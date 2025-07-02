- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 138
- Время на прочтение
- 1 мин
Говядина, тушенная с черносливом: классический рецепт
Приготовьте пикантное и ароматное блюдо – говядину с черносливом. Чернослив придаст мясу легкий аромат копчености, который идеально подходит для говядины.
После тушения кусочки мяса и овощи пропитываются соусом и получаются нежными и сочными. На гарнир подайте картофельное пюре или любую кашу: рисовую, пшеничную или кус-кус.
Ингредиенты
- говядина
- 600 г
- лук репчатый
- 2 шт.
- морковь
- 1 шт.
- чернослив (без косточек)
- 200 г
- вода
- 500 мл
- томатная паста
- 2 ст. л.
- паприка молотая
- 1 ч. л.
- лавровый лист
- 1 шт.
- сахар
- 1 ч. л.
- растительное масло
- 4 ст. л.
- соль
-
- зелень (базилик, петрушка)
-
Говядину помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на средние кусочки.
Лук, морковь очистите, нарежьте на крупные кубики.
Чернослив промойте, разрежьте пополам.
На сковороде с растительным маслом обжарьте лук, морковь до золотистого цвета и выложите в отдельную миску.
В эту же сковороду влейте растительное масло и обжарьте мясо на сильном огне до румяности. Убавьте огонь, выложите к мясу лук с морковью, влейте горячую воду, накройте крышкой и тушите 50 минут.
Добавьте томатную пасту, чернослив, паприку, лавровый лист, сахар, соль и тушите еще при закрытой крышке, на среднем огне 30 минут.
Готовое блюдо посыпьте зеленью.
Советы:
Зелень используйте по своему вкусу.
Если чернослив крупный, разрежьте его на 3-4 части.