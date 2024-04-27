Гороховый суп с копчеными ребрами: простой рецепт

Чтобы приготовить суп максимально быстро, горох нужно замочить на ночь, а сварить на следующий день. Копченые свиные ребра придадут блюду бесподобный вкус и аромат. К супу подайте хрустящие гренки с чесночным ароматом.
Ингредиенты
- горох сухой
- 1 ст.
- вода
- 2-2,5 л
- свиные ребра копченые
- 500 г
- картофель
- 3-4 шт.
- морковь
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- перец черный горошком
- лавровый лист
- соль
- растительное масло
- зелень (петрушка, укроп)
- Горох замочите на ночь в холодной воде.
- Копченые ребра промойте и разрежьте по межреберным промежуткам на кусочки. Положите в кипящую воду и варите 30 минут, снимая пену. Вытяните ребра с бульона, снимите с них мясо и опустите снова в бульон. Добавьте промытый горох и варите еще 30 минут (до готовности гороха).
- Лук и морковь очистите, промойте. Лук нарежьте небольшими кубиками, а морковь соломкой. Обжарьте слегка на небольшом количестве растительного масла.
- В бульон с ребрами и горохом выложите картофель, нарезанный небольшими кубиками, и варите 10-12 минут, затем обжаренные овощи. Посолите, добавьте лавровый лист и перец горошком. При подаче суп посыпьте зеленью.
Советы:
- Суп варите до готовности гороха.
- Горох варите до такого состояния, когда горошину можно раздавить пальцами.
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