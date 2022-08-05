Гороскоп на 6 августа для всех знаков Зодиака: день, благоприятный для общения

День родственных связей, предполагающий общение не только с близкими людьми, но и с теми, о ком вы, возможно, знаете только понаслышке.

Можно признаваться в любви, делать предложения руки и сердца, назначать даты помолвки или свадьбы, встречаться с членами своей семьи в кафе за чашкой кофе или дома – за чаепитием. Любые проекты, направленные на то, чтобы улучшить благосостояние родных людей, будут обречены на успех. В свою очередь энергия рода поможет преуспеть в различных жизненных сферах и выставить защиту от неприятностей.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 6 августа для Овнов

Нежелательно верить на слово незнакомым и малознакомым людям – желающих нажиться за чужой счет сегодня будет предостаточно, поэтому нужно проявить максимальную осторожность.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 6 августа для Тельцов

В сложившихся обстоятельствах делайте так, как подсказывает вам внутренний голос: он в курсе всех факторов, которые определяют ваше положение, поэтому дурного не посоветует.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 6 августа для Близнецов

Лучшее занятие, которое предлагают вам сегодня звезды, это благотворительность: сделав доброе дело, вы поможете не только другим, но и себе – оно обязательно вернется сторицей.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 6 августа для Раков

Главное для вас сегодня – с самого утра настроиться на позитив: как ни наивно это прозвучит, но вы получите то, чего ожидаете, поэтому предвкушать стоит только хорошее, тогда оно обязательно придет.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 6 августа для Львов

Хотя бы часть дня необходимо посвятить своей семье – близкие люди давно ожидают жестов вашего внимания, которого им категорически не хватает – примите во внимание этот факт.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 6 августа для Дев

Воспользуйтесь доброжелательным отношением окружающих людей для того, чтобы наладить отношения с теми, кого обидели – намерено или невзначай, сегодня они будут готовы принять ваши извинения.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 6 августа для Весов

Не судите о новом человеке в своем окружении по первому впечатлению – скорее всего, оно окажется ошибочным: дайте себе время, чтобы повнимательнее присмотреться к нему, а уж потом делайте выводы.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 6 августа для Скорпионов

Если вам покажется, что любимый человек вас обманывает, не спешите устраивать ему скандал – скорее всего, вы ошибетесь, а отношения вследствие ссоры могут всерьез испортиться.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 6 августа для Стрельцов

Прекрасный день для того, чтобы явить миру проект, над которым вы тайно или явно работали в последнее время: люди, от которых зависит его дальнейшее продвижение, оценят ваши усилия по достоинству.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 6 августа для Козерогов

День – или хотя бы часть его – необходимо посвятить отдыху: работа, без которой вы не мыслите своего существования, – конечно, дело благое, но восстанавливать силы не менее важно.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 6 августа для Водолеев

Возможностями, которые откроются перед вами в этот день, необходимо воспользоваться, в противном случае звезды могут расценить ваше поведение как неблагодарность и нескоро подарят вам благосклонность.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 6 августа для Рыб

День благоприятен для избавления от вещей и отношений, которые изжили свое и только тормозят ваше движение вперед: не стоит жалеть того, что уже не приносит пользы и удовольствия.

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