Горячие бутерброды с копченой курицей и грибами: оригинальный рецепт
Горячие бутерброды — это настоящая палочка-выручалочка для современных хозяек. Они идеально подходят для быстрого завтрака, легкого перекуса или даже праздничного стола.
У каждой семьи есть свой проверенный рецепт, но сегодня расскажем вам о рецепте со страницы lypovva, с копченым куриным филе, сочными шампиньонами и нежным сыром. Ароматная корочка и аппетитная начинка гарантированно подарят вам и вашим близким хорошее настроение.
Сочетание копченого куриного филе с грибами создает насыщенный вкус, а свежие помидоры добавляют сочности. Благодаря майонезу начинка получается нежной, а твердый сыр обеспечивает золотистую корочку, которая так и манит попробовать.
Ингредиенты
- Куриное филе копченое
- 225 г
- Шампиньоны жареные
- 300 г
- Помидоры
- 200 г
- Сыр твердый
- 200 г
- Майонез
- 2-3 ст. л
- Соль
-
- Черный молотый перец
-
- Хлеб
- 6-8 шт.
Приготовление
Куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Помидоры обдайте кипятком и снимите кожицу (по желанию), после чего измельчите. Сыр натрите на терке.
Если у вас сырые шампиньоны, нарежьте их пластинками и обжарьте на небольшом количестве масла до золотистости. Немного подсолите и поперчите.
В глубокой миске соедините куриное филе, грибы, помидоры, натертый сыр и майонез. Добавьте специи.
На каждый кусочек хлеба выложите достаточное количество начинки и распределите ее равномерно.
Выложите бутерброды на противень, застеленный пергаментом и поставьте в разогретую до 180-190°C духовку на 10-12 мин. Как только сыр расплавится и появится золотистая корочка — блюдо готово.
Подача
Подавайте горячими с чашкой чая или кофе — это отличный вариант завтрака.
Добавьте к бутербродам легкий овощной салат и получите полноценный обед.
Используйте их в качестве закуски на вечеринке.
Это сытное, но сбалансированное блюдо, которое может стать отличным вариантом быстрой еды дома или на работе.