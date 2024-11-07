Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Голубцы без мяса: интересный рецепт любимого блюда

Голубцы без мяса: интересный рецепт любимого блюда

Голубцы без мяса: интересный рецепт любимого блюда / Фото: Credits

Традиционные голубцы – популярное блюдо, но этот вегетарианский вариант станет интересной и вкусной новинкой для тех, кто стремится разнообразить меню или ищет более легкий способ приготовления любимого блюда.

На странице einavhakounfood показали, как приготовить вкусную капусту, начиненную ароматным рисом с зеленью.

Ингредиенты

Белокочанная капуста
Круглый рис
2 стакана
Большая луковица
Чеснок
4 зубчика
Петрушка
Кинза
Мята
Оливковое масло
3 ст. л
Соль
Черный перец
Мускатный орех
Лимонный сок
1/2 шт.

Приготовление:

  1. Мелко нарежьте лук, чеснок и зелень.
  2. Хорошо перемешайте рис и специи в миске.
  3. Срежьте края капусты и сделайте квадратную форму. Отделите листья и отварите 5 минут в кипящей воде. Можно сварить капусту целиком и затем отделить листья.
  4. Смешайте рис, лук, чеснок и зелень и перемешайте все.
  5. Выложите начинку на каждый квадрат капусты и заверните.
  6. Застелите форму пергаментом и плотно выложите голубцы слоями.
  7. Смешайте в миске 2 стакана кипятка, четверть стакана оливкового масла, столовую ложку соли, половину чайной ложки черного перца и лимонный сок.
  8. Сверху полейте соусом голубцы, накройте пергаментом и крышкой.
  9. Выпекайте в разогретой духовке до 170°C в течение двух часов.
  10. Достаньте и оставьте на 15 минут охлаждаться.
  11. Переверните на тарелку для подачи.

Советы:

  • Для насыщенного вкуса к начинке можно добавить грибы или измельченные орехи, которые обеспечат интересный аромат и текстуру.

Голубцы без мяса станут настоящей находкой для тех, кто любит знакомые блюда в новом исполнении, кроме того, их очень легко готовить.

Читайте также:

Рецепт постных голубцов с картофелем и грибами

Рецепт постных голубцов с картофелем и грибами

Похожие темы:

Следующая публикация