Горячие бутерброды или ленивая пицца: рецепт быстрого перекуса
Когда хочется чего-то вкусного, но времени на долгую готовку нет, горячие бутерброды — идеальный выход.
Они сочетают все лучшее: хрустящий тостовый хлеб, нежную сырную начинку, сочные овощи и ароматные специи. А еще их любят все, от малышей до взрослых. На этот раз на странице foodblog_kristi мы нашли рецепт, который легко назвать «ленивой пиццей». И действительно, приготовить ее гораздо проще, чем пиццу, а вкус ничуть не хуже.
Ингредиенты
- Тостовый хлеб
- 12 ломтиков
- Колбаса
- 200 г
- Сыр
- 150 г
- Помидоры
- 150 г
- Оливки
- 30 г
- Яйца
- 2 шт.
- Соус
-
- Свежая зелень
-
Приготовление
Нарежьте колбасу маленькими кубиками и переложите в миску.
Добавьте натертый сыр, нарезанные помидоры и оливки.
Вбейте яйца и тщательно перемешайте, начинка должна быть однородной и сочной.
Противень застелите пергаментом и выложите тостовый хлеб.
Смажьте каждый тост соусом.
Выложите начинку на хлеб и аккуратно разровняйте.
Выпекайте в духовке, разогретой до 190 °C, примерно 15 мин, пока сыр не расплавится, а верх не станет золотистым.
Посыпьте готовые бутерброды свежей зеленью и наслаждайтесь.
Совет
Если хочется добавить вкуса, попробуйте немного посыпать сверху сушеным орегано или паприкой. А для более пикантного варианта можно заменить колбасу на копченую курицу или даже тонко нарезанное прошутто.
Эти горячие бутерброды — идеальный вариант для быстрого перекуса, завтрака или даже вечеринки. Они сытные, красивые и настолько ароматные, что невозможно остановиться на одном кусочке.
Помните, вкусно готовить — это не всегда сложно. Даже простая «ленивая пицца» может стать вашим кулинарным хитом.