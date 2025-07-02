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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
138
Время на прочтение
1 мин

Говядина, тушенная с черносливом: классический рецепт

Приготовьте пикантное и ароматное блюдо – говядину с черносливом. Чернослив придаст мясу легкий аромат копчености, который идеально подходит для говядины.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 40 мин.
Пищевая ценность на 100 г
157 ккал
Говядина, тушенная с черносливом

Говядина, тушенная с черносливом / © Credits

После тушения кусочки мяса и овощи пропитываются соусом и получаются нежными и сочными. На гарнир подайте картофельное пюре или любую кашу: рисовую, пшеничную или кус-кус.

Ингредиенты

говядина
600 г
лук репчатый
2 шт.
морковь
1 шт.
чернослив (без косточек)
200 г
вода
500 мл
томатная паста
2 ст. л.
паприка молотая
1 ч. л.
лавровый лист
1 шт.
сахар
1 ч. л.
растительное масло
4 ст. л.
соль
зелень (базилик, петрушка)

  1. Говядину помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на средние кусочки.

  2. Лук, морковь очистите,  нарежьте на крупные кубики.

  3. Чернослив промойте, разрежьте пополам.

  4. На сковороде с растительным маслом обжарьте лук, морковь до золотистого цвета и выложите в отдельную миску.

  5. В эту же сковороду влейте растительное масло и обжарьте мясо на сильном огне до румяности. Убавьте огонь, выложите к мясу лук с морковью, влейте горячую воду, накройте крышкой и тушите 50 минут.

  6. Добавьте томатную пасту, чернослив, паприку, лавровый лист, сахар, соль и тушите еще при закрытой крышке, на среднем огне 30 минут.

  7. Готовое блюдо посыпьте зеленью.

Советы:

  • Зелень используйте по своему вкусу.

  • Если чернослив крупный, разрежьте его на 3-4 части.

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Дата публикации
Количество просмотров
138
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