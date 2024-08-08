Голландские блины с голубикой: рецепт для роскошного завтрака

Независимо от того, готовите ли вы для роскошного завтрака на выходных, семейного бранча или даже особого события, это простое в приготовлении блюдо порадует всю семью.
Для подачи используйте сок лимона, сахарную пудру, поджаренные миндальные дольки и больше свежих ягод.
Ингредиенты
- голубика
- около стакана
- кленовый сироп
- 20 мл
- яйца
- 3 шт.
- молоко
- 100 мл
- мука
- 100 г
- сахар
- 1 ч. л.
- соль
- щепотка
- кардамон
- 0,5 ч. л.
- ванильный экстракт
- 1 ч. л.
- масло 4 ст. л.
- В небольшой кастрюле доведите 1/2 стакана черники и кленового сиропа до кипения на медленном огне, пока ягоды не завянут и немного не загустеют, около 5-10 минут. Отставьте в сторону.
- Убедитесь, что все ингредиенты комнатной температуры. Разогрейте духовку до 220 градусов и поместите в нее тяжелую чугунную сковороду. Смешайте яйца, молоко, муку, соль, кардамон и ваниль в блендере или используйте погружной блендер до получения однородной массы.
- Выньте горячую сковороду из духовки и положите в нее масло, дайте ему полностью растаять. Вылейте тесто в растопленное масло. Поставьте сковороду обратно в духовку на 20 минут. Убавьте температуру духовки до 150 градусов и выпекайте еще 5 минут.
- Посыпьте сверху сахарной пудрой, выжмите сок лимона и цедру, полейте соусом из черники и сиропа (или подайте его отдельно) и еще посыпьте свежей черникой. Подавайте немедленно!
Советы:
Подавайте со взбитыми сливками и свежими ягодами.
Лучше всего употреблять блины сразу после выпечки, но остатки можно хранить до 4 дней в герметичном контейнере в холодильнике. Разогрейте в теплой духовке или микроволновке.
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