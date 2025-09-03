Гаспачо с арбузом: рецепт холодного супа

Гаспачо с арбузом / © Associated Press

Традиционно его готовят из томатов, огурцов и перца, но фудблогер Eric Lahuerta предложил оригинальную интерпретацию — гаспачо с арбузом. Этот рецепт сочетает сладость арбуза, сочность спелых помидоров и свежесть овощей. Результат — нежный, ароматный суп, который спасает от жары и заряжает энергией.

Ингредиенты Спелые томаты 500 г Арбуз (без косточек) 400 г Лук 1 шт. Красный болгарский перец ½ шт. Зеленый болгарский перец ½ шт. Огурцы 1 шт. Белый хлеб без корочки 60 г Чеснок 2 зубчика Винный уксус 15 мл Оливковое масло 100 мл Табаско (по желанию) несколько капель Соль Черный перец

Приготовление

Томаты обдайте кипятком и снимите кожуру (по желанию), арбуз очистите от семян и нарежьте кубиками. Огурец, лук и перец порежьте на кусочки. Хлеб несколько минут подержите его в холодной воде, затем слегка отожмите. Это сделает гаспачо гуще и нежнее. В блендере смешайте томаты, арбуз, огурец, лук, перец и чеснок до однородности. Влейте уксус, оливковое масло, приправьте солью, перцем и табаско. Взбейте еще раз, чтобы соус стал кремовым. Поставьте гаспачо в холодильник минимум на 1 час, тогда вкус станет более насыщенным. Разлейте суп в глубокие тарелки или стаканы, можно украсить кусочками арбуза.

Советы

Если вы не любите чеснок, уменьшите его количество или используйте запеченный, он придаст более мягкий вкус.

Для большей свежести можно добавить листочки мяты или базилика.

Если хотите сделать блюдо более сытным, подавайте гаспачо с гренками или тонкими ломтиками хамона.

Подача

Идеальный вариант — как холодное первое блюдо к обеду или ужину.

Можно подать как легкий перекус в жару.

Он станет ярким акцентом на пикнике или фуршете.

Гаспачо с арбузом — это не просто суп, а настоящее кулинарное путешествие в сердце Испании. Легкий и витаминный, он станет вашим фаворитом этим летом.