можно выдержать пару часов в холодильнике, но лучше подавать его сразу, положив в тарелку несколько кубиков льда. Так в нем сохранятся все витамины.
Чтобы гаспачо имел насыщенный яркий цвет, используйте красный болгарский перец.
Лимонный сок можно заменить винным уксусом.
Для придания остроты в гаспачо добавляют горький перец или соус Табаско.
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