- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 820
- Время на прочтение
- 1 мин
Гороховое пюре: рецепт очень полезного гарнира
Это бюджетное и полезное блюдо, которое отлично подойдет в качестве гарнира к мясным блюдам или копченостям.
Готовится очень просто, получается сытным и нежным.
Ингредиенты
- горох колотый
- 1 стакан
- вода
- 4 стакана
- соль
- по вкусу
Переберите и хорошо промойте горох водой, пока вода не станет прозрачной.
Залейте его холодной водой в 3-4 раза больше объема гороха и оставьте на 6-8 часов, затем воду слейте, еще раз промойте, выложите в кастрюлю с толстым дном и залейте водой на 2-3 сантиметра выше уровня гороха.
Поставьте на огонь, доведите до кипения, снимите с поверхности пену и варите под крышкой 40-60 минут, периодически помешивая, чтобы горох не пригорел.
Когда горох сварится, посолите его и пробейте блендером до однородной массы.
Дайте постоять 10-15 минут.
Советы:
Горох можно замочить на ночь.