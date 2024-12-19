Глинтвейн: рецепт главного алкогольного напитка зимнего сезона

Глинтвейн – это горячий, алкогольный напиток, который согреет вас в холодное время года и поднимет настроение.
В основу напитка входит красное сухое вино, ароматные специи, апельсин, лимон, яблоко и мед благодаря такому составу глинтвейн получается вкусным и полезным. Пейте его сразу после приготовления.
Ингредиенты
- вино красное сухое
- 750 мл
- вода
- 250 мл
- мед
- 120 г
- апельсин
- 1 шт.
- лимон
- 0,5 шт.
- яблоко
- 1 шт.
- гвоздика
- 8 шт.
- бадьян
- 5 шт.
- корица палочка
- 1 шт.
- мускатный орех
- 0:5 шт.
- Помойте апельсин, лимон, яблоко. Апельсин и лимон нарежьте со шкуркой на средние кусочки. У яблока удалите сердцевину и нарежьте на дольки.
- Мускатный орех разрежьте на кусочки.
- В кастрюлю влейте воду, выложите гвоздику, бадьян, мускатный орех и корицу. Доведите до кипения, добавьте апельсин, лимон, яблоко и мед, влейте вино. Нагрейте до семидесяти градусов.
- Глинтвейн процедите через ситечко и разлейте по кружкам или бокалам.
Советы:
Не используйте молотые специи.
Главное правило для напитка – не кипятите вино.
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