Голубцы с тыквой: интересный рецепт вегетарианского блюда

Этот оригинальный вариант голубцов порадует как веганов, так и любителей новых вкусовых сочетаний.

На странице veganer.wandel показали, как приготовить голубцы с необычной начинкой из тыквы. Рецепт рассчитан на 6 голубцов.

Ингредиенты Капуста 6 листьев Тыква 200 г Соевый соус 50 г Чеснок 3 зубчика Имбирь (тертый) Лук 2 шт. Болгарский перец 1/2 шт. Соус TABASCO 100 мл Кленовый сироп 2 ст. л Кунжут Перец чили Кориандр

Приготовление:

Капусту полностью опустите в кипяток на 5 минут, затем аккуратно снимите листья;

Тыкву, чеснок, имбирь, лук и болгарский перец нарежьте кубиками и обжарьте. Добавьте соус TABASCO, соевый соус, кленовый сироп и хорошо перемешайте;

Разверните капустный лист, положите внутрь начинку и закрутите голубцы;

Обжарить каждый голубец по бокам до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Горячие голубцы подавайте со свежей зеленью, кунжутом и, по желанию, с ложкой растительного йогурта или сметаны. Этот необычный рецепт станет отличным дополнением к вашему веганскому меню.

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