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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
39
Время на прочтение
1 мин

Говядина с болгарским перцем и соевым соусом

Чтобы мясо получилось мягким, сочным и вкусным, обязательно нарежьте его тонкими полосками или соломкой поперек волокон.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
160 ккал
Комментарии
Говядина с болгарским перцем и соевым соусом

Говядина с болгарским перцем и соевым соусом / © Credits

Блюдо отлично сочетается с гарниром из кускуса, киноа, булгура или рассыпчатым рисом.

Ингредиенты

говядина мякоть
600 г
перец болгарский красный
2 шт.
чеснок
2 зубчика
корень имбиря
1-1,5 см
соевый соус
5ст. л.
крахмал кукурузный
2 ст. л.
сахар
1 ч. л.
паприка молотая
0,5 ч. л.
перец черный молотый
соль
0, 5 ч. л.
растительное масло
4 ст. л.
лук зеленый
3 веточки
кинза
2 веточки
петрушка
3 веточки
кунжут

  1. Мясо помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте поперек волокон, соломкой.

  2. Чеснок, имбирь, очистите и натрите на мелкую терку.

  3. Зелень промойте и мелко нарежьте (немного зеленого лука оставьте для украшения).

  4. Кунжут обжарьте слегка на сухой сковороде.

  5. В миске соедините соевый соус, чеснок, имбирь, крахмал, паприку, сахар, выложите мясо, перемешайте, накройте пищевой пленкой и оставьте на 15-20 минут.

  6. В сковороде разогрейте растительное масло, выньте мясо из маринада и выложите на сковороду, жарьте на сильном огне, перемешивая 5-7 минут, добавьте к нему перец сладкий, перец черный молотый, посолите и готовьте еще 5-7 минут до мягкости перца.

  7. Влейте в сковороду оставшийся маринад с говядины, добавьте зелень и готовьте на небольшом огне еще пять минут.

  8. Мясо с соусом разложите по тарелкам, посыпьте кунжутом и зеленью.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
39
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