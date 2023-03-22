Горячие бутерброды с фаршем в духовке: простой рецепт

Такие бутерброды можно приготовить заранее и хранить в холодильнике, а при необходимости вы можете их быстро разогреть в микроволновке.
Хрустящий батон, сочная мясная начинка и помидоры дополнят друг друга, поэтому бутерброды всегда пользуются популярностью.
Ингредиенты
- батон – 8 кусков
- фарш – 250 г
- помидоры свежие – 2 шт.
- сыр твердый – 150 г
- лук зеленый
- перец черный молотый
- соль
Приготовление
Добавьте в фарш мелко нарезанный зеленый лук, соль, перец. Хорошо перемешайте.
Помидоры нарежьте кружками шириной до одного сантиметра. Сыр натрите на крупной терке.
Намажьте фаршем (хорошим слоем) куски батона, равномерно распределяя по поверхности. На фарш выложите помидоры и посыпьте сыром.
Бутерброды выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах 20-25 минут.
Советы
- Хлеб и фарш можно брать любой по своему вкусу.
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