Горячие бутерброды: рецепт праздничного завтрака

Предлагаем вам в этот праздничный день приготовить на завтрак горячие бутерброды с ветчиной, сыром и помидорами.
Сочетание сочной начинки и хрустящей корочки понравится вашим близким. Готовятся за считанные минуты. Продуктов понадобится минимум, а результат будет вкусным и сытным.
Ингредиенты:
- багет – 1 шт.
- ветчина – 200 г
- сыр – 200 г
- помидор – 1 шт. (большой)
- укроп
- перец черный молотый – по вкусу
- майонез – 3 ст. л.
Приготовление:
Ветчину нарежьте квадратами, помидор - средними кубиками, сыр натрите на мелкую терку, нарежьте мелко зелень, добавьте майонез и черный перец. Все хорошо перемешайте.
Багет нарежьте наискосок толщиной 2 см. Приготовленную начинку щедро положите на багет. Ставьте в разогретую до 190 градусов духовку на 15 минут до хрустящей корочки.
Советы:
- Хлеб можно использовать любой, какой вам нравится.
- Ветчину можно заменить любой колбасой.
- Сыр выбирайте такой, который хорошо плавится.
- Вместо укропа можно использовать петрушку, базилик или любую другую зелень, которую вы предпочитаете.
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