Горячие бутерброды с копченой курицей и грибами: оригинальный рецепт

Горячие бутерброды с копченой курицей и грибами tiktok.com_lypovva

Реклама

У каждой семьи есть свой проверенный рецепт, но сегодня расскажем вам о рецепте со страницы lypovva, с копченым куриным филе, сочными шампиньонами и нежным сыром. Ароматная корочка и аппетитная начинка гарантированно подарят вам и вашим близким хорошее настроение.

Сочетание копченого куриного филе с грибами создает насыщенный вкус, а свежие помидоры добавляют сочности. Благодаря майонезу начинка получается нежной, а твердый сыр обеспечивает золотистую корочку, которая так и манит попробовать.

Ингредиенты Куриное филе копченое 225 г Шампиньоны жареные 300 г Помидоры 200 г Сыр твердый 200 г Майонез 2-3 ст. л Соль Черный молотый перец Хлеб 6-8 шт.

Приготовление

Куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Помидоры обдайте кипятком и снимите кожицу (по желанию), после чего измельчите. Сыр натрите на терке. Если у вас сырые шампиньоны, нарежьте их пластинками и обжарьте на небольшом количестве масла до золотистости. Немного подсолите и поперчите. В глубокой миске соедините куриное филе, грибы, помидоры, натертый сыр и майонез. Добавьте специи. На каждый кусочек хлеба выложите достаточное количество начинки и распределите ее равномерно. Выложите бутерброды на противень, застеленный пергаментом и поставьте в разогретую до 180-190°C духовку на 10-12 мин. Как только сыр расплавится и появится золотистая корочка — блюдо готово.

Подача

Подавайте горячими с чашкой чая или кофе — это отличный вариант завтрака.

Добавьте к бутербродам легкий овощной салат и получите полноценный обед.

Используйте их в качестве закуски на вечеринке.

Это сытное, но сбалансированное блюдо, которое может стать отличным вариантом быстрой еды дома или на работе.