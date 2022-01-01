Глинтвейн: классический рецепт

Глинтвейн – идеальный зимний напиток, ибо ароматен, вкусен и прекрасно согревает.
С глинтвейном можно не только мечтать, завернувшись в плед. Он прекрасно подойдет для зимнего пикника с грилем и шашлыками где-то в лесу под заснеженной елкой.
Ингредиенты:
- 1 бутылка красного сухого вина
- 1 апельсин
- 1 яблоко
- 2-3 столовые ложки сахара
- 3 звездочки бадьяна
- 2 палочки корицы
- 5 бутонов гвоздики
Приготовление
Апельсин вместе с цедрой нарезать кружочками, а яблоко, очистив от сердцевины, нарезать дольками.
Вино вылить в кастрюлю, всыпать сахар, добавить подготовленные апельсин и яблоко, гвоздику, корицу, бадьян и медленно нагревать до полного растворения сахара, не доводя до кипения.
На заметку
При желании сделать глинтвейн крепче, добавьте в него немного коньяка или рома.
Замена сахара медом сделает глинтвейн еще ароматнее.
Экзотические нотки напитку придадут мускатный орех, кардамон, имбирь, лавровый лист, различные виды перца горошком.
Глинтвейн подается в специальных стеклянных бокалах на невысокой ножке и с большой ручкой. За неимением таких бокалов разливайте напиток в толстостенные кружки из стекла или керамики. Желательно, чтобы они были высокие и узкие, в таких кружках глинтвейн дольше будет оставаться горячим.
Хоть глинтвейн и приготовлен на основе вина, он не требует закуски, но если вы подадите к нему имбирные пряники или кусочек яблочного штруделя, от такой пары вряд ли кто откажется.