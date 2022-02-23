Гефилте фиш: легендарный рецепт фаршированной рыбы

Есть блюда, которые не всякий отважится готовить, но никто не откажется испробовать, поэтому, отбросив любые страхи, советуем приготовить гефилте фиш.

Это невероятно вкусное и очень красивое в подаче блюдо так же, как и форшмак, относится к традиционной еврейской кухне и представляет собой не что иное, как фаршированную рыбу.

Какую именно рыбу взять? Это зависит от вашего вкуса и ассортимента на прилавках и в аквариумах супермаркетов. Самый распространенный вариант – гефилте фиш из карпа, так готовят почти повсеместно. Немецкие евреи предпочитают щуку, британские, ясное дело, островитяне, используют морскую рыбу – пикшу или треску. В последнее же время фаршировать начали и форель, и кефаль, и сибаса, и семгу. Главное условие – тушка должна быть достаточно крупной и желательно не очень костистой.

Ингредиенты:

1 карп весом 1,2-1,5 кг

3 луковицы

2 моркови

1 свекла

1-2 яйца

1-2 ломтика белого хлеба

2 лавровых листа

7-8 горошин черного перца

4-5 горошин душистого перца

вода

растительное масло

черный молотый перец

сахар

соль

Приготовление

Карпа очистить от чешуи, срезать плавники, удалить жабры, сделать поперечный надрез по брюшку возле головы, аккуратно, чтобы не повредить желчный пузырь, выпотрошить и промыть тушку холодной водой, после чего снять кожу чулком.

С внутренней поверхности кожи, а также с хребта срезать мясо и освободить его от костей.

Нарезанный полукольцами лук обжарить в растительном масле до легкого зарумянивания.

Рыбную мякоть, обжаренный лук и предварительно замоченный в воде и отжатый хлеб дважды провернуть через мясорубку с мелкой решеткой, вбить яйца, подлить немного воды, посолить, поперчить, слегка подсластить и хорошо выбить, чтобы получилась пышная и воздушная масса.

Подготовленной начинкой нафаршировать вычищенную кожу, заполняя и голову. Из остатков фарша скатать шарики или сформовать котлеты.

На дно кастрюли уложить нарезанные кружочками свеклу и морковь, выложить на овощную подушку карпа, рядом поместить рыбные котлеты. Затем аккуратно, стараясь не попасть на рыбные шарики, налить столько воды, чтобы она полностью все покрыла, посолить, добавить немного сахара, довести до кипения, удалить пену и варить на медленном огне 1,5-2 часа

За 15 минут до готовности добавить лавровый лист, черный и душистый перец горошком и при необходимости выровнять вкус бульона.

Горячую рыбу выложить на блюдо, украсить кружочками моркови и залить процеженным бульоном

На заметку

Для подачи гефилте фиш можно украсить сеточкой из майонеза, веточками зелени, ягодами клюквы, ломтиками лимона.

Очень оригинально выглядит фаршированная рыба, гарнированная нарезанным кубиками желе. Для этого бульон, в котором готовили карпа, налейте тонким слоем в блюдо, а когда он застынет, нарежьте небольшими кубиками.

Гефилте фиш удобно готовить в утятницах или гусятницах, имеющих продолговатую форму.

Чтобы бульон в готовом виде хорошо застыл, под овощную подушку поместите плавники, хребет, можно добавить завернутую в лоскут ткани чешую.

Для придания бульону и рыбе золотистого оттенка на дно формы уложите горсть луковой шелухи.

Чтобы фарш был сочнее, добавьте к нему пару ложек сливочного масла.

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