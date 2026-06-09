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Горячие бутерброды с беконом грибами и сыром: рецепт быстрой закуски
Всего несколько минут, и сытные, аппетитные и всеми любимые бутерброды будут готовы!
Хрустящий багет отлично сочетается с начинкой из бекона, грибов и сыра. Они станут отличным перекусом в течение дня, их можно взять с собой на работу, дорогу или на пикник.
Ингредиенты
- багет
- 1 шт.
- копченый бекон
- 100 г
- твердый сыр
- 150 г
- шампиньоны
- 150 г
- лук репчатый
- 0,5 шт.
- сливочное масло
- 20 г
- перец черный молотый.
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- соль
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Багет нарежьте средними ломтиками.
Грибы помойте, нарежьте тонкими пластинами.
Лук очистите, и нарежьте на мелкие кубики.
Копченый бекон нарежьте на небольшие полоски.
Твердый сыр натрите на крупной терке.
В сковороде разогрейте сливочное масло, обжарьте лук до прозрачности, затем выложите грибы и жарьте, пока не испарится лишняя влага, поперчите и посолите.
Бекон обжарьте на сухой сковороде, периодически переворачивая, до румяности.
Выложите ломтики багета на противень, равномерно распределите грибную начинку с беконом, щедро посыпьте твердым сыром и отправьте запекаться в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 7-10 минут, пока сыр полностью не расплавится.
Советы:
Хлеб используйте любой: тосты, батон, просто любимый ваш хлеб.