Глинтвейн: классический рецепт

Глинтвейн – идеальный зимний напиток, ибо ароматен, вкусен и прекрасно согревает.

С глинтвейном можно не только мечтать, завернувшись в плед. Он прекрасно подойдет для зимнего пикника с грилем и шашлыками где-то в лесу под заснеженной елкой.

Ингредиенты:

1 бутылка красного сухого вина

1 апельсин

1 яблоко

2-3 столовые ложки сахара

3 звездочки бадьяна

2 палочки корицы

5 бутонов гвоздики

Приготовление

Апельсин вместе с цедрой нарезать кружочками, а яблоко, очистив от сердцевины, нарезать дольками.

Вино вылить в кастрюлю, всыпать сахар, добавить подготовленные апельсин и яблоко, гвоздику, корицу, бадьян и медленно нагревать до полного растворения сахара, не доводя до кипения.

На заметку

При желании сделать глинтвейн крепче, добавьте в него немного коньяка или рома.

Замена сахара медом сделает глинтвейн еще ароматнее.

Экзотические нотки напитку придадут мускатный орех, кардамон, имбирь, лавровый лист, различные виды перца горошком.

Глинтвейн подается в специальных стеклянных бокалах на невысокой ножке и с большой ручкой. За неимением таких бокалов разливайте напиток в толстостенные кружки из стекла или керамики. Желательно, чтобы они были высокие и узкие, в таких кружках глинтвейн дольше будет оставаться горячим.

Хоть глинтвейн и приготовлен на основе вина, он не требует закуски, но если вы подадите к нему имбирные пряники или кусочек яблочного штруделя, от такой пары вряд ли кто откажется.