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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
101
Время на прочтение
1 мин

Горячие бутерброды с яблоками и корицей: рецепт оригинального завтрака

Ароматные бутерброды с хрустящей корочкой, со вкусом яблока и корицы не оставят никого равнодушным.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
171 ккал
Горячие бутерброды с яблоками и корицей

Горячие бутерброды с яблоками и корицей / © Credits

За полчаса из простых продуктов приготовьте на завтрак или перекус вкусные бутерброды и подайте с чашечкой кофе или чая.

Ингредиенты

батон
4 ломтика
яблоки
2 шт.
сахар
1 ст. л.
корица
щепотка
сливочное масло
30 г

  1. Яблоки помойте, очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками.

  2. Сахар смешайте с корицей.

  3. Батон смажьте тонким слоем сливочного масла. Выложите сверху ломтики яблок и посыпьте сахаром с корицей.

  4. Бутерброды выложите на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 8-10 минут.

Советы:

  • Если у вас дома есть электро-гриль, то бутерброды накройте ломтиками батона и обжарьте их.

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Дата публикации
Количество просмотров
101
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