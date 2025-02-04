Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Говяжьи щечки: рецепт ароматного мясного блюда ресторанного уровня

Говяжьи щечки: рецепт ароматного мясного блюда ресторанного уровня

Говяжьи щечки / Фото: Associated Press

Эти нежные, ароматные щечки – настоящий кулинарный шедевр, поражающий своей текстурой и насыщенным вкусом.

Рецепт говяжьих щечек, о котором рассказали на странице treskablog, даст вам возможность насладиться ресторанным вкусом, не выходя из дома.

Ингредиенты

Масло
2-3 ложки
Говяжьи щечки
1 кг
Лук
1 шт.
Морковь
1 шт.
Корень петрушки
1 шт.
Чеснок
2 зубчика
Лавровый лист
2 шт.
Душистый перец
4 шт.
Томатный сок
500 мл
Соль

Приготовление

  1. Разогрейте глубокую сковороду с небольшим количеством растительного масла. Когда она хорошо нагреется, обжарьте говяжьи щечки с обеих сторон до получения золотистой корочки.
  2. После обжарки щечек добавьте в сковороду базовые овощи – нарезанный лук, морковь, небольшой корень петрушки, а также измельченный чеснок.
  3. Добавьте лавровые листья, ароматный перец и соль по своему вкусу.
  4. Залейте всё 500 мл томатного сока. Убавьте огонь и тушите блюдо в течение 2-3 часов.
  5. Когда щечки станут нежными, достаньте их на тарелку. Овощи перебейте в блендере до состояния густого соуса.

Говяжьи щечки – это не просто мясо, а настоящий символ ресторанного уровня, который можно приготовить дома. Благодаря длительному тушению в томатном соусе, мясо становится невероятно нежным, а специи и овощи создают многослойную композицию вкуса.

Наслаждайтесь приготовлением, экспериментируйте с приправами и пусть этот рецепт станет одним из ваших любимых, ведь каждый кусочек перенесет вас в мир настоящего ресторанного шика.

Приятного аппетита!

Мы также писали о том, как приготовить запеченные фрикадельки в томатном соусе.

Читайте также:

Можно подавать с чем угодно! Рецепт вкуснейших украинских дерунов!

Можно подавать с чем угодно! Рецепт вкуснейших украинских дерунов!

Похожие темы:

Следующая публикация