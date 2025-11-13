Горячие бутерброды или ленивая пицца: рецепт быстрого перекуса

Горячие бутерброды или ленивая пицца / © Credits

Они сочетают все лучшее: хрустящий тостовый хлеб, нежную сырную начинку, сочные овощи и ароматные специи. А еще их любят все, от малышей до взрослых. На этот раз на странице foodblog_kristi мы нашли рецепт, который легко назвать «ленивой пиццей». И действительно, приготовить ее гораздо проще, чем пиццу, а вкус ничуть не хуже.

Ингредиенты Тостовый хлеб 12 ломтиков Колбаса 200 г Сыр 150 г Помидоры 150 г Оливки 30 г Яйца 2 шт. Соус Свежая зелень

Приготовление

Нарежьте колбасу маленькими кубиками и переложите в миску. Добавьте натертый сыр, нарезанные помидоры и оливки. Вбейте яйца и тщательно перемешайте, начинка должна быть однородной и сочной. Противень застелите пергаментом и выложите тостовый хлеб. Смажьте каждый тост соусом. Выложите начинку на хлеб и аккуратно разровняйте. Выпекайте в духовке, разогретой до 190 °C, примерно 15 мин, пока сыр не расплавится, а верх не станет золотистым. Посыпьте готовые бутерброды свежей зеленью и наслаждайтесь.

Совет

Если хочется добавить вкуса, попробуйте немного посыпать сверху сушеным орегано или паприкой. А для более пикантного варианта можно заменить колбасу на копченую курицу или даже тонко нарезанное прошутто.

Эти горячие бутерброды — идеальный вариант для быстрого перекуса, завтрака или даже вечеринки. Они сытные, красивые и настолько ароматные, что невозможно остановиться на одном кусочке.

Помните, вкусно готовить — это не всегда сложно. Даже простая «ленивая пицца» может стать вашим кулинарным хитом.