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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
94
Время на прочтение
1 мин

Горячие бутерброды с беконом грибами и сыром: рецепт быстрой закуски

Всего несколько минут, и сытные, аппетитные и всеми любимые бутерброды будут готовы!

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
181 ккал
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Горячие бутерброды с беконом грибами и сыром

Горячие бутерброды с беконом грибами и сыром / © Credits

Хрустящий багет отлично сочетается с начинкой из бекона, грибов и сыра. Они станут отличным перекусом в течение дня, их можно взять с собой на работу, дорогу или на пикник.

Ингредиенты

багет
1 шт.
копченый бекон
100 г
твердый сыр
150 г
шампиньоны
150 г
лук репчатый
0,5 шт.
сливочное масло
20 г
перец черный молотый.
соль

  1. Багет нарежьте средними ломтиками.

  2. Грибы помойте, нарежьте тонкими пластинами.

  3. Лук очистите, и нарежьте на мелкие кубики.

  4. Копченый бекон нарежьте на небольшие полоски.

  5. Твердый сыр натрите на крупной терке.

  6. В сковороде разогрейте сливочное масло, обжарьте лук до прозрачности, затем выложите грибы и жарьте, пока не испарится лишняя влага, поперчите и посолите.

  7. Бекон обжарьте на сухой сковороде, периодически переворачивая, до румяности.

  8. Выложите ломтики багета на противень, равномерно распределите грибную начинку с беконом, щедро посыпьте твердым сыром и отправьте запекаться в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 7-10 минут, пока сыр полностью не расплавится.

Советы:

  • Хлеб используйте любой: тосты, батон, просто любимый ваш хлеб.

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Дата публикации
Количество просмотров
94
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