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Горячие бутерброды с колбасой и картофелем: рецепт оригинального перекуса
Побалуйте себя и своих близких простыми, бюджетными бутербродами из доступных продуктов.
Сытные горячие бутерброды с картофелем и колбасой готовятся очень легко и быстро. Все ингредиенты натрите на терке, перемешайте и обжарьте на сковороде до золотистого цвета.
Ингредиенты
- батон
- 8-10 ломтиков
- колбаса вареная
- 100 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- картофель (сырой)
- 2 шт.
- морковь
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- перец черный молотый
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- растительное масло
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- соль
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Картофель помойте и очистите.
Лук очистите и мелко нарежьте.
Колбасу, картофель, морковь натрите на крупную терку и выложите в миску. Добавьте лук, яйцо, перец черный молотый и соль. Перемешайте.
Каждый ломтик батона густо намажьте картофельной массой.
В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло и выложите бутерброды начинкой вниз. Жарьте 3-4 минуты до золотистого цвета, затем переверните и жарьте еще 1-2 минуты.
Советы:
Колбасу используйте любую.