Голубцы с тыквой: интересный рецепт вегетарианского блюда

Этот оригинальный вариант голубцов порадует как веганов, так и любителей новых вкусовых сочетаний.
На странице veganer.wandel показали, как приготовить голубцы с необычной начинкой из тыквы. Рецепт рассчитан на 6 голубцов.
Ингредиенты
- Капуста
- 6 листьев
- Тыква
- 200 г
- Соевый соус
- 50 г
- Чеснок
- 3 зубчика
- Имбирь (тертый)
- Лук
- 2 шт.
- Болгарский перец
- 1/2 шт.
- Соус TABASCO
- 100 мл
- Кленовый сироп
- 2 ст. л
- Кунжут
- Перец чили
- Кориандр
Приготовление:
- Капусту полностью опустите в кипяток на 5 минут, затем аккуратно снимите листья;
- Тыкву, чеснок, имбирь, лук и болгарский перец нарежьте кубиками и обжарьте. Добавьте соус TABASCO, соевый соус, кленовый сироп и хорошо перемешайте;
- Разверните капустный лист, положите внутрь начинку и закрутите голубцы;
- Обжарить каждый голубец по бокам до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
Горячие голубцы подавайте со свежей зеленью, кунжутом и, по желанию, с ложкой растительного йогурта или сметаны. Этот необычный рецепт станет отличным дополнением к вашему веганскому меню.
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