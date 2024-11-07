Голубцы без мяса: интересный рецепт любимого блюда

Традиционные голубцы – популярное блюдо, но этот вегетарианский вариант станет интересной и вкусной новинкой для тех, кто стремится разнообразить меню или ищет более легкий способ приготовления любимого блюда.

На странице einavhakounfood показали, как приготовить вкусную капусту, начиненную ароматным рисом с зеленью.

Ингредиенты Белокочанная капуста Круглый рис 2 стакана Большая луковица Чеснок 4 зубчика Петрушка Кинза Мята Оливковое масло 3 ст. л Соль Черный перец Мускатный орех Лимонный сок 1/2 шт.

Приготовление:

Мелко нарежьте лук, чеснок и зелень. Хорошо перемешайте рис и специи в миске. Срежьте края капусты и сделайте квадратную форму. Отделите листья и отварите 5 минут в кипящей воде. Можно сварить капусту целиком и затем отделить листья. Смешайте рис, лук, чеснок и зелень и перемешайте все. Выложите начинку на каждый квадрат капусты и заверните. Застелите форму пергаментом и плотно выложите голубцы слоями. Смешайте в миске 2 стакана кипятка, четверть стакана оливкового масла, столовую ложку соли, половину чайной ложки черного перца и лимонный сок. Сверху полейте соусом голубцы, накройте пергаментом и крышкой. Выпекайте в разогретой духовке до 170°C в течение двух часов. Достаньте и оставьте на 15 минут охлаждаться. Переверните на тарелку для подачи.

Советы:

Для насыщенного вкуса к начинке можно добавить грибы или измельченные орехи, которые обеспечат интересный аромат и текстуру.

Голубцы без мяса станут настоящей находкой для тех, кто любит знакомые блюда в новом исполнении, кроме того, их очень легко готовить.

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