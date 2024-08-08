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Голландские блины с голубикой: рецепт для роскошного завтрака

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
250 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
2112
Время на прочтение
2 мин
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Голландские блины с голубикой: рецепт для роскошного завтрака

Голландские блины с голубикой / Фото: Credits

Независимо от того, готовите ли вы для роскошного завтрака на выходных, семейного бранча или даже особого события, это простое в приготовлении блюдо порадует всю семью. 

Для подачи используйте сок лимона, сахарную пудру, поджаренные миндальные дольки и больше свежих ягод. 

Ингредиенты

голубика
около стакана
кленовый сироп
20 мл
яйца
3 шт.
молоко
100 мл
мука
100 г
сахар
1 ч. л.
соль
щепотка
кардамон
0,5 ч. л.
ванильный экстракт
1 ч. л.
масло 4 ст. л.
  1. В небольшой кастрюле доведите 1/2 стакана черники и кленового сиропа до кипения на медленном огне, пока ягоды не завянут и немного не загустеют, около 5-10 минут. Отставьте в сторону.
  2. Убедитесь, что все ингредиенты комнатной температуры. Разогрейте духовку до 220 градусов и поместите в нее тяжелую чугунную сковороду. Смешайте яйца, молоко, муку, соль, кардамон и ваниль в блендере или используйте погружной блендер до получения однородной массы.
  3. Выньте горячую сковороду из духовки и положите в нее масло, дайте ему полностью растаять. Вылейте тесто в растопленное масло. Поставьте сковороду обратно в духовку на 20 минут. Убавьте температуру духовки до 150 градусов и выпекайте еще 5 минут.
  4. Посыпьте сверху сахарной пудрой, выжмите сок лимона и цедру, полейте соусом из черники и сиропа (или подайте его отдельно) и еще посыпьте свежей черникой. Подавайте немедленно!

Советы:

Подавайте со взбитыми сливками и свежими ягодами.
Лучше всего употреблять блины сразу после выпечки, но остатки можно хранить до 4 дней в герметичном контейнере в холодильнике. Разогрейте в теплой духовке или микроволновке.

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