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Говядина с болгарским перцем и соевым соусом
Чтобы мясо получилось мягким, сочным и вкусным, обязательно нарежьте его тонкими полосками или соломкой поперек волокон.
Блюдо отлично сочетается с гарниром из кускуса, киноа, булгура или рассыпчатым рисом.
Ингредиенты
- говядина мякоть
- 600 г
- перец болгарский красный
- 2 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- корень имбиря
- 1-1,5 см
- соевый соус
- 5ст. л.
- крахмал кукурузный
- 2 ст. л.
- сахар
- 1 ч. л.
- паприка молотая
- 0,5 ч. л.
- перец черный молотый
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- соль
- 0, 5 ч. л.
- растительное масло
- 4 ст. л.
- лук зеленый
- 3 веточки
- кинза
- 2 веточки
- петрушка
- 3 веточки
- кунжут
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Мясо помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте поперек волокон, соломкой.
Чеснок, имбирь, очистите и натрите на мелкую терку.
Зелень промойте и мелко нарежьте (немного зеленого лука оставьте для украшения).
Кунжут обжарьте слегка на сухой сковороде.
В миске соедините соевый соус, чеснок, имбирь, крахмал, паприку, сахар, выложите мясо, перемешайте, накройте пищевой пленкой и оставьте на 15-20 минут.
В сковороде разогрейте растительное масло, выньте мясо из маринада и выложите на сковороду, жарьте на сильном огне, перемешивая 5-7 минут, добавьте к нему перец сладкий, перец черный молотый, посолите и готовьте еще 5-7 минут до мягкости перца.
Влейте в сковороду оставшийся маринад с говядины, добавьте зелень и готовьте на небольшом огне еще пять минут.
Мясо с соусом разложите по тарелкам, посыпьте кунжутом и зеленью.
Советы:
Специи используйте по своему вкусу.