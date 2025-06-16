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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
88
Время на прочтение
1 мин

Горячие бутерброды с колбасой и картофелем: рецепт оригинального перекуса

Побалуйте себя и своих близких простыми, бюджетными бутербродами из доступных продуктов.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
257 ккал
Горячие бутерброды с колбасой и картофелем

Горячие бутерброды с колбасой и картофелем / © Credits

Сытные горячие бутерброды с картофелем и колбасой готовятся очень легко и быстро. Все ингредиенты натрите на терке, перемешайте и обжарьте на сковороде до золотистого цвета.

Ингредиенты

батон
8-10 ломтиков
колбаса вареная
100 г
яйцо куриное
1 шт.
картофель (сырой)
2 шт.
морковь
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
перец черный молотый
растительное масло
соль

  1. Картофель помойте и очистите.

  2. Лук очистите и мелко нарежьте.

  3. Колбасу, картофель, морковь натрите на крупную терку и выложите в миску. Добавьте лук, яйцо, перец черный молотый и соль. Перемешайте.

  4. Каждый ломтик батона густо намажьте картофельной массой.

  5. В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло и выложите бутерброды начинкой вниз. Жарьте 3-4 минуты до золотистого цвета, затем переверните и жарьте еще 1-2 минуты.

Советы:

  • Колбасу используйте любую.

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Дата публикации
Количество просмотров
88
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