Голубцовый пирог: необычный рецепт любимого блюда

Если вам нравятся голубцы, но вы не любите или не умеете их крутить, этот рецепт именно для вас.

На странице lichtenstadt показали интересный рецепт традиционных голубцов, но для тех, кто не хочет тратить много времени на их приготовление.

Ингредиенты Капуста белокочанная 1 шт. Фарш 1 кг Петрушка 1 пучок Сельдерей 1 пучок Круглый рис 1 стакан Соль Гранатовый концентрат 5 ст. л Черный перец Сухая мята ⅓ ч. л Чеснок 4 зубчика Корица ⅓ ч. л Оливковое масло 6 ст. л кипяток 4 стакана Сахар 1 ч. л Томатная паста 1 ст. л

Приготовление:

Вскипятите воду в большой кастрюле, в которую легко поместиться капуста. Кочан капусты надрежьте острым ножом, опустите капусту в воду и варите около 25 минут;

Слейте воду, залейте холодной и немного остудите капусту;

Осторожно удалите листья, чтобы они остались целыми;

Острым ножом разрежьте кочерыжку капусты, аккуратно удалите 10-15 листьев и положите их в широкую кастрюлю;

Хорошо перемешайте все ингредиенты начинки: фарш, петрушку, сельдерей, рис, соль и черный перец, гранатовый концентрат, мяту, чеснок, корицу и оливковое масло;

Разверните капустный лист к себе корешком. Срежьте несколько сантисетров от начала где твердый стебель;

Поместите полную ложку начинки в нескольких сантиметрах от края одной стороны. Сформируйте начинку в форму колбаски и сверните капустный лист в форму цилиндра;

Положите свернутый лист в кастрюлю;

Сделайте все то же со всеми капустными листьями;

Смешайте все ингредиенты соуса: кипяток, сахар и томатную пасту и аккуратно залейте голубцы, чтобы они были полностью покрыты соусом;

Доведите все до кипения, затем накройте крышкой, поставьте в духовку и выпекайте два часа при 190°C;

Каждый час проверяйте жидкость, возможно ее нужно будет подлить;

К столу подавайте в горячем виде.

Советы:

Вместо гранатового концентрата можно использовать виноградный;

Если у вас остались остатки капусты, не выбрасывайте их, ведь из них можно приготовить что-нибудь другое;

Голубцы можно варить на маленьком огне под закрытой крышкой около 2.5-3 часов. Каждые полчаса проверяйте чтобы вода не выкипела.

Некоторые читатели отметили, что это блюдо даже больше напоминает капустный пирог и получается оно очень вкусное и ароматное.

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