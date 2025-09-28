Голубцы с гречкой и фаршем: необычный вариант любимого блюда

Голубцы с гречкой, фаршем и томатно-овощным соусом получаются аппетитные и сочные.

Гречневую крупу промойте, залейте кипятком, посолите. Доведите до кипения и варите три минуты, затем отставьте ее и через пять минут слейте воду.

Из головки капусты вырежьте кочерыжку, проварите капусту в подсоленной воде до мягкости и разберите на листья. По центру каждого листика обрежьте утолщение.

Лук и морковь очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупную терку.

В миске соедините томатную пасту с горячей водой, перемешайте.

На сковороде разогрейте растительное масло, выложите лук и обжарьте до прозрачности, затем добавьте морковь и обжарьте пять минут, посолите, поперчите, влейте томатную пасту с водой, перемешайте и тушите десять минут.

В миску выложите фарш и гречку, перемешайте.

На край каждого капустного листа, выложите начинку и сверните рулетиком, подворачивая боковые края так, чтобы начинка оказалась внутри.