Глазунья в перце: простой и изящный способ приготовить яичницу

Любое – даже самое элементарное и всем хорошо знакомое – блюдо можно подать оригинально. Подтверждением тому – предлагаемый сегодня рецепт.

Казалось бы, что может быть тривиальнее глазуньи. Этим обыденным блюдом никого не удивишь. Однако, если вы выложите на тарелку 3 яйца, обрамленные разноцветными кольцами болгарского перца, даже самый привередливый ребенок тут же начнет орудовать вилкой, стараясь справиться со "светофорчиком с глазками".

Мало того, набор продуктов минимальный, затраты небольшие, на приготовление уходит максимум 10-15 минут, а с процессом справится даже ребенок.

Ингредиенты:

1 стручок болгарского перца

3-4 яйца

1 стебель зеленого лука

растительное масло

соль

Приготовление

Перец вымыть, очистить от семян и нарезать кольцами шириной около 1 см.

Подготовленные кольца выложить на сковороду с разогретым растительным маслом и слегка обжарить с обеих сторон.

Очень аккуратно, чтобы не повредить желтки, вбить в каждое кольцо по яйцу, посолить и довести до готовности.

Готовую глазунью притрусить измельченным зеленым луком.

На заметку

Старайтесь нарезать перец ровно, чтобы во время жарки не растекался яичный белок.

Если вы готовите глазунью на семью, возьмите пару стручков перца разных цветов.

Перец выбирайте крупный и правильной формы.

Чтобы обогатить вкус блюда, прежде чем разбить в кольца перца яйца, положите внутрь каждого колечка по кружочку помидора или репчатого лука, слайс бекона или нарезанную кубиками ветчину.

Поверхность глазуньи можно притрусить тертым сыром.

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