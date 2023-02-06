Гороховый суп с охотничьими колбасками: классический рецепт

Вкус охотничьих колбасок отлично сочетается с горохом.

Ингредиенты

горох – 1 стакан

картофель – 3 шт.

колбаски охотничьи – 200 г

вода – 2,5 л

морковь – 1 шт.

лук репчатый – 1 шт.

лавровый лист – 1шт.

перец черный молотый

соль

растительное масло – 3 ст. л.

укроп, петрушка

Приготовление

Горох промойте под проточной водой, замочите в холодной воде на ночь. Воду слейте, залейте чистой водой и варите 40 минут на медленном огне. При кипении будет образовываться пена, которую нужно снимать шумовкой или ложкой. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Картофель очистите и нарежьте кубиками, опустите в вареный горох и варите 12 минут. В конце варки добавьте обжаренный лук с морковью и нарезанную кружками колбасу, посолите, поперчите, положите лавровый лист. Прокипятите три минуты. Добавьте зелень, дайте настояться.

Советы

Колбаса подойдет любая копченая.

Суп можно подавать с маленькими чесночными сухариками.

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