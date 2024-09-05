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Гороховый суп с беконом и пивом: оригинальный рецепт любимого супа

Время готовки
2 ч. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
77 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
197
Время на прочтение
2 мин
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Гороховый суп с беконом и пивом: оригинальный рецепт любимого супа

Гороховый суп с беконом и пивом / Фото: Credits

Гороховый суп будет вкусней, если его приготовить с несколькими дополнительными ингредиентами, чтобы усилить вкус. Наш рецепт украшен сладкой, нежной морковью, копченым беконом и, да, целой банкой пива для современной интерпретации классического рецепта.

Пиво — это то, что придает этому супу хорошо сбалансированный вкус без особых усилий с вашей стороны, но если вы хотите обойтись без него, вы можете использовать равное количество воды или куриного бульона. 

Ингредиенты

бекон
150-200 г
лук
1 шт.
морковь
1 шт.
соль
свежемолотый черный перец
зеленый горошек
500 г
светлое пиво
300 мл
оливковое масло
хлеб
300 г
винный уксус
12 ст. л.


1. В большой жаровне или кастрюле с толстым дном на среднем огне обжарьте бекон, пока жир не начнет вытапливаться, 8–10 минут. Добавьте лук и морковь и готовьте до мягкости, еще около 5 минут. Приправьте солью и перцем.

2. Добавьте горошек и достаточно воды, чтобы полностью покрыть его (около 3 стаканов), добавьте пиво. Доведите суп до кипения, затем накройте крышкой и готовьте на медленном огне, пока горох не начнет распадаться, периодически помешивая и добавляя воду по мере необходимости, полтора–два часа.

3. Тем временем в большой сковороде на среднем огне разогрейте несколько столовых ложек оливкового масла. Добавьте нарезанный кубиками хлеб и готовьте до золотисто-коричневого цвета и поджаривания, часто помешивая, 5–8 минут.

4. Попробуйте суп и приправьте по мере необходимости. Добавьте уксус, если используете. Подавайте с гренками и еще свежемолотым черным перцем.

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