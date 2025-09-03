ТСН в социальных сетях

Гаспачо с арбузом: рецепт холодного супа

Теплая погода — это пора ярких овощей и сладких фруктов. А еще это время, когда хочется чего-то легкого и одновременно полезного. Именно поэтому испанский холодный суп гаспачо уже давно стал любимцем ценителей здоровой кухни.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
15 минут
90 ккал
Гаспачо с арбузом

Гаспачо с арбузом / © Associated Press

Традиционно его готовят из томатов, огурцов и перца, но фудблогер Eric Lahuerta предложил оригинальную интерпретацию — гаспачо с арбузом. Этот рецепт сочетает сладость арбуза, сочность спелых помидоров и свежесть овощей. Результат — нежный, ароматный суп, который спасает от жары и заряжает энергией.

Ингредиенты

Спелые томаты
500 г
Арбуз (без косточек)
400 г
Лук
1 шт.
Красный болгарский перец
½ шт.
Зеленый болгарский перец
½ шт.
Огурцы
1 шт.
Белый хлеб без корочки
60 г
Чеснок
2 зубчика
Винный уксус
15 мл
Оливковое масло
100 мл
Табаско (по желанию)
несколько капель
Соль
Черный перец

Приготовление

  1. Томаты обдайте кипятком и снимите кожуру (по желанию), арбуз очистите от семян и нарежьте кубиками. Огурец, лук и перец порежьте на кусочки.

  2. Хлеб несколько минут подержите его в холодной воде, затем слегка отожмите. Это сделает гаспачо гуще и нежнее.

  3. В блендере смешайте томаты, арбуз, огурец, лук, перец и чеснок до однородности.

  4. Влейте уксус, оливковое масло, приправьте солью, перцем и табаско. Взбейте еще раз, чтобы соус стал кремовым.

  5. Поставьте гаспачо в холодильник минимум на 1 час, тогда вкус станет более насыщенным.

  6. Разлейте суп в глубокие тарелки или стаканы, можно украсить кусочками арбуза.

Советы

  • Если вы не любите чеснок, уменьшите его количество или используйте запеченный, он придаст более мягкий вкус.

  • Для большей свежести можно добавить листочки мяты или базилика.

  • Если хотите сделать блюдо более сытным, подавайте гаспачо с гренками или тонкими ломтиками хамона.

Подача

  • Идеальный вариант — как холодное первое блюдо к обеду или ужину.

  • Можно подать как легкий перекус в жару.

  • Он станет ярким акцентом на пикнике или фуршете.

Гаспачо с арбузом — это не просто суп, а настоящее кулинарное путешествие в сердце Испании. Легкий и витаминный, он станет вашим фаворитом этим летом.

