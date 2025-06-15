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Гороховый хумус с мятой и фетой: оригинальный рецепт
Когда хочется чего-нибудь легкого, свежего и одновременно полезного, на помощь приходят сезонные рецепты. Один из них — оригинальный гороховый хумус с добавлением мяты, феты и лайма, который идеально подойдет для летних перекусов, вечеринок на террасе или легких аперитивов.
Этот рецепт — интерпретация классического ближневосточного хумуса, но с нежным сладковатым привкусом зеленого горошка и свежими нотками мяты и лайма. К тому же это источник белков, клетчатки и полезных жиров, прекрасно насыщающий и поддерживающий энергию. Рецептом приготовления этого интересного блюда поделились на странице Ripaille Social Club.
Ингредиенты
- Зеленый горошек (можно свежий, замороженный или консервированный)
- 300г
- Вареный нут (можно консервированный)
- 200г
- Свежая мята
- ½ пучка
- Соль
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- Сок лайма
- 1 шт.
- Сладкая паприка
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- Фета
- 50-70 г
- Оливковое масло
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- Черный перец
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Приготовление
Если вы используете горошек, отварите его в кипящей воде в течение 3 мин. Слейте и промойте холодной водой — это поможет сохранить яркий зеленый цвет.
Если горошек консервированный или замороженный достаточно промыть и разморозить.
Измельчите листья мяты.
Отцедите нут, если вы используете консервированный.
В чашу блендера положите горошек, нут, мяту, соль, специи, сок лайма и оливковое масло.
Взбейте до однородной, кремообразной массы. При необходимости добавьте немного оливкового масла или несколько ложек холодной воды для более нежной текстуры.
Переложите хумус в сервировочную тарелку.
Сверху посыпьте раскрошенной фетой.
Для красоты и дополнительного вкуса полейте небольшим количеством оливкового масла.
Декорируйте целыми зелеными горошинами и листочками мяты.
С чем подавать
Такой хумус прекрасно сочетается с:
свежими овощами (огурцами, морковью, редисками, стеблями сельдерея);
гренками или лавашем;
крекерами с семенами;
как соус к курице, рыбе или овощным блюдам.
В результате вы получите нежный, ароматный, лёгкий хумус, который станет настоящей звездой ваших летних встреч.