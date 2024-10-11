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Голубцы с тыквой: интересный рецепт вегетарианского блюда

Голубцы с тыквой: интересный рецепт вегетарианского блюда

Голубцы с тыквой / Фото: Credits

Этот оригинальный вариант голубцов порадует как веганов, так и любителей новых вкусовых сочетаний.

На странице veganer.wandel показали, как приготовить голубцы с необычной начинкой из тыквы. Рецепт рассчитан на 6 голубцов.

Ингредиенты

Капуста
6 листьев
Тыква
200 г
Соевый соус
50 г
Чеснок
3 зубчика
Имбирь (тертый)
Лук
2 шт.
Болгарский перец
1/2 шт.
Соус TABASCO
100 мл
Кленовый сироп
2 ст. л
Кунжут
Перец чили
Кориандр

Приготовление:

  • Капусту полностью опустите в кипяток на 5 минут, затем аккуратно снимите листья;
  • Тыкву, чеснок, имбирь, лук и болгарский перец нарежьте кубиками и обжарьте. Добавьте соус TABASCO, соевый соус, кленовый сироп и хорошо перемешайте;
  • Разверните капустный лист, положите внутрь начинку и закрутите голубцы;
  • Обжарить каждый голубец по бокам до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Горячие голубцы подавайте со свежей зеленью, кунжутом и, по желанию, с ложкой растительного йогурта или сметаны. Этот необычный рецепт станет отличным дополнением к вашему веганскому меню.

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