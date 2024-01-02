Горячие слайдеры с ветчиной и сыром: рецепт оригинальных бутербродов

Горячие бутерброды с начинкой из ветчины и сыра, пропитанные луковым маково-масляным соусом, запеченные до тех пор, пока сыр не расплавится в американской кухне называются снайперами. Отличная еда для вечеринок, которую можно приготовить из остатков праздничного стола.

Ингредиенты белые булки или пампушки 12 шт. горчица(ярко-желтая) 70 г ветчина 350 г швейцарский сыр 250 г сливочное масло 100 г лук половина маленькой горчицы 2 ст. л. мак 1 ст. л. вустерширский соус 1 ст. л. чесночный порошок 1 ч. л. соль 0,5 ч. л. черный перц 0,25 ч. л.

Разогрейте духовку до 180°C. Застелите бумагой дно формы.

Смешайте лук, сливочное масло 2 ст. л. горчицы, мак, вустершерский соус, чесночный порошок, соль и перец.

Соберите основу – разрежьте булочки пополам по горизонтали. Смажьте основу и крышку горчицей. Положите хлеб в форму, сверху положите ветчину, затем сыр.

Выпекайте 10 минут, пока сыр не расплавится.

Достаньте слайдеры из духовки. Накройте форму крышкой, полейте маслом.

Выпекайте под крышкой еще 20 минут.

Проткните места пересечения углов булочек, чтобы масло впиталось в хлеб.

Выпекайте без крышки 10 минут или пока верх не станет хрустящим.

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