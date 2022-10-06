Гороскоп на 7 октября для всех знаков Зодиака: день, когда будет виден результат прошлых усилий

День, в течение которого дадут первые "всходы" дела – как профессионального, так и личного характера, начатые месяц-полтора назад.

Их результат будет напрямую зависеть от того, правильно ли была выбрана цель, а также от количества – и качества – потраченных на ее достижение усилий. Имеет значение и направленность совершенного: так, если под конечным результатом подразумевалось добро, итог будет положительным, а если зло, то наоборот.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 октября для Овнов

Самое неконструктивное чувство, которое вы можете испытать в это время, – жалость к себе: она выбьет вас из рабочей колеи, и последний рабочий день недели окажется неудачным – во всяком случае, в профессиональном плане.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 октября для Тельцов

Желать кому-нибудь зла – как на словах, так и в мыслях – даже под влиянием минутного раздражения сегодня категорически запрещается: вы практически сразу же получите ответ в виде бумеранга, так что не рискуйте понапрасну.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 октября для Близнецов

День неблагоприятен для принятия важного – кардинального – решения: сегодня вы сделаете это впопыхах, поэтому неудивительно, что ошибетесь, а впоследствии вам придется все переделывать.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 октября для Раков

Нежелательно делать крупные покупки: с большой долей вероятности они окажутся неудачными, а вы будут сожалеть о бездарно потраченных – проще говоря, выброшенных на ветер – деньгах, которые сейчас надо экономить.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 октября для Львов

События этого дня во многом изменят ваше отношение к человеку, который до сих пор казался вам крайне неприятным: может оказаться, что все это время вы заблуждались в оценке качеств его характера.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 октября для Дев

От родных вам людей, как бы близки вы с ними ни были, сегодня лучше держаться подальше: выставив дистанцию, вы избежите серьезной ссоры, которая может нанести непоправимый удар вашим отношениям.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 октября для Весов

Прекрасное время для того, что исправить совершенные ранее ошибки, особенно если они касаются отношений с людьми: желательно извиниться перед теми, кого вы обидели – как специально, так и невзначай.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 октября для Скорпионов

Серьезных физических нагрузок сегодня необходимо избегать: к серьезным спортивным достижениям ваш организм сейчас не готов, поэтому такое поведение чревато травмами и временной нетрудоспособностью.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 октября для Стрельцов

Какой бы важной ни казалась вам материальная сторона жизни, вспомните о духовной ее составляющей: почему бы вам, например, не взять билеты в оперный театр или на концерт симфонической музыки?

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 октября для Козерогов

Капризы и недовольство окружающих может вызвать у вас ответную раздражительность, тем не менее не стоит позволять себе выйти за рамки приличного поведения – имейте снисхождение к чужим слабостям.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 октября для Водолеев

Успех звезды гарантируют только тем представителям вашего знака, кто с самого утра – а еще лучше с вечера – составит толковый и подробный план и будет соблюдать его пункты с точностью до запятой.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7 октября для Рыб

Не стоит близко подпускать к себе людей, которые по какой-то причине вам неприятны: они заберут у вас энергию, необходимую для жизни и работы, что нежелательно в любое время, а в конце рабочей недели – особенно.

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