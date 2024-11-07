Голубцы без мяса: интересный рецепт любимого блюда

Традиционные голубцы – популярное блюдо, но этот вегетарианский вариант станет интересной и вкусной новинкой для тех, кто стремится разнообразить меню или ищет более легкий способ приготовления любимого блюда.
На странице einavhakounfood показали, как приготовить вкусную капусту, начиненную ароматным рисом с зеленью.
Ингредиенты
- Белокочанная капуста
- Круглый рис
- 2 стакана
- Большая луковица
- Чеснок
- 4 зубчика
- Петрушка
- Кинза
- Мята
- Оливковое масло
- 3 ст. л
- Соль
- Черный перец
- Мускатный орех
- Лимонный сок
- 1/2 шт.
Приготовление:
- Мелко нарежьте лук, чеснок и зелень.
- Хорошо перемешайте рис и специи в миске.
- Срежьте края капусты и сделайте квадратную форму. Отделите листья и отварите 5 минут в кипящей воде. Можно сварить капусту целиком и затем отделить листья.
- Смешайте рис, лук, чеснок и зелень и перемешайте все.
- Выложите начинку на каждый квадрат капусты и заверните.
- Застелите форму пергаментом и плотно выложите голубцы слоями.
- Смешайте в миске 2 стакана кипятка, четверть стакана оливкового масла, столовую ложку соли, половину чайной ложки черного перца и лимонный сок.
- Сверху полейте соусом голубцы, накройте пергаментом и крышкой.
- Выпекайте в разогретой духовке до 170°C в течение двух часов.
- Достаньте и оставьте на 15 минут охлаждаться.
- Переверните на тарелку для подачи.
Советы:
- Для насыщенного вкуса к начинке можно добавить грибы или измельченные орехи, которые обеспечат интересный аромат и текстуру.
Голубцы без мяса станут настоящей находкой для тех, кто любит знакомые блюда в новом исполнении, кроме того, их очень легко готовить.
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