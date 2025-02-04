Говяжьи щечки: рецепт ароматного мясного блюда ресторанного уровня

Эти нежные, ароматные щечки – настоящий кулинарный шедевр, поражающий своей текстурой и насыщенным вкусом.

Рецепт говяжьих щечек, о котором рассказали на странице treskablog, даст вам возможность насладиться ресторанным вкусом, не выходя из дома.

Ингредиенты Масло 2-3 ложки Говяжьи щечки 1 кг Лук 1 шт. Морковь 1 шт. Корень петрушки 1 шт. Чеснок 2 зубчика Лавровый лист 2 шт. Душистый перец 4 шт. Томатный сок 500 мл Соль

Приготовление

Разогрейте глубокую сковороду с небольшим количеством растительного масла. Когда она хорошо нагреется, обжарьте говяжьи щечки с обеих сторон до получения золотистой корочки. После обжарки щечек добавьте в сковороду базовые овощи – нарезанный лук, морковь, небольшой корень петрушки, а также измельченный чеснок. Добавьте лавровые листья, ароматный перец и соль по своему вкусу. Залейте всё 500 мл томатного сока. Убавьте огонь и тушите блюдо в течение 2-3 часов. Когда щечки станут нежными, достаньте их на тарелку. Овощи перебейте в блендере до состояния густого соуса.

Говяжьи щечки – это не просто мясо, а настоящий символ ресторанного уровня, который можно приготовить дома. Благодаря длительному тушению в томатном соусе, мясо становится невероятно нежным, а специи и овощи создают многослойную композицию вкуса.

Наслаждайтесь приготовлением, экспериментируйте с приправами и пусть этот рецепт станет одним из ваших любимых, ведь каждый кусочек перенесет вас в мир настоящего ресторанного шика.

Приятного аппетита!

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