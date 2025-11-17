Говяжий гравлакс: новый рецепт скандинавской классики

Говяжий гравлакс instagram.comripaillesocialclub / © Instagram

На странице Ripaille Social Club показали, что даже самые известные гастрономические традиции можно переосмыслить со вкусом и креативом. Его говяжий гравлакс — это кулинарная провокация, в которой сочетаются нежность мяса, деликатность соли и пикантность азиатской заправки.

Этот рецепт — идеальный пример того, как можно превратить простые ингредиенты в ресторанное блюдо. А главная звезда здесь — не стейк, и даже не специи, а соль. Именно она выступает главным ингредиентом, который раскрывает текстуру и аромат говядины, делает ее одновременно нежной и насыщенной.

Ингредиенты

Говядина 300 г

Морская соль 200 г

Сахар 200 г

Спаржа 5 шт.

Азиатская заправка

Оливковое масло 2 ст. л

Соевый соус 1 ч. л

Имбирь

Винный уксус или сок лайма 1 ч. л

Корейская паста из перца чили 1 ч. л

Приготовление

Обжарьте говядину на сильном огне по 1-2 мин с каждой стороны, мясо должно остаться почти сырым внутри. Смешайте сахар и морскую соль, обваляйте в смеси мясо, заверните в пленку и оставьте в холодильнике минимум на час. Тем временем приготовьте заправку, соедините оливковое масло, соевый соус, имбирь, уксус или сок лайма и корейскую пасту. Достаньте мясо, тщательно промойте от соли и обсушите. Нарежьте тонкими ломтиками. Спаржу отварите в подсоленной воде 3 мин, затем охладите в ледяной воде, чтобы сохранить яркий цвет и хрусткость. Выложите ломтики говядины на тарелку в виде розы, а рядом — спаржу. Полейте заправкой, посыпьте солью и, по желанию, добавьте несколько ломтиков маринованного красного лука.

Это легкое, ароматное и невероятно нежное блюдо, которое идеально подходит к бокалу охлажденного белого или игристого вина. Текстура говядины после засолки напоминает карпачо, но с более насыщенным вкусом. А азиатская заправка добавляет яркости, остроты и свежести.

Гравлакс — не только о рыбе. Это о балансе, простоте и внимании к деталям. Говяжий вариант — идеальное решение для тех, кому нравится экспериментировать со вкусами и подачей. Поэтому если хотите удивить гостей чем-то нестандартным, но изысканным — подавайте говяжий гравлакс.