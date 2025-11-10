ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
88
Время на прочтение
2 мин

Горохляники: рецепт украинского блюда, которое стоит попробовать

Когда-то это блюдо было обязательным гостем на каждом столе — простым, сытным и невероятно ароматным.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
170 ккал
Горохляники tiktok.com_@bude_smachno_razom

Горохляники tiktok.com_@bude_smachno_razom

Горохляники или как их еще называли в селах — «гороховые котлеты», готовили на праздники и в будни, подавали со сметаной, шкварками или тушеной капустой. Сегодня же это старинное украинское блюдо редко можно встретить даже в кулинарных книгах. Но зря, ведь готовится оно просто, а на вкус ничем не уступает современным хитам, об этом рассказали на странице Будет вкусно вместе.

До 1950-х годов горохляники были настоящим символом домашнего уюта. Их любили за доступность и питательность, в послевоенные годы горох стал спасением для многих семей. Его превращали в пюре, добавляли яйцо, муку и приправы, и вот уже на сковороде шкварчат золотистые лепешки из гороха.

Ингредиенты

Горох
1 стакан
Вода
2 стакана
Яйцо
1 шт.
Мука
5 ст. л.
Соль
½ ч. л.
Перец черный молотый
½ ч. л.
Лук
1 шт.
Масло
100 мл

Приготовление

  1. Подготовьте горох. Если он сухой — замочите на ночь, чтобы стал мягче. Затем промойте и отварите до полной готовности. Зерна должны легко разминаться.

  2. Разомните горячий горох толкушкой или блендером до однородной массы.

  3. Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. Он придаст гороху насыщенный домашний аромат.

  4. Смешайте пюре с обжаренным луком, мукой, яйцом, солью и перцем. Должна получиться густая, но мягкая масса.

  5. Руками или ложкой сформируйте небольшие лепешки и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

Подача

Горохляники вкусные горячими, с ложкой домашней сметаны, хрустящими шкварками или свежей зеленью. Они прекрасно сочетаются с овощным салатом или квашеной капустой.

Это блюдо — как теплое воспоминание из детства, простое, домашнее и искреннее. Возможно, самое время вернуть горохляники в свое осеннее меню, чтобы прикоснуться к украинскому кулинарному наследию и вспомнить, как пахнет настоящий уют.

Дата публикации
Количество просмотров
88
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie