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Горячие бутерброды с яблоками и корицей: рецепт оригинального завтрака
Ароматные бутерброды с хрустящей корочкой, со вкусом яблока и корицы не оставят никого равнодушным.
За полчаса из простых продуктов приготовьте на завтрак или перекус вкусные бутерброды и подайте с чашечкой кофе или чая.
Ингредиенты
- батон
- 4 ломтика
- яблоки
- 2 шт.
- сахар
- 1 ст. л.
- корица
- щепотка
- сливочное масло
- 30 г
Яблоки помойте, очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками.
Сахар смешайте с корицей.
Батон смажьте тонким слоем сливочного масла. Выложите сверху ломтики яблок и посыпьте сахаром с корицей.
Бутерброды выложите на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 8-10 минут.
Советы:
Если у вас дома есть электро-гриль, то бутерброды накройте ломтиками батона и обжарьте их.