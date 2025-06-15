Гороховый хумус с мятой и фетой: оригинальный рецепт

Гороховый хумус с мятой и фетой / © Credits

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Этот рецепт — интерпретация классического ближневосточного хумуса, но с нежным сладковатым привкусом зеленого горошка и свежими нотками мяты и лайма. К тому же это источник белков, клетчатки и полезных жиров, прекрасно насыщающий и поддерживающий энергию. Рецептом приготовления этого интересного блюда поделились на странице Ripaille Social Club.

Ингредиенты Зеленый горошек (можно свежий, замороженный или консервированный) 300г Вареный нут (можно консервированный) 200г Свежая мята ½ пучка Соль Сок лайма 1 шт. Сладкая паприка Фета 50-70 г Оливковое масло Черный перец

Приготовление

Если вы используете горошек, отварите его в кипящей воде в течение 3 мин. Слейте и промойте холодной водой — это поможет сохранить яркий зеленый цвет. Если горошек консервированный или замороженный достаточно промыть и разморозить. Измельчите листья мяты. Отцедите нут, если вы используете консервированный. В чашу блендера положите горошек, нут, мяту, соль, специи, сок лайма и оливковое масло. Взбейте до однородной, кремообразной массы. При необходимости добавьте немного оливкового масла или несколько ложек холодной воды для более нежной текстуры. Переложите хумус в сервировочную тарелку. Сверху посыпьте раскрошенной фетой. Для красоты и дополнительного вкуса полейте небольшим количеством оливкового масла. Декорируйте целыми зелеными горошинами и листочками мяты.

С чем подавать

Такой хумус прекрасно сочетается с:

свежими овощами (огурцами, морковью, редисками, стеблями сельдерея);

гренками или лавашем;

крекерами с семенами;

как соус к курице, рыбе или овощным блюдам.

В результате вы получите нежный, ароматный, лёгкий хумус, который станет настоящей звездой ваших летних встреч.

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