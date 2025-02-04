Говяжьи щечки: рецепт ароматного мясного блюда ресторанного уровня

Эти нежные, ароматные щечки – настоящий кулинарный шедевр, поражающий своей текстурой и насыщенным вкусом.
Рецепт говяжьих щечек, о котором рассказали на странице treskablog, даст вам возможность насладиться ресторанным вкусом, не выходя из дома.
Ингредиенты
- Масло
- 2-3 ложки
- Говяжьи щечки
- 1 кг
- Лук
- 1 шт.
- Морковь
- 1 шт.
- Корень петрушки
- 1 шт.
- Чеснок
- 2 зубчика
- Лавровый лист
- 2 шт.
- Душистый перец
- 4 шт.
- Томатный сок
- 500 мл
- Соль
Приготовление
- Разогрейте глубокую сковороду с небольшим количеством растительного масла. Когда она хорошо нагреется, обжарьте говяжьи щечки с обеих сторон до получения золотистой корочки.
- После обжарки щечек добавьте в сковороду базовые овощи – нарезанный лук, морковь, небольшой корень петрушки, а также измельченный чеснок.
- Добавьте лавровые листья, ароматный перец и соль по своему вкусу.
- Залейте всё 500 мл томатного сока. Убавьте огонь и тушите блюдо в течение 2-3 часов.
- Когда щечки станут нежными, достаньте их на тарелку. Овощи перебейте в блендере до состояния густого соуса.
Говяжьи щечки – это не просто мясо, а настоящий символ ресторанного уровня, который можно приготовить дома. Благодаря длительному тушению в томатном соусе, мясо становится невероятно нежным, а специи и овощи создают многослойную композицию вкуса.
Наслаждайтесь приготовлением, экспериментируйте с приправами и пусть этот рецепт станет одним из ваших любимых, ведь каждый кусочек перенесет вас в мир настоящего ресторанного шика.
Приятного аппетита!
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