Горохляники: рецепт украинского блюда, которое стоит попробовать

Горохляники или как их еще называли в селах — «гороховые котлеты», готовили на праздники и в будни, подавали со сметаной, шкварками или тушеной капустой. Сегодня же это старинное украинское блюдо редко можно встретить даже в кулинарных книгах. Но зря, ведь готовится оно просто, а на вкус ничем не уступает современным хитам, об этом рассказали на странице Будет вкусно вместе.

До 1950-х годов горохляники были настоящим символом домашнего уюта. Их любили за доступность и питательность, в послевоенные годы горох стал спасением для многих семей. Его превращали в пюре, добавляли яйцо, муку и приправы, и вот уже на сковороде шкварчат золотистые лепешки из гороха.

Ингредиенты Горох 1 стакан Вода 2 стакана Яйцо 1 шт. Мука 5 ст. л. Соль ½ ч. л. Перец черный молотый ½ ч. л. Лук 1 шт. Масло 100 мл

Приготовление

Подготовьте горох. Если он сухой — замочите на ночь, чтобы стал мягче. Затем промойте и отварите до полной готовности. Зерна должны легко разминаться. Разомните горячий горох толкушкой или блендером до однородной массы. Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. Он придаст гороху насыщенный домашний аромат. Смешайте пюре с обжаренным луком, мукой, яйцом, солью и перцем. Должна получиться густая, но мягкая масса. Руками или ложкой сформируйте небольшие лепешки и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

Подача

Горохляники вкусные горячими, с ложкой домашней сметаны, хрустящими шкварками или свежей зеленью. Они прекрасно сочетаются с овощным салатом или квашеной капустой.

Это блюдо — как теплое воспоминание из детства, простое, домашнее и искреннее. Возможно, самое время вернуть горохляники в свое осеннее меню, чтобы прикоснуться к украинскому кулинарному наследию и вспомнить, как пахнет настоящий уют.