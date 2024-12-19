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Глинтвейн: рецепт главного алкогольного напитка зимнего сезона

Время готовки
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
132 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
232
Время на прочтение
1 мин
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Глинтвейн: рецепт главного алкогольного напитка зимнего сезона

Глинтвейн / Фото: Credits

Глинтвейн – это горячий, алкогольный напиток, который согреет вас в холодное время года и поднимет настроение. 

В основу напитка входит красное сухое вино, ароматные специи, апельсин, лимон, яблоко и мед благодаря такому составу глинтвейн получается вкусным и полезным. Пейте его сразу после приготовления.

Ингредиенты

вино красное сухое
750 мл
вода
250 мл
мед
120 г
апельсин
1 шт.
лимон
0,5 шт.
яблоко
1 шт.
гвоздика
8 шт.
бадьян
5 шт.
корица палочка
1 шт.
мускатный орех
0:5 шт.
  1. Помойте апельсин, лимон, яблоко. Апельсин и лимон нарежьте со шкуркой на средние кусочки. У яблока удалите сердцевину и нарежьте на дольки.
  2. Мускатный орех разрежьте на кусочки.
  3. В кастрюлю влейте воду, выложите гвоздику, бадьян, мускатный орех и корицу. Доведите до кипения, добавьте апельсин, лимон, яблоко и мед, влейте вино. Нагрейте до семидесяти градусов. 
  4. Глинтвейн процедите через ситечко и разлейте по кружкам или бокалам.

Советы:

Не используйте молотые специи.

Главное правило для напитка – не кипятите вино.

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