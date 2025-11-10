- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 88
- Время на прочтение
- 2 мин
Горохляники: рецепт украинского блюда, которое стоит попробовать
Когда-то это блюдо было обязательным гостем на каждом столе — простым, сытным и невероятно ароматным.
Горохляники или как их еще называли в селах — «гороховые котлеты», готовили на праздники и в будни, подавали со сметаной, шкварками или тушеной капустой. Сегодня же это старинное украинское блюдо редко можно встретить даже в кулинарных книгах. Но зря, ведь готовится оно просто, а на вкус ничем не уступает современным хитам, об этом рассказали на странице Будет вкусно вместе.
До 1950-х годов горохляники были настоящим символом домашнего уюта. Их любили за доступность и питательность, в послевоенные годы горох стал спасением для многих семей. Его превращали в пюре, добавляли яйцо, муку и приправы, и вот уже на сковороде шкварчат золотистые лепешки из гороха.
Ингредиенты
- Горох
- 1 стакан
- Вода
- 2 стакана
- Яйцо
- 1 шт.
- Мука
- 5 ст. л.
- Соль
- ½ ч. л.
- Перец черный молотый
- ½ ч. л.
- Лук
- 1 шт.
- Масло
- 100 мл
Приготовление
Подготовьте горох. Если он сухой — замочите на ночь, чтобы стал мягче. Затем промойте и отварите до полной готовности. Зерна должны легко разминаться.
Разомните горячий горох толкушкой или блендером до однородной массы.
Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. Он придаст гороху насыщенный домашний аромат.
Смешайте пюре с обжаренным луком, мукой, яйцом, солью и перцем. Должна получиться густая, но мягкая масса.
Руками или ложкой сформируйте небольшие лепешки и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.
Подача
Горохляники вкусные горячими, с ложкой домашней сметаны, хрустящими шкварками или свежей зеленью. Они прекрасно сочетаются с овощным салатом или квашеной капустой.
Это блюдо — как теплое воспоминание из детства, простое, домашнее и искреннее. Возможно, самое время вернуть горохляники в свое осеннее меню, чтобы прикоснуться к украинскому кулинарному наследию и вспомнить, как пахнет настоящий уют.