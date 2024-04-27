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Гороховый суп с копчеными ребрами: простой рецепт

Время готовки
1 ч. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
98 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
96
Время на прочтение
1 мин
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Гороховый суп с копчеными ребрами: простой рецепт

Гороховый суп с копчеными ребрами / Фото: Credits

Чтобы приготовить суп максимально быстро, горох нужно замочить на ночь, а сварить на следующий день. Копченые свиные ребра придадут блюду бесподобный вкус и аромат. К супу подайте хрустящие гренки с чесночным ароматом.

Ингредиенты

горох сухой
1 ст.
вода
2-2,5 л
свиные ребра копченые
500 г
картофель
3-4 шт.
морковь
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
перец черный горошком
лавровый лист
соль
растительное масло
зелень (петрушка, укроп)
  1. Горох замочите на ночь в холодной воде. 
  2. Копченые ребра промойте и разрежьте по межреберным промежуткам на кусочки. Положите в кипящую воду и варите 30 минут, снимая пену. Вытяните ребра с бульона, снимите с них мясо и опустите снова в бульон. Добавьте промытый горох и варите еще 30 минут (до готовности гороха).
  3. Лук и морковь очистите, промойте. Лук нарежьте небольшими кубиками, а морковь соломкой. Обжарьте слегка на небольшом количестве растительного масла.
  4. В бульон с ребрами и горохом выложите картофель, нарезанный небольшими кубиками, и варите 10-12 минут, затем обжаренные овощи. Посолите, добавьте лавровый лист и перец горошком. При подаче суп посыпьте зеленью.

Советы:

  • Суп варите до готовности гороха.
  • Горох варите до такого состояния, когда горошину можно раздавить пальцами.

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