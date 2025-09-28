- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 57
- Время на прочтение
- 1 мин
Голубцы с гречкой и фаршем: необычный вариант любимого блюда
Если вам надоели обычные голубцы, то вместо риса добавьте в фарш гречневую крупу, а соус приготовьте из томатной пасты, моркови и лука.
Голубцы с гречкой, фаршем и томатно-овощным соусом получаются аппетитные и сочные.
Ингредиенты
- капуста белокочанная
- 500 г
- куриный фарш
- 450 г
- гречневая крупа
- 160 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- томатная паста
- 2 ст. л.
- вода
- 2 стакана
- растительное масло
- 3 ст. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
Гречневую крупу промойте, залейте кипятком, посолите. Доведите до кипения и варите три минуты, затем отставьте ее и через пять минут слейте воду.
Из головки капусты вырежьте кочерыжку, проварите капусту в подсоленной воде до мягкости и разберите на листья. По центру каждого листика обрежьте утолщение.
Лук и морковь очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупную терку.
В миске соедините томатную пасту с горячей водой, перемешайте.
На сковороде разогрейте растительное масло, выложите лук и обжарьте до прозрачности, затем добавьте морковь и обжарьте пять минут, посолите, поперчите, влейте томатную пасту с водой, перемешайте и тушите десять минут.
В миску выложите фарш и гречку, перемешайте.
На край каждого капустного листа, выложите начинку и сверните рулетиком, подворачивая боковые края так, чтобы начинка оказалась внутри.
Дно сотейника смажьте растительным маслом и выложите 2-3 листа капусты, затем голубцы и залейте томатным соусом с овощами, посолите, поперчите по вкусу и тушите 40 минут на среднем огне, при закрытой крышке.
Советы:
Фарш используйте любой.