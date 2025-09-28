ТСН в социальных сетях

Рецепты
57
1 мин

Голубцы с гречкой и фаршем: необычный вариант любимого блюда

Если вам надоели обычные голубцы, то вместо риса добавьте в фарш гречневую крупу, а соус приготовьте из томатной пасты, моркови и лука.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
1 час. 20 мин.
87 ккал
Голубцы с гречкой и фаршем

Голубцы с гречкой и фаршем / © Credits

Голубцы с гречкой, фаршем и томатно-овощным соусом получаются аппетитные и сочные.

Ингредиенты

капуста белокочанная
500 г
куриный фарш
450 г
гречневая крупа
160 г
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
томатная паста
2 ст. л.
вода
2 стакана
растительное масло
3 ст. л.
перец черный молотый
соль

  1. Гречневую крупу промойте, залейте кипятком, посолите. Доведите до кипения и варите три минуты, затем отставьте ее и через пять минут слейте воду.

  2. Из головки капусты вырежьте кочерыжку, проварите капусту в подсоленной воде до мягкости и разберите на листья. По центру каждого листика обрежьте утолщение.

  3. Лук и морковь очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупную терку.

  4. В миске соедините томатную пасту с горячей водой, перемешайте.

  5. На сковороде разогрейте растительное масло, выложите лук и обжарьте до прозрачности, затем добавьте морковь и обжарьте пять минут, посолите, поперчите, влейте томатную пасту с водой, перемешайте и тушите десять минут.

  6. В миску выложите фарш и гречку, перемешайте.

  7. На край каждого капустного листа, выложите начинку и сверните рулетиком, подворачивая боковые края так, чтобы начинка оказалась внутри.

  8. Дно сотейника смажьте растительным маслом и выложите 2-3 листа капусты, затем голубцы и залейте томатным соусом с овощами, посолите, поперчите по вкусу и тушите 40 минут на среднем огне, при закрытой крышке.

Советы:

  • Фарш используйте любой.

