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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
3
Время на прочтение
1 мин

Гороховый хумус с мятой и фетой: оригинальный рецепт

Когда хочется чего-нибудь легкого, свежего и одновременно полезного, на помощь приходят сезонные рецепты. Один из них — оригинальный гороховый хумус с добавлением мяты, феты и лайма, который идеально подойдет для летних перекусов, вечеринок на террасе или легких аперитивов.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
165 ккал
Гороховый хумус с мятой и фетой

Гороховый хумус с мятой и фетой / © Credits

Этот рецепт — интерпретация классического ближневосточного хумуса, но с нежным сладковатым привкусом зеленого горошка и свежими нотками мяты и лайма. К тому же это источник белков, клетчатки и полезных жиров, прекрасно насыщающий и поддерживающий энергию. Рецептом приготовления этого интересного блюда поделились на странице Ripaille Social Club.

Ингредиенты

Зеленый горошек (можно свежий, замороженный или консервированный)
300г
Вареный нут (можно консервированный)
200г
Свежая мята
½ пучка
Соль
Сок лайма
1 шт.
Сладкая паприка
Фета
50-70 г
Оливковое масло
Черный перец

Приготовление

  1. Если вы используете горошек, отварите его в кипящей воде в течение 3 мин. Слейте и промойте холодной водой — это поможет сохранить яркий зеленый цвет.

  2. Если горошек консервированный или замороженный достаточно промыть и разморозить.

  3. Измельчите листья мяты.

  4. Отцедите нут, если вы используете консервированный.

  5. В чашу блендера положите горошек, нут, мяту, соль, специи, сок лайма и оливковое масло.

  6. Взбейте до однородной, кремообразной массы. При необходимости добавьте немного оливкового масла или несколько ложек холодной воды для более нежной текстуры.

  7. Переложите хумус в сервировочную тарелку.

  8. Сверху посыпьте раскрошенной фетой.

  9. Для красоты и дополнительного вкуса полейте небольшим количеством оливкового масла.

  10. Декорируйте целыми зелеными горошинами и листочками мяты.

С чем подавать

Такой хумус прекрасно сочетается с:

  • свежими овощами (огурцами, морковью, редисками, стеблями сельдерея);

  • гренками или лавашем;

  • крекерами с семенами;

  • как соус к курице, рыбе или овощным блюдам.

В результате вы получите нежный, ароматный, лёгкий хумус, который станет настоящей звездой ваших летних встреч.

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