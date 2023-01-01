Горячие бутерброды: рецепт праздничного завтрака

Предлагаем вам в этот праздничный день приготовить на завтрак горячие бутерброды с ветчиной, сыром и помидорами.

Сочетание сочной начинки и хрустящей корочки понравится вашим близким. Готовятся за считанные минуты. Продуктов понадобится минимум, а результат будет вкусным и сытным.

Ингредиенты:

багет – 1 шт.

ветчина – 200 г

сыр – 200 г

помидор – 1 шт. (большой)

укроп

перец черный молотый – по вкусу

майонез – 3 ст. л.

Приготовление:

Ветчину нарежьте квадратами, помидор - средними кубиками, сыр натрите на мелкую терку, нарежьте мелко зелень, добавьте майонез и черный перец. Все хорошо перемешайте.

Багет нарежьте наискосок толщиной 2 см. Приготовленную начинку щедро положите на багет. Ставьте в разогретую до 190 градусов духовку на 15 минут до хрустящей корочки.

Советы:

Хлеб можно использовать любой, какой вам нравится.

Ветчину можно заменить любой колбасой.

Сыр выбирайте такой, который хорошо плавится.

Вместо укропа можно использовать петрушку, базилик или любую другую зелень, которую вы предпочитаете.

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