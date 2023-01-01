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Горячие бутерброды: рецепт праздничного завтрака

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
437
Время на прочтение
1 мин
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Горячие бутерброды: рецепт праздничного завтрака

Фото: Credits

Предлагаем вам в этот праздничный день приготовить на завтрак горячие бутерброды с ветчиной, сыром и помидорами.

Сочетание сочной начинки и хрустящей корочки понравится вашим близким. Готовятся за считанные минуты. Продуктов понадобится минимум, а результат будет вкусным и сытным.

Ингредиенты:

  • багет – 1 шт.
  • ветчина – 200 г
  • сыр – 200 г
  • помидор – 1 шт. (большой)
  • укроп
  • перец черный молотый – по вкусу
  • майонез – 3 ст. л.

Приготовление:

Ветчину нарежьте квадратами, помидор - средними кубиками, сыр натрите на мелкую терку, нарежьте мелко зелень, добавьте майонез и черный перец. Все хорошо перемешайте.

Багет нарежьте наискосок толщиной 2 см. Приготовленную начинку щедро положите на багет. Ставьте в разогретую до 190 градусов духовку на 15 минут до хрустящей корочки.

Советы:

  • Хлеб можно использовать любой, какой вам нравится.
  • Ветчину можно заменить любой колбасой.
  • Сыр выбирайте такой, который хорошо плавится.
  • Вместо укропа можно использовать петрушку, базилик или любую другую зелень, которую вы предпочитаете.

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Дата публикации
Просмотры
437
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