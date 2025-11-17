ТСН в социальных сетях

Рецепты
102
2 мин

Говяжий гравлакс: новый рецепт скандинавской классики

Если вы до сих пор считали, что гравлакс — это исключительно блюдо из слабосоленого лосося, пришло время пересмотреть собственные кулинарные убеждения.

Станислава Бондаренко
Говяжий гравлакс / © Instagram

На странице Ripaille Social Club показали, что даже самые известные гастрономические традиции можно переосмыслить со вкусом и креативом. Его говяжий гравлакс — это кулинарная провокация, в которой сочетаются нежность мяса, деликатность соли и пикантность азиатской заправки.

Этот рецепт — идеальный пример того, как можно превратить простые ингредиенты в ресторанное блюдо. А главная звезда здесь — не стейк, и даже не специи, а соль. Именно она выступает главным ингредиентом, который раскрывает текстуру и аромат говядины, делает ее одновременно нежной и насыщенной.

Ингредиенты

  • Говядина 300 г

  • Морская соль 200 г

  • Сахар 200 г

  • Спаржа 5 шт.

Азиатская заправка

  • Оливковое масло 2 ст. л

  • Соевый соус 1 ч. л

  • Имбирь

  • Винный уксус или сок лайма 1 ч. л

  • Корейская паста из перца чили 1 ч. л

Приготовление

  1. Обжарьте говядину на сильном огне по 1-2 мин с каждой стороны, мясо должно остаться почти сырым внутри.

  2. Смешайте сахар и морскую соль, обваляйте в смеси мясо, заверните в пленку и оставьте в холодильнике минимум на час.

  3. Тем временем приготовьте заправку, соедините оливковое масло, соевый соус, имбирь, уксус или сок лайма и корейскую пасту.

  4. Достаньте мясо, тщательно промойте от соли и обсушите. Нарежьте тонкими ломтиками.

  5. Спаржу отварите в подсоленной воде 3 мин, затем охладите в ледяной воде, чтобы сохранить яркий цвет и хрусткость.

  6. Выложите ломтики говядины на тарелку в виде розы, а рядом — спаржу. Полейте заправкой, посыпьте солью и, по желанию, добавьте несколько ломтиков маринованного красного лука.

Это легкое, ароматное и невероятно нежное блюдо, которое идеально подходит к бокалу охлажденного белого или игристого вина. Текстура говядины после засолки напоминает карпачо, но с более насыщенным вкусом. А азиатская заправка добавляет яркости, остроты и свежести.

Гравлакс — не только о рыбе. Это о балансе, простоте и внимании к деталям. Говяжий вариант — идеальное решение для тех, кому нравится экспериментировать со вкусами и подачей. Поэтому если хотите удивить гостей чем-то нестандартным, но изысканным — подавайте говяжий гравлакс.

102
