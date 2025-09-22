ТСН в социальных сетях

Рецепты
34
2 мин

Горячие бутерброды с копченой курицей и грибами: оригинальный рецепт

Горячие бутерброды — это настоящая палочка-выручалочка для современных хозяек. Они идеально подходят для быстрого завтрака, легкого перекуса или даже праздничного стола.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
20 минут
220 ккал
Горячие бутерброды с копченой курицей и грибами tiktok.com_lypovva

У каждой семьи есть свой проверенный рецепт, но сегодня расскажем вам о рецепте со страницы lypovva, с копченым куриным филе, сочными шампиньонами и нежным сыром. Ароматная корочка и аппетитная начинка гарантированно подарят вам и вашим близким хорошее настроение.

Сочетание копченого куриного филе с грибами создает насыщенный вкус, а свежие помидоры добавляют сочности. Благодаря майонезу начинка получается нежной, а твердый сыр обеспечивает золотистую корочку, которая так и манит попробовать.

Ингредиенты

Куриное филе копченое
225 г
Шампиньоны жареные
300 г
Помидоры
200 г
Сыр твердый
200 г
Майонез
2-3 ст. л
Соль
Черный молотый перец
Хлеб
6-8 шт.

Приготовление

  1. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Помидоры обдайте кипятком и снимите кожицу (по желанию), после чего измельчите. Сыр натрите на терке.

  2. Если у вас сырые шампиньоны, нарежьте их пластинками и обжарьте на небольшом количестве масла до золотистости. Немного подсолите и поперчите.

  3. В глубокой миске соедините куриное филе, грибы, помидоры, натертый сыр и майонез. Добавьте специи.

  4. На каждый кусочек хлеба выложите достаточное количество начинки и распределите ее равномерно.

  5. Выложите бутерброды на противень, застеленный пергаментом и поставьте в разогретую до 180-190°C духовку на 10-12 мин. Как только сыр расплавится и появится золотистая корочка — блюдо готово.

Подача

  • Подавайте горячими с чашкой чая или кофе — это отличный вариант завтрака.

  • Добавьте к бутербродам легкий овощной салат и получите полноценный обед.

  • Используйте их в качестве закуски на вечеринке.

Это сытное, но сбалансированное блюдо, которое может стать отличным вариантом быстрой еды дома или на работе.

34
