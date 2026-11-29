Готовится очень просто, получается сытным и нежным.

Переберите и хорошо промойте горох водой, пока вода не станет прозрачной.

Залейте его холодной водой в 3-4 раза больше объема гороха и оставьте на 6-8 часов, затем воду слейте, еще раз промойте, выложите в кастрюлю с толстым дном и залейте водой на 2-3 сантиметра выше уровня гороха.

Поставьте на огонь, доведите до кипения, снимите с поверхности пену и варите под крышкой 40-60 минут, периодически помешивая, чтобы горох не пригорел.

Когда горох сварится, посолите его и пробейте блендером до однородной массы.