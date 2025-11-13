ТСН в социальных сетях

Рецепты
136
1 мин

Горячие бутерброды или ленивая пицца: рецепт быстрого перекуса

Когда хочется чего-то вкусного, но времени на долгую готовку нет, горячие бутерброды — идеальный выход.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
30 минут
237 ккал
Горячие бутерброды или ленивая пицца

Горячие бутерброды или ленивая пицца / © Credits

Они сочетают все лучшее: хрустящий тостовый хлеб, нежную сырную начинку, сочные овощи и ароматные специи. А еще их любят все, от малышей до взрослых. На этот раз на странице foodblog_kristi мы нашли рецепт, который легко назвать «ленивой пиццей». И действительно, приготовить ее гораздо проще, чем пиццу, а вкус ничуть не хуже.

Ингредиенты

Тостовый хлеб
12 ломтиков
Колбаса
200 г
Сыр
150 г
Помидоры
150 г
Оливки
30 г
Яйца
2 шт.
Соус
Свежая зелень

Приготовление

  1. Нарежьте колбасу маленькими кубиками и переложите в миску.

  2. Добавьте натертый сыр, нарезанные помидоры и оливки.

  3. Вбейте яйца и тщательно перемешайте, начинка должна быть однородной и сочной.

  4. Противень застелите пергаментом и выложите тостовый хлеб.

  5. Смажьте каждый тост соусом.

  6. Выложите начинку на хлеб и аккуратно разровняйте.

  7. Выпекайте в духовке, разогретой до 190 °C, примерно 15 мин, пока сыр не расплавится, а верх не станет золотистым.

  8. Посыпьте готовые бутерброды свежей зеленью и наслаждайтесь.

Совет

Если хочется добавить вкуса, попробуйте немного посыпать сверху сушеным орегано или паприкой. А для более пикантного варианта можно заменить колбасу на копченую курицу или даже тонко нарезанное прошутто.

Эти горячие бутерброды — идеальный вариант для быстрого перекуса, завтрака или даже вечеринки. Они сытные, красивые и настолько ароматные, что невозможно остановиться на одном кусочке.

Помните, вкусно готовить — это не всегда сложно. Даже простая «ленивая пицца» может стать вашим кулинарным хитом.

136
