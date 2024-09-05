Гороховый суп с беконом и пивом: оригинальный рецепт любимого супа

Гороховый суп будет вкусней, если его приготовить с несколькими дополнительными ингредиентами, чтобы усилить вкус. Наш рецепт украшен сладкой, нежной морковью, копченым беконом и, да, целой банкой пива для современной интерпретации классического рецепта.
Пиво — это то, что придает этому супу хорошо сбалансированный вкус без особых усилий с вашей стороны, но если вы хотите обойтись без него, вы можете использовать равное количество воды или куриного бульона.
Ингредиенты
- бекон
- 150-200 г
- лук
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- соль
- свежемолотый черный перец
- зеленый горошек
- 500 г
- светлое пиво
- 300 мл
- оливковое масло
- хлеб
- 300 г
- винный уксус
- 12 ст. л.
1. В большой жаровне или кастрюле с толстым дном на среднем огне обжарьте бекон, пока жир не начнет вытапливаться, 8–10 минут. Добавьте лук и морковь и готовьте до мягкости, еще около 5 минут. Приправьте солью и перцем.
2. Добавьте горошек и достаточно воды, чтобы полностью покрыть его (около 3 стаканов), добавьте пиво. Доведите суп до кипения, затем накройте крышкой и готовьте на медленном огне, пока горох не начнет распадаться, периодически помешивая и добавляя воду по мере необходимости, полтора–два часа.
3. Тем временем в большой сковороде на среднем огне разогрейте несколько столовых ложек оливкового масла. Добавьте нарезанный кубиками хлеб и готовьте до золотисто-коричневого цвета и поджаривания, часто помешивая, 5–8 минут.
4. Попробуйте суп и приправьте по мере необходимости. Добавьте уксус, если используете. Подавайте с гренками и еще свежемолотым черным перцем.
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